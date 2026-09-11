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El Consejo de Informativos convoca concentraciones tras acusar a la Dirección de TVE de impedir una pieza sobre el malestar por la entrevista a Sánchez en ‘Mañaneros 360’

El órgano de representación denuncia una “injerencia directa por parte de la Dirección” y pide retirar las firmas de las piezas informativas durante la jornada

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.
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El Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE) ha convocado este viernes concentraciones de cinco minutos en los centros de trabajo y una retirada de firmas en las informaciones emitidas durante la jornada.

La protesta llega después de que el órgano denunciara que la Dirección de Informativos intervino para que el Telediario 1 no incluyera una información sobre el malestar interno por la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La 1.

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La Dirección impidió que se emitiese una pieza que recogía el malestar del Consejo por la entrevista a Sánchez

Según el Consejo, los responsables de los telediarios impidieron que la primera edición del informativo, que se emite a las 15:00 horas, hiciera referencia al comunicado que los representantes de los trabajadores habían difundido el martes.

El Consejo de Informativos considera que la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía realizarse desde los Servicios Informativos de TVE y con los medios propios de la corporación pública. Basa esta postura en el Mandato Marco de RTVE, que fija como objetivo que la producción de los programas informativos e institucionales sea íntegramente interna. A juicio del órgano, ese criterio debe aplicarse a una entrevista al jefe del Ejecutivo sobre la actualidad política.

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La entrevista se emitió en el plató de Mañaneros 360, un programa producido por RTVE en colaboración con la productora privada La Cometa TV, y fue realizada por Esther Palomera y Jesús Cintora. El Consejo sostiene que los Servicios Informativos de la corporación debían asumir ese trabajo y trasladó esa posición en un comunicado al que se adhirieron varias asociaciones de periodistas.

La previsión era que el Telediario 1 recogiera ese comunicado. Sin embargo, el Consejo denuncia que la Dirección evitó su emisión. El texto no apareció en la edición de las 15:00 horas, una decisión que provocó una protesta en Torrespaña, la torre de telecomunicaciones de Madrid.

El Telediario 2, presentado por Pepa Bueno a las 21:00 horas, sí informó sobre el asunto. También lo hicieron los boletines posteriores del Canal 24 Horas. Aun así, el Consejo mantuvo la convocatoria de movilizaciones para este viernes.

En su comunicado, el órgano de representación pide a los trabajadores que se concentren ante cada centro de trabajo y que retiren sus firmas de las piezas informativas. La medida busca protestar por la “injerencia”, así como por “la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información”.

Sede de RTVE en Torrespaña, en Madrid. (Ricardo Rubio/Europa Press)
Sede de RTVE en Torrespaña, en Madrid. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La Dirección pidió disculpas “por las formas” tras el incidente

El Consejo de Informativos se reunió con la Dirección de Informativos después del altercado. Durante ese encuentro, los responsables trasladaron su posición sobre el comunicado relativo a la entrevista a Sánchez y pidieron disculpas “por las formas”.

También reconocieron “los problemas que están teniendo en la organización y en la comunicación del trabajo”, según el Consejo. El presidente de RTVE, José Pablo López, comunicó al órgano su “voluntad de diálogo y de buscar soluciones a estos problemas en una próxima reunión”. El comunicado concluye con el mensaje: “Seguiremos informando. Mañana protesta y no firmes tu trabajo”.

Por su parte, el director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, Roberto Lakidain, publicó varios mensajes en redes sociales sobre el Consejo de Informativos. “No hay precedente en la historia de la televisión en España, está sucediendo en TVE. Un órgano de participación de los trabajadores (el consejo de Informativos de TVE) instrumentaliza el principio de representación para sus particulares intereses”, escribió.

En otro mensaje, dirigido al responsable del Consejo, Óscar Nieto, afirmó: “Sois de lo peor que le está sucediendo (hiriendo) a TVE. Luego ya (cerca pero luego) están los de la derecha y la ultraderecha. Sois el mejor alimento de la prensa del fango. El mejor combustible para sostener la guerra que quiere machacar el éxito de CRTVE”.

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