Raviolis de atún y berenjena: una receta ideal para acompañar con un buen vino

Raviolis de atún y berenjena. (Freepik)

La cocina italiana es una de las emblemáticas a nivel internacional, y la pasta es uno de los ingredientes estrella. Si quieres probar una variedad diferente con la que sorprender a todos tus invitados, estos raviolis de atún y berenjena son una gran opción.

Este plato fusiona lo mejor de la despensa del sur de España e Italia. Es ideal para cenas especiales un vino blanco seco o un rosado bien frío. Se preparan formando pequeños paquetitos que se cuecen en agua hirviendo y suelen servirse con una salsa ligera de tomate o simplemente con aceite de oliva.

Ingredientes

200 g de harina de trigo (para pasta) 2 huevos 1 berenjena grande 1 lata de atún en aceite (aprox. 120 g escurrido) 1 cebolla pequeña 1 diente de ajo 2 cucharadas de queso parmesano rallado 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto Perejil fresco picado Agua (si es necesario para la masa) Salsa de tomate natural

Cómo hacer raviolis de atún y berenjena, paso a paso

Prepara la berenjena. Asa la berenjena entera en el horno a 200ºC durante 25 minutos, dándole la vuelta para que se cocine por igual. Deja enfriar, pela y pica la pulpa. Sofríe el relleno. Pica muy fina la cebolla y el ajo. Saltéalos en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén dorados. Añade la pulpa de berenjena y cocina todo junto 5 minutos. Incorpora el atún escurrido y mezcla bien. Salpimenta y agrega perejil picado. Retira del fuego y deja templar. Haz la masa de pasta. Coloca la harina en un bol, haz un hueco y añade los huevos y una pizca de sal. Mezcla con un tenedor y amasa hasta obtener una masa lisa (añade un poco de agua si es necesario). Deja reposar 20 minutos tapada. Estira la masa. Divide la masa en 2 partes y estira con rodillo hasta dejarla fina (2 mm aprox.). Forma los raviolis. Reparte cucharaditas de relleno sobre una de las láminas, dejando espacio entre ellas. Cubre con la otra lámina, presiona alrededor del relleno y corta los raviolis. Sella los bordes con los dedos o un tenedor. Cuece la pasta. Hierve abundante agua con sal. Cocina los raviolis 3-4 minutos, hasta que suban a la superficie. Sirve. Escurre y sirve con salsa de tomate natural o simplemente un hilo de aceite y parmesano. Truco clave. Sella bien los bordes para que no se salga el relleno.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da, aproximadamente, para cuatro porciones, pero puedes ampliar las cantidades para hacer más platos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal

Proteínas: 15 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 38 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los raviolis cocidos se pueden conservar en la nevera durante 2 días en recipiente hermético. Si están crudos, puedes congelarlos y guardarlos durante 1 mes.