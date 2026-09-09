España

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento

A la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, se le atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Los hechos han ocurrido en Valencia

Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)
Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)
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La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro hombres, de entre 44 y 53 años, acusados de participar presuntamente en agresiones sexuales contra la expareja de uno de ellos. El hombre de 51 años, expareja de la víctima, también fue arrestado por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

La investigación comenzó el 11 de agosto, cuando la mujer acudió a una comisaría para pedir asesoramiento por episodios de acoso, amenazas y agresiones sexuales que, según denunció, sufrió durante la relación, según informa la agencia EFE.

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Tras recibir atención de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima formalizó la denuncia. Relató que su expareja la obligó en varias ocasiones, bajo amenazas y violencia física, a mantener relaciones sexuales con él, con el hermano de este y con dos amigos.

Según fuentes policiales, el principal investigado presuntamente grababa los encuentros con su teléfono móvil sin consentimiento de la mujer y la amenazaba con difundir las imágenes si se negaba a sus exigencias.

Los agentes localizaron primero a la expareja de la víctima, de 51 años, a quien atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Más tarde identificaron y detuvieron a los otros tres sospechosos, investigados por un presunto delito de agresión sexual.

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Crecen los delitos contra la libertad sexual en 2026

Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de 2026, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 1,1% sobre 2025, pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024).

Los delitos contra la libertad sexual con penetración han crecido en esos primeros tres meses del año un 3,8% respecto de 2025, un dato que coincide con una mayor disposición de las víctimas a denunciar tras años de campañas de concienciación y de menor tolerancia social frente a estas violencias, tal y como indica el informe de Interior. Las autoridades advierten que esa tendencia puede reflejar, al menos en parte, una reducción de la infradenuncia histórica en este tipo de delitos: más víctimas recurren a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ponen los casos en conocimiento de la Justicia.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

(Con información de EFE)

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