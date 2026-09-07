España

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Pozuelo multiplica por 5,4 la renta de El Ejido mientras la desigualdad aumenta en la mayoría de las grandes ciudades

Fachada del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
Fachada del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
Guardar

La renta personal media siguió creciendo en España en 2023, aunque a un ritmo mucho más moderado entre los declarantes. Cada contribuyente ingresó de media 25.308 euros, un 1,22% más que un año antes, mientras que la renta media por habitante alcanzó los 13.569 euros, con un incremento del 4,72%, según datos del informe Renta personal de los municipios españoles y su distribución, publicado este lunes por Fedea.

El avance de la renta por declarante supone una clara desaceleración respecto a los aumentos registrados en 2021 y 2022, después del fuerte impacto provocado por la pandemia. Si se toma 2019 como referencia, la renta media por declarante acumuló hasta 2023 un crecimiento del 9,79%, mientras que la renta por habitante aumentó un 22,76%, siempre en euros corrientes.

PUBLICIDAD

La otra cara de la estadística es la desigualdad. La media simple del índice de Gini de los municipios pasó de 0,5058 a 0,5167 en un solo año (cero es igualdad perfecta y 100 desigualdad total), lo que supone un incremento del 2,16%.

Fuente: Fedea
Fuente: Fedea

Entre las localidades de más de 50.000 habitantes, el índice aumentó en 90 municipios y se redujo en 55. El dato contrasta con una perspectiva más larga: el Gini medio de 2023 se situó todavía un 0,31% por debajo del registrado en 2019.

Madrid y Barcelona, a la cabeza

La fotografía de las grandes capitales confirma el peso de Madrid y Barcelona. Las dos ciudades más pobladas del país volvieron a encabezar el ranking de renta media por declarante, con 36.079 y 35.503 euros, respectivamente. Nueve de las diez mayores ciudades españolas registraron aumentos de renta durante 2023, aunque con intensidades muy diferentes.

PUBLICIDAD

Las Palmas de Gran Canaria lideró el crecimiento entre estas grandes ciudades, con un avance del 3,40%, seguida de Murcia, con un 3,07%, y Palma de Mallorca, con un 2,01%. Sevilla fue la excepción y cerró el año con una ligera caída del 0,14%. En paralelo, la desigualdad aumentó en siete de las diez ciudades más pobladas.

Madrid volvió a presentar el índice de Gini más elevado del grupo, con 0,5437, mientras Zaragoza registró el menor, con 0,4696. La evolución confirma que una mayor renta media no implica necesariamente una distribución más equilibrada de los ingresos.

Fuente: Fedea
Fuente: Fedea

Pozuelo conserva el trono y El Ejido se sitúa a la cola

La distancia entre municipios resulta todavía más evidente cuando se amplía la mirada al conjunto de localidades de más de 50.000 habitantes. Pozuelo de Alarcón volvió a ocupar el primer puesto de la clasificación, con una renta media por declarante de 77.451 euros. Le siguieron Boadilla del Monte, con 61.412 euros, y Sant Cugat del Vallès, con 57.127.

En el extremo contrario aparecen El Ejido, con 14.253 euros; Sanlúcar de Barrameda, con 14.915, y Elda, con 15.193. La diferencia entre los dos extremos es contundente: la renta media de un declarante en Pozuelo de Alarcón multiplica por 5,4 la de uno en El Ejido.

El índice de Gini también ofrece una lectura que obliga a matizar el mapa de la riqueza. Pozuelo de Alarcón registró el nivel de desigualdad más elevado, con 0,6760, seguido de Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar de Barrameda. Es decir, una desigualdad elevada puede aparecer tanto en municipios con rentas muy altas como en otros situados en la parte baja de la clasificación.

Fuente: Fedea
Fuente: Fedea

Subidas y bajadas: un mapa municipal en movimiento

Las diferencias también se hicieron visibles en la evolución interanual. San Bartolomé de Tirajana registró el mayor incremento de renta entre 2022 y 2023, con un 8,09%, seguido de Sant Cugat del Vallès, con un 6,28%, y Vilanova i la Geltrú, con un 5,87%. En el lado opuesto, Torrelavega sufrió una caída del 7,01%, Calvià retrocedió un 5,91% y San Vicente del Raspeig lo hizo un 4,01%.

La perspectiva acumulada desde 2019 ofrece otra fotografía. Marbella, Estepona y Eivissa concentraron los mayores aumentos de renta media, próximos al 20% en el conjunto del periodo. La recuperación posterior a la pandemia, por tanto, no se ha repartido de manera homogénea entre los municipios españoles.

Solo dos casos se apartaron claramente de esta tendencia entre los municipios analizados: Alcobendas terminó 2023 con una renta media inferior a la de 2019, mientras que Castelldefels se mantuvo prácticamente en los mismos niveles. Cinco años después del inicio de la pandemia, los datos muestran así un país en el que la renta media ha recuperado y superado los niveles previos, pero donde las diferencias territoriales y la desigualdad siguen marcando con fuerza el mapa de los ingresos.

Temas Relacionados

RiquezaDineroAhorroEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigadores españoles demuestran con dos estudios que tu nivel socioeducativo puede influir en la posibilidad de padecer obesidad y riesgo cardiometabólico

La falta de estudios marca una diferencia en la salud entre hombres y mujeres, debido a las oportunidades de empleo, el acceso a recursos saludables y la carga del estrés psicosocial

Investigadores españoles demuestran con dos estudios que tu nivel socioeducativo puede influir en la posibilidad de padecer obesidad y riesgo cardiometabólico

Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es ideal para dar toques tropicales a tu casa”

El experto en jardinería habla de esta especie por su aspectos voluminoso y sus grandes hojas

Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es ideal para dar toques tropicales a tu casa”

Avance de ‘La Promesa’ del martes 8 de septiembre: Leocadia se sincera con Máximo y Cristóbal se abre con Alonso

La ficción de La 1 mantiene la tensión después de la propuesta de matrimonio de Leocadia a Máximo

Avance de ‘La Promesa’ del martes 8 de septiembre: Leocadia se sincera con Máximo y Cristóbal se abre con Alonso

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Con esta decisión, Moscú también expulsa a todos los empleados del consulado alemán, que deben abandonar territorio ruso antes del 18 de septiembre

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

“Trabajo de lunes a domingo, todos los días, sin descanso”, afirma. En ocasiones, solicita dos o tres días libres, pero remarca que, por norma general, en su trabajo no cuenta con pausas prolongadas

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

El ladrillo se cobra otra víctima: cierra una escuela infantil de Madrid después de 20 años porque un ‘fondo buitre’ compra el local

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”