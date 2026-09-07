El expresidente de Plus Ultra tira de la manta ante el juez Calama y ratifica que pactó con el empresario Julio Martínez una comisión del 1% del rescate

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola , ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama las líneas esenciales de lo que ya había expuesto por escrito en julio. El que fuera máximo responsable de la aerolínea ha reconocido que pactó el pago de una comisión equivalente al 1% de la ayuda pública que finalmente recibiera la compañía con el empresario Julio Martínez Martínez, a quien, según su relato, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero señaló como su persona de confianza para continuar las gestiones encaminadas a conseguir financiación para la empresa.

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