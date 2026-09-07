Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Imagen de archivo)

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Rusia ha ordenado este lunes el cese de actividad del Consulado General de Alemania en San Petersburgo y, con ello, expulsa a todos sus empleados, que deben abandonar el territorio ruso antes del 18 de septiembre. La medida, anunciada por el Ministerio de Exteriores ruso, también afectará a los institutos Goethe presentes en el país, la principal red pública encargada de difundir la cultura alemana en el exterior, cuyo personal deberá abandonar Rusia antes del 13 de septiembre.

Una decisión que responde directamente a dos acciones previas del Gobierno alemán. Por un lado, el cierre del consulado ruso en Bonn, previsto para el 18 de septiembre, y la rescisión del contrato que sostenía el funcionamiento de la Casa de Rusia en Berlín, un centro dedicado a la promoción de la ciencia y la cultura rusa en la capital alemana.

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“Han sido las autoridades alemanas las que han provocado una nueva escalada”

La cartera que dirige Serguéi Lavrov ha comunicado la decisión al encargado de negocios de Alemania en Moscú, Bernd Finke, mediante una nota oficial en la que atribuye el origen de la disputa a Berlín. Según el comunicado, las medidas responden “a raíz de las acciones hostiles de la parte alemana para cerrar el Consulado General de Rusia en Bonn y la Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura en Berlín”.

Después, el texto añade que “han sido precisamente las autoridades alemanas las que, una vez más, han provocado una nueva escalada en las relaciones bilaterales” y sostiene que la responsabilidad por las consecuencias de este nuevo episodio recae por completo en el Gobierno alemán. La nota diplomática ha sido entregada de forma oficial al personal de la embajada germana en la capital rusa.

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El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, asiste a una rueda de prensa junto al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, y al ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot (que no aparece en la imagen), el día de la reunión del Triángulo de Weimar, celebrada en Weimar (Alemania), el 3 de septiembre de 2026. REUTERS/Karina Hessland

Además del consulado de Alemania, los institutos Goethe funcionan en varias ciudades rusas, entre ellas Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, y su cierre implica el fin de una de las pocas vías institucionales de intercambio cultural que aún permanecían activas entre ambos países pese al deterioro de las relaciones bilaterales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Un ataque frustrado con drones en Leipzig desata la crisis diplomática

El intercambio de represalias diplomáticas se remonta a un episodio ocurrido el pasado mes de agosto en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este de Alemania. Allí, las autoridades alemanas frustraron un ataque con drones cargados de explosivos y hallaron varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos parados en la terminal.

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Actualmente, el aeropuerto de Leipzig funciona como un punto neurálgico para el envío de armamento, como el destinado a la guerra en Ucrania, lo que explica el interés que ese tipo de infraestructuras despierta como blanco de acciones de sabotaje. Desde que comenzó la ofensiva rusa contra territorio ucraniano, Alemania ha registrado un aumento sostenido de avistamientos de drones sobre instalaciones militares e infraestructuras consideradas críticas para la seguridad nacional, un fenómeno que las autoridades germanas vinculan con actividades de reconocimiento previas a posibles ataques.

Noticia elaborada con información de agencias.