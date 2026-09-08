España

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Julio Martínez Sola y Roberto Roselli sitúan a Julio Martínez Martínez como interlocutor del entorno del exmandatario y vinculan la comisión de unos 530.000 euros al rescate de 53 millones de la SEPI

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exCEO de la aerolínea, Roberto Roselli, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Reuters / Europa Press)
El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exCEO de la aerolínea, Roberto Roselli, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Reuters / Europa Press)
Guardar

Dos días, dos declaraciones y un relato que encaja en sus líneas maestras. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, expresidente y exconsejero delegado de Plus Ultra, han coincidido ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en que la aerolínea pactó el pago de un 1% del rescate público con el denominado “grupo Zapatero” si conseguía los 53 millones de euros de la SEPI. Ambos han situado a Julio Martínez Martínez como el hombre que hacía de interlocutor con ese entorno y ambos han admitido, sin embargo, que no pueden explicar qué hizo exactamente José Luis Rodríguez Zapatero para lograr la ayuda, con quién habría hablado ni qué influencia pudo ejercer.

La declaración de Roselli, celebrada este martes y de cerca de tres horas de duración, ha seguido así el camino abierto 24 horas antes por Martínez Sola. El exCEO ha ratificado ante Calama lo esencial de lo que ya había relatado en el escrito que remitió al juzgado el pasado mes de julio, aunque su comparecencia ha permitido añadir algunos detalles sobre cómo se desarrolló la recta final de la solicitud de ayuda.

PUBLICIDAD

Entre ellos, uno especialmente llamativo: la dirección de Plus Ultra supo el 26 de febrero de 2021 que la propuesta de rescate era favorable y que los 53 millones estaban en camino, siete días antes de que el Consejo de Ministros aprobara formalmente la operación. Ese aviso, según la versión trasladada por Roselli en sede judicial, procedía de Martínez Martínez y se producía en un momento en el que el expediente ante la SEPI había entrado ya en su fase decisiva. El Consejo de Ministros autorizó finalmente la ayuda el 9 de marzo de 2021.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Caso Plus UltraJosé Luis Rodríguez ZapateroJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 8 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del 8 septiembre

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

El sindicato nacional CESM adelanta la convocatoria de nuevos paros indefinidos contra el Estatuto Marco

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025

Pese al descenso generalizado de la puntuación en las comunidades autónomas, varias se quedan por encima del promedio de la OCDE y de la media de la Unión Europea

Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025

Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

El presidente autonómico pide al Parlamento Europeo y la Comisión Europea que pongan de manifiesto “que las fronteras se tienen que respetar”

Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

La jueza del accidente de Angrois se muestra a favor de perdonar la pena de cárcel al maquinista del Alvia que descarriló y causó la muerte de 80 personas

La magistrada considera que concurren “razones de justicia y equidad”, destaca que el maquinista está jubilado, carece de antecedentes y ha abonado la responsabilidad civil

La jueza del accidente de Angrois se muestra a favor de perdonar la pena de cárcel al maquinista del Alvia que descarriló y causó la muerte de 80 personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

La jueza del accidente de Angrois se muestra a favor de perdonar la pena de cárcel al maquinista del Alvia que descarriló y causó la muerte de 80 personas

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

El traslado de 92 mafiosos italianos a una cárcel de Cerdeña enfrenta a Gobierno con la isla: “Prefirió actuar unilateralmente y con arrogancia”

ECONOMÍA

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1