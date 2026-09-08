Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exCEO de la aerolínea, Roberto Roselli, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Reuters / Europa Press)

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Dos días, dos declaraciones y un relato que encaja en sus líneas maestras. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, expresidente y exconsejero delegado de Plus Ultra, han coincidido ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en que la aerolínea pactó el pago de un 1% del rescate público con el denominado “grupo Zapatero” si conseguía los 53 millones de euros de la SEPI. Ambos han situado a Julio Martínez Martínez como el hombre que hacía de interlocutor con ese entorno y ambos han admitido, sin embargo, que no pueden explicar qué hizo exactamente José Luis Rodríguez Zapatero para lograr la ayuda, con quién habría hablado ni qué influencia pudo ejercer.

La declaración de Roselli, celebrada este martes y de cerca de tres horas de duración, ha seguido así el camino abierto 24 horas antes por Martínez Sola. El exCEO ha ratificado ante Calama lo esencial de lo que ya había relatado en el escrito que remitió al juzgado el pasado mes de julio, aunque su comparecencia ha permitido añadir algunos detalles sobre cómo se desarrolló la recta final de la solicitud de ayuda.

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Entre ellos, uno especialmente llamativo: la dirección de Plus Ultra supo el 26 de febrero de 2021 que la propuesta de rescate era favorable y que los 53 millones estaban en camino, siete días antes de que el Consejo de Ministros aprobara formalmente la operación. Ese aviso, según la versión trasladada por Roselli en sede judicial, procedía de Martínez Martínez y se producía en un momento en el que el expediente ante la SEPI había entrado ya en su fase decisiva. El Consejo de Ministros autorizó finalmente la ayuda el 9 de marzo de 2021.

(Noticia en ampliación)