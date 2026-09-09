Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Puedes visitar los mejores mercadillos de Madrid en todo el mes de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En septiembre sigue siendo verano. Algo que a muchos se les olvida, pero a los grandes amantes de la playa nunca. Siempre tienen un lugar al que ir para aprovechar los últimos rayos de sol. Tampoco a los grandes promotores de planes en todo grupo de amigos. Terraceo, museos, visitas guiadas, una banda desconocida en una sala o la proyección de películas de cualquier festival. Si les dejas, tienen un plan para cada día, incluidos los mercadillos de Madrid.

Y es que este mes la oferta de compraventa sigue activa. La capital alberga mercadillos todos los fines de semana, una propuesta que incluye puestos de moda, joyería artesanal, decoración y gastronomía que ocupan calles, plazas y naves industriales de distintos barrios de la capital. Son planes gratuitos, pensados para recorrer a pie, con horarios que cubren buena parte de la jornada y que este mes se reparten entre distintos fines de semana, del 5 al 20 de septiembre. El post de Tengo un plan Madrid, la cuenta de Instagram, resume esta información.

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Cinco mercadillos en Madrid para recorrer en septiembre

Cada uno tiene unas fechas establecidas y un horario programado, por ello es importante revisar estos dos puntos antes de acudir.

The Festival by Salesas

El Festival By Salesas se celebra una vez al mes y sus organizadores lo describen como un mercado muy cosmopolita. (Ayuntamiento de Madrid)

El barrio de las Salesas acoge este mercado callejero el primer sábado de cada mes, salvo en julio y agosto. Se desarrolla en la calle Campoamor, la calle de Orellana y la plaza de Santa Bárbara, con un horario habitual de 11:30 a 20:00. La propuesta combina moda, arte, joyería, accesorios de marcas seleccionadas y gastronomía en un ambiente que sus organizadores describen como cosmopolita. La entrada es gratuita y la próxima edición, tras la celebrada el 5 de septiembre, será el 3 de octubre.

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Mercado de las Ranas

El Mercado de las Ranas se celebrará el 5 y el 19 de septiembre de este año. (Ayuntamiento de Madrid)

En el Barrio de las Letras, la Asociación de Comerciantes organiza esta actividad de puertas abiertas el primer y el tercer sábado de cada mes. En septiembre, las fechas son el 5 y el 19, con horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00. El recorrido se extiende desde la calle Huertas, número 2, hasta la esquina con la calle Príncipe, y continúa hasta la Costanilla de las Trinitarias. El mercado ofrece joyería, moda, complementos, ilustración, cosmética natural y gastronomía, en un formato que sus promotores comparan con el Portobello Road de Londres. El nombre del mercado proviene de la antigua denominación de la calle Lope de Vega, conocida como Cantarranas.

Mercado de Motores

El Mercado de Motores es un buen lugar para pasar el fin de semana en familia. (Ayuntamiento de Madrid)

En la Nave Central del Museo del Ferrocarril, este mercado se celebra el segundo fin de semana de cada mes, excepto en agosto. La cita de septiembre será el 12 y 13, con el sábado abierto de 11:00 a 22:00 y el domingo de 11:00 a 21:00. La entrada al recinto es gratuita, aunque los visitantes pagan por las compras, la comida y la bebida dentro del mercado. La ubicación, en el Paseo de las Delicias 61, cuenta con la estación de metro Delicias como acceso más cercano.

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The Festival by Olavide

El barrio de Chamberí acoge, entre otros, puestos de decoración de hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pleno barrio de Chamberí, la plaza de Olavide se transforma de forma puntual en un mercado al aire libre con puestos de moda, decoración, propuestas gastronómicas y música en directo, en un horario que suele ir de 11:00 a 20:00. El Ayuntamiento de Madrid ha programado ediciones anteriores los terceros sábados de mes, el próximo tendrá lugar el 19 de septiembre, según su página de Instagram . La entrada es gratuita y la actividad se enmarca en el programa de actividades en calles y plazas del distrito.

Madrid Productores

Madrid Productores ofrece un mercado de pequeños productores de la región, con quesos, pasta fresca y más alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado de Productores Planetario reúne a 36 pequeños productores de un radio de 120 kilómetros alrededor de la capital, con oferta de quesos artesanos, pasta fresca y otros alimentos ecológicos. Se celebra el primer y el tercer domingo de la mayoría de los meses, con pausa en julio y agosto. En septiembre, las fechas son el 6 y el 20, con horario de 10:00 a 15:00 bajo los techados de la avenida del Planetario, esquina con la calle Meneses, en el distrito de Arganzuela. La entrada es gratuita y la estación de metro más cercana es Méndez Álvaro.

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