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La operación que puede desbloquear el caso del exjefe de la UDEF que guardaba 20 millones de euros procedentes del narcotráfico en su casa

Óscar Sánchez Gil sigue detenido acusado de colaborar con la red de Ignacio Torán. La Udyco anunció este martes una operación que podría aportar nuevos datos al caso

Óscar Sánchez Gil
El uniformado tendría un vínculo directo con narcos en Ecuador - crédito Infobae España
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La Policía Nacional ha asestado un golpe a las finanzas del narcotráfico con la operación Drahab, que desarticuló una red clandestina de blanqueo conocida como la “Banca de Dubái”. La investigación, vinculada a la incautación de cocaína en el buque Nehir, hundido por narcos en 2021 cuando estaba incautado, dejó 21 detenidos en varios países e identificó bienes y activos por unos 20 millones de euros. Entre los arrestados figura Perikles David Daremas, alias “Peri” o “Spartan”, señalado como el responsable de la red financiera y considerado por Europol un objetivo de alto valor.

Su estructura funcionaba como un “narcobanco” para organizaciones dedicadas al tráfico de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa. Sus brókeres facilitaban dinero en efectivo, operaciones con criptomonedas y mecanismos para introducir en el circuito legal beneficios procedentes de la droga. Así, conectaba el circuito económico con algunos de los principales narcos. Uno de ellos es El Tigre, Alejandro Salgado Vega, que Europol ha colocado en la lista de más buscados y cuyo nombre salpica a un antiguo alto cargo policial, de sobra conocido en el mundo de la investigación del narcotráfico.

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Operación policial vinculada al hundimiento del buque Nehir con 1.800 kilogramos de cocaína en Gijón

Se trata de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos), que permanece detenido mientras espera su sentencia tras ser acusado de colaborar con una red de narcotráfico liderada por Ignacio Toral, que habría introducido hasta 73 toneladas de cocaína en España. El expolicía habría almacenado hasta 20 millones de euros en su casa. Sánchez habría recibido pagos por facilitar “la sistemática utilización fraudulenta de las bases de datos de inteligencia criminal” en favor de la organización.

El texto sostiene que esos avisos permitían a Torán “abortar la operación o protegerse de la investigación”. La Audiencia Nacional decidió en mayo retirar el procesamiento sobre el policía mientras terminaba la investigación, pero la operación de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) anunciada este martes introduce posibles testimonios o datos que podrían destaponar este caso.

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Fachada de la Audiencia Nacional (A. Pérez Meca - Europa Press)
Fachada de la Audiencia Nacional (A. Pérez Meca - Europa Press)

Vínculo exjefe de la UDEF con ‘El Tigre’ y ‘Spartan’

El último escrito de los magistrados, del 13 de febrero, al que accedió Infobae, muestra que dos de los protagonistas de la operación Drahab aparecen como integrantes de la supuesta organización criminal por la que se juzga a Óscar Sánchez. ‘El Tigre’ es señalado “por su presunta participación en los hechos objeto de investigación por delitos graves de Tráfico de Drogas de Grave Daño...con previsión de penas de hasta 18 años y multas”. Desde hace años, la Udyco sitúa a Salgado Vega como el principal objetivo del narcotráfico. Lo relacionan con el caso por el que precisamente el exjefe de la UDEF acabó detenido: las 14 toneladas de cocaína incautadas en Algeciras. Desde entonces, permanece fugado, con la sospecha puesta sobre Dubái.

Por otro lado, el auto también afirma que Óscar Sánchez recibió información confidencial sobre la incautación en Algeciras de un contenedor con 13.600 kilos de cocaína, que habría remitido a Toral. Entonces, según el informe, el narcotraficante contactó con Perikles Daremas para justificar que la interceptación no obedecía a un “fallo interno” de su organización. Los jueces apuntan que Daremas, que vivía en una propiedad atribuida a Torán en Emiratos Árabes, figura como miembro del organismo criminal, encargándose del blanqueo de capitales.

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