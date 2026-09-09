Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

Margarita Robles sentada en su escaño en el Congreso tras una intervención de Pedro Sánchez. (Fernando Sánchez / Europa Press)

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Es posible que hoy Margarita Robles se sienta satisfecha. Esa frase tan odiosa del yo ya lo dije la puede decir la ministra de Defensa tranquilamente. La publicación de los informes sobre la crisis migratoria de Ceuta, ordenada por el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, avala su versión de los hechos frente a la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí trasladó alertas concretas sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma antes de que ocurriera.

El Gobierno ha hecho públicos este miércoles unos 40 documentos fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, que incluyen notas del CNI, informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), comunicaciones de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Entre ellos figuran dos mensajes de WhatsApp que el CNI remitió el 29 de julio, un día antes del asalto, a la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil y al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

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Esos avisos no se limitaron a advertir de un aumento genérico de la presión migratoria. Los servicios de inteligencia detectaron un grupo de WhatsApp denominado “Asalto a la valla de Ceuta” y una comunidad de Facebook con más de 160.000 miembros, Ceuta Fnideq, que difundían mensajes para presentar la Fiesta del Trono marroquí, celebrada el 30 de julio, como una oportunidad para cruzar la frontera. El CNI trasladó la misma alerta ese mismo 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes, tanto a la DGST como a la DGED.

Felipe VI está en permanente contacto con el Gobierno acerca de la situación de la ciudad autónoma.

A esto se suma un documento del Regimiento de Transmisiones 32 dirigido al CIFAS que advertía: “Se valora muy probable que durante el día 30JUL26 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del Trono en Marruecos”. Defensa sostiene además que un informe del propio CIFAS llegó al Ministerio ese mismo 30 de julio, lo que dejó apenas unas horas de margen para reaccionar.

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Marlaska y Sánchez habían negado cualquier advertencia previa

La documentación contradice de forma directa las afirmaciones que Marlaska y Sánchez han repetido. El ministro del Interior ha asegurado en repetidas ocasiones que “no hubo ningún aviso de que pudiera pasar nada parecido a lo que ha acontecido”, y llegó a comparar la situación con la crisis de 2021 el pasado 4 de agosto. Sánchez, por su parte, ha sostenido tanto en entrevistas televisivas como en su comparecencia ante el Congreso que “ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo”. Frente a esas versiones, Robles mantuvo desde el principio que “el CNI realizó la labor exigible y dio información”. Hoy los documentos declasificados le dan la razón.

Ahora se entiende mejor por qué el pasado 3 de septiembre, después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, Robles no aplaudió. Estuvo hablando durante hora y media y, al finalizar, recibió la ovación de todas sus ministras menos de una. Robles permaneció callada, sentada y seria en su escaño. La imagen no pasó desapercibida.

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El Ministerio de Defensa respondió en redes sociales

Y este mismo miércoles, nada más ver la luz los informes, el Ministerio de Defensa ha publicado a través de su cuenta oficial en la red social X un mensaje en el que queda claro a quiénes se dirige. “La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI”, asegura el texto, en referencia a las acusaciones que se habían vertido en sede parlamentaria sobre un supuesto informe de la CIA al organismo español. El propio Marlaska había negado ese mismo miércoles en el Congreso la existencia de tal comunicación con la agencia estadounidense.

La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI, que nunca ha recibido informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta, como se ha afirmado en sede parlamentaria aprovechando la inmunidad de ese marco. pic.twitter.com/X8rhMbOhsl — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 9, 2026

La jueza María Tardón, que instruye una causa en la Audiencia Nacional sobre la crisis, ya había señalado en un auto previo que el aviso emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional el 29 de julio hablaba de “riesgo extremo” y de un escenario de entradas coordinadas a nado y a través de la valla, en línea con los documentos ahora desclasificados.

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