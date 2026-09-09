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La Monumental, la curva que Madrid se ha inventado para entrar en el mapa de la F1: “Habrá que ver si es un ‘car killer’″

Los tests de F3 y los simuladores han destacado la fuerza G que experimentan los pilotos y los sistemas del coche

La Monumental: la curva que Madrid se ha inventado para entrar en el mapa de la F1. (Europa Press)
La Monumental: la curva que Madrid se ha inventado para entrar en el mapa de la F1. (Europa Press)
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Madrid está sumida en una cuenta atrás histórica tras el regreso de la Fórmula 1 a la capital 45 años después de su última visita. Lo hará en un circuito completamente nuevo: el Madring, que ya tiene una protagonista indiscutible que centra todas las miradas del público y, sobre todo, toda la atención de los pilotos y de los boxes.

Se trata de La Monumental (la curva 12) y sus características explican por sí solas por qué el tesoro del Madring: 550 metros de longitud, con un peralte máximo del 24%, en la que los monoplazas permanecerán girando durante unos 6 segundos. No es una curva más en la F1: es el elemento que da la personalidad al nuevo Gran Premio de España.

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Además, se añade el aliciente de que es una incógnita para todos los pilotos de la parrilla. Los equipos llegan a Madrid con muy pocos datos reales del trazado y después de un estreno previo que dejó una cifra llamativa: 19 banderas rojas durante los test de Fórmula 3, además de tres chasis y seis suspensiones dañados.

Diagrama de un circuito de carreras con tramos en rosa, amarillo y azul, curvas numeradas del 1 al 22 e indicadores de velocidad
El trazado del circuito Madring.

Una curva diseñada para ser diferente

La Monumental ha sido diseñada por Dromo, el estudio italiano dirigido por Jarno Zaffelli, responsable también del rediseño de varias zonas peraltadas de Zandvoort. La idea del proyecto no era simplemente añadir una curva inclinada, sino crear un elemento reconocible que diferenciara al circuito madrileño de otros trazados modernos.

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“No hay nada igual en el calendario”

La primera toma de contacto de los equipos con Madring ha llegado principalmente a través del simulador. Y las sensaciones han sido suficientes para generar conversación en el paddock. “Nos ha sorprendido el nivel de fuerzas G sostenidas en la curva peraltada, que dura cuatro segundos y medio. Esto supondrá un reto no solo para el coche, sino también para los sistemas. No hay nada igual en el calendario”, señaló James Vowles, jefe de Williams.

La cifra es importante porque la característica de La Monumental no es únicamente su inclinación. En Zandvoort existen curvas con un ángulo de peralte mayor, pero el diseño madrileño destaca por combinar una inclinación considerable con una longitud excepcionalmente grande.

Carlos Sainz prefiere esperar antes de poner una etiqueta definitiva al circuito. Después de las primeras pruebas en simulador, el piloto de Williams resumió así sus impresiones: “Creo que lo de ‘car killer’ es para los F3 de momento. Habrá que ver si es un car killer de F1 o no”. Lo que está claro es que es un circuito muy complicado, muy espectacular. Todos lo hemos dicho tras hacerlo en el simulador, que nos ha descubierto lo complicado que es y lo difícil que será”, añadió el piloto español.

Una parte del trazado del GP de España. (Europa Press)
Una parte del trazado del GP de España. (Europa Press)

¿Es peligrosa La Monumental?

La pregunta está presente desde que comenzaron las simulaciones, pero conviene responderla con precisión. Que una curva sea muy exigente no significa que sea insegura. Madring ha sido diseñado y homologado para albergar un Gran Premio de Fórmula 1, por lo que debe cumplir los requisitos de seguridad exigidos por la FIA.

El debate está más bien en cuánto margen de error ofrece una zona como La Monumental. La velocidad, el tiempo que el coche permanece en apoyo, los cambios de elevación y la proximidad de las protecciones hacen que un error pueda tener consecuencias importantes. Por eso resulta especialmente interesante la primera sesión real de Fórmula 1. Será entonces cuando puedan medirse de verdad las cargas sobre el coche, el comportamiento de los neumáticos y la facilidad o dificultad para corregir una pérdida de adherencia. Pero eso no será hasta el domingo a las 15:00 de la tarde, cuando el semáforo se apague después de 45 años en Madrid.

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