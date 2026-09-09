España

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”

La especialista explica una sencilla estrategia para detectar posibles contradicciones cuando una persona responde a una pregunta incómoda

Este es el truco para pillar a un mentiroso
Conchita Pérez hablando en su cuenta de TikTok. (Montaje Infobae)
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El refranero español dice que “antes coge al mentiroso que al cojo”, haciendo alusión a que las mentiras terminan saliendo a la luz. Sin embargo, no siempre es tan fácil descubrir si alguien nos está ocultando la verdad.

Una de las personas que trabaja en el ámbito de la mentira y la verdad es Conchita Pérez. La poligrafista lleva años trabajando en este sector y tiene el certificado de la American Polygraph Association, la entidad más prestigiosa y relevante en este sector.

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“La práctica de la poligrafía reviste de una alta trascendencia ética y profesional, puesto que en ella descansa la responsabilidad de emitir juicios sobre la conducta moral de otro individuo”, explica en su página web.

Sin embargo, al tener tanta experiencia en el sector, cuenta con ciertos trucos para analizar a todo tipo de sujetos. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@conchitaperezpoligrafo) ha contado cómo descubrir a alguien que está mintiendo.

Cómo detectar las mentiras

“Al principio de mi carrera pensaba que para acorralar a un mentiroso tenías que presionarlo con preguntas rápidas, pero él me enseñó algo mucho más letal. El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”, afirma la especialista.

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El método es realmente sencillo y se debe usar cuando sospechemos de que la persona con la que estamos hablando nos miente. En estos casos, solemos ponernos nerviosos y encadenar preguntas para intentar destapar las mentiras, pero este método no es efectivo.

El silencio es clave
Conversación entre dos personas. (Magnific)

De acuerdo con Conchita Pérez, esos segundos pueden hacer que la persona que está dando explicaciones trate de rellenar el vacío con más información. “El cerebro del mentiroso no soporta el vacío”, asegura la especialista, que sostiene que, ante ese silencio, puede comenzar a aportar detalles innecesarios, sobrejustificarse o dar explicaciones que no se le habían pedido.

El objetivo, por tanto, no sería insistir con nuevas preguntas, sino dejar que la otra persona continúe hablando por iniciativa propia. “Quien dice la verdad no necesita rellenar silencios”, afirma la experta. La poligrafista recomienda permanecer en silencio durante unos cinco segundos después de escuchar una respuesta incómoda y observar cómo reacciona el interlocutor.

Por qué es tan difícil saber si alguien miente

Detectar una mentira no siempre resulta sencillo, ya que no existe un gesto, una mirada o una reacción que permita determinar por sí sola si una persona está diciendo la verdad. Los nervios, las pausas al hablar o evitar el contacto visual pueden aparecer también cuando alguien se siente incómodo, está preocupado o simplemente intenta recordar algo con precisión. Por eso, interpretar una conducta aislada puede llevar a conclusiones equivocadas.

Además, cuando sospechamos que alguien nos está engañando, es fácil prestar más atención a aquellas señales que parecen confirmar nuestras sospechas y pasar por alto las que las contradicen. El contexto también desempeña un papel importante: no es lo mismo responder a una pregunta cotidiana que enfrentarse a una acusación. Por ello, cualquier indicio debe analizarse junto al resto de la conversación y las circunstancias.

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