A qué hora y dónde ver el partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord de la Champions League

A qué hora y dónde ver el debut del FC Barcelona en la Champions League. (Quique García/EFE)

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El FC Barcelona abre el telón de la jornada del miércoles. Lo hace en casa, ante su afición, y con el objetivo más que claro de que este año es el idóneo para hacerse con la ansiada ‘Orejona’. Tras dos temporadas consecutivas levantando el título de liga, los culés pueden ampliar el horizonte de los trofeos con uno que se les ha quedado cerca en las dos últimas temporadas: la Champions League.

El Barça-Feyenoord se juega este miércoles 9 de septiembre a las 18:45 en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana llega como líder de LaLiga después de un arranque perfecto que le ha llevado a superar al Rayo Vallecano, Athletic Club, Elche y Valencia, este último con goleada incluida.

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Un partido que además tiene el aliciente de la victoria en el día de ayer del Real Madrid, con gol de Mbappé, lo que deja a Lamine Yamal con la obligación de hacer una gran actuación para seguir en la disputa por el Balón de Oro.

La Champions, gran objetivo de la temporada

La Champions vuelve a ocupar un lugar prioritario en el proyecto de Hansi Flick. “Es el gran objetivo, no hay más motivación. Estamos todos motivados. La tenemos en la cabeza. Es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao Cancelo…”, dijo el técnico alemán en la rueda de prensa previa.

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El entrenador tendrá que ajustar algunas piezas para el estreno. Frenkie de Jong es baja, mientras que Pedri y Marc Bernal aparecen como futbolistas importantes en el centro del campo y Gavi mantiene un papel relevante en la estructura azulgrana. Mientras tanto, Rodri ya se ha hecho con el eje del centro del campo y Gabriel Jesús ya ha disputado sus primeros minutos en Valencia.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. (Europa Press)

Un Feyenoord con nuevo entrenador

El rival llega a Barcelona después de terminar segundo en la Eredivisie la pasada temporada, resultado que le permitió regresar a la máxima competición continental.

El conjunto de Róterdam afronta además una nueva etapa en el banquillo. Gio van Bronckhorst se ha hecho cargo del equipo después de la salida de Robin van Persie, que dejó el cargo tras 18 meses.

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Van Bronckhorst, además, conoce bien el escenario del partido. El antiguo lateral azulgrana regresa al Spotify Camp Nou ahora como entrenador del equipo neerlandés, en una noche marcada también por ese reencuentro.

Feyenoord. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Barcelona y Feyenoord, dos precedentes

Los antecedentes entre ambos clubes son escasos. FC Barcelona y Feyenoord solo se han enfrentado dos veces en competición europea, ambas en la segunda ronda de la Copa de Europa 1974/75.

El primer encuentro, disputado en Róterdam, terminó con empate a cero. En la vuelta, el Barcelona ganó 3-0 en el Camp Nou, con un hat-trick de Carles Rexach.

Además, el balance del Barça frente a equipos neerlandeses también es favorable: solo ha perdido dos de sus 18 enfrentamientos contra clubes de Países Bajos, con 10 victorias y seis empates. Además, el conjunto azulgrana ha ganado sus cuatro partidos más recientes ante rivales neerlandeses.

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Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

¿Dónde ver el FC Barcelona-Feyenoord?

El encuentro podrá seguirse mediante el minuto a minuto en directo en Infobae. Y por televisión a través de M+ Liga de Campeones, en el dial 60 de Movistar Plus+ y el 115 de Orange TV. También estará disponible en LaLiga TV Bar para establecimientos.