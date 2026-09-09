España

El refugio de Michelle Jenner en el campo a las afueras de Madrid: “Yo tengo mi huerto y allí estoy feliz”

La actriz se sienta esta noche en ‘La Revuelta’ con David Broncano para hablar de su última película

Michelle Jenner vuelve a 'La Revuelta'
La actriz habla de su vida en el campo. (Montaje Infobae)
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Michelle Jenner atraviesa una de las etapas más dulces e inspiradoras de su vida. A punto de dar la bienvenida a sus 40 años y tras consolidar una trayectoria impecable en la pantalla, la intérprete acude esta noche al plató de La Revuelta junto a David Broncano. Su visita coincide con el inminente estreno de El Nido, un inquietante proyecto de terror dirigido por su pareja, el realizador Hugo Stuven, pero también servirá para descubrir el lado más íntimo y terrenal de una estrella que ha aprendido a blindar su paz interior lejos de los focos.

Lejos del bullicio mediático y del trasiego del centro madrileño, Michelle ha logrado construir un oasis propio donde recargar pilas tras las exigentes jornadas de rodaje. Aunque desembarcó en la capital a los 18 años y residió durante un largo periodo en el céntrico barrio de Tirso de Molina, esa etapa urbana ha quedado definitivamente atrás. La actriz barcelonesa prefirió dar un giro a sus hábitos cotidianos para refugiarse en una apacible zona rural a las afueras de la urbe, un enclave rodeado de vegetación donde ha encontrado el equilibrio perfecto entre su vocación y su bienestar personal.

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Para Jenner, este cambio de vida no respondió a un anhelo planificado desde la niñez, sino a una necesidad natural que surgió a medida que la exposición pública y las dinámicas de las redes sociales ganaban peso en la sociedad. Consciente del ritmo caótico de los platós y dispuesta a mantener la incertidumbre de la profesión bajo control, la intérprete concibe su hogar como un verdadero “nido” de desconexión.

Una pasión heredada de su familia

El gran orgullo de la actriz en su día a día campestre es su espacio verde personal. Inspirada por los recuerdos de su infancia junto a su tío Bernard en la ribera del Loira francés, donde aprendió a trastear entre la tierra y montar en tractor, según explicó en ABC.

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Michelle Jenner en La Revuelta

Michelle, ha explicado a medio como la revista Lecturas, que dedica gran parte de su tiempo libre a cuidar su propia cosecha. En sus bancales crecen desde pimientos, cebollas y rúcula hasta varias variedades de tomates, además de contar con árboles frutales como un níspero, una higuera y un manzano. Para ella, quitar la maleza y ver crecer las semillas funciona como una auténtica terapia de meditación para desconectar de la rutina.

Un proyecto en pareja y la plenitud ante los 40

Esta paz, en lo personal, se traslada directamente a su momento profesional. Trabajar codo con codo con su chico, Hugo Stuven, en la claustrofóbica atmósfera de El Nido ha supuesto una experiencia sumamente gratificante por la complicidad que comparten dentro y fuera del set. A las puertas de cambiar de década, la artista demuestra una visión optimista y renovada sobre la profesión, celebrando que cada vez existan mejores roles femeninos a cualquier edad. Michelle Jenner llega así al plató de Broncano en su versión más auténtica: la de una mujer conectada con sus raíces y feliz en su propio refugio.

Michelle Jenner en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)
Michelle Jenner vuelve a 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Así, la velada televisiva promete revelar a una artista asentada y madura que ha sabido descifrar las verdaderas prioridades de su vida. Frente a la vorágine del estrellato y la volatilidad del mundo del espectáculo, la decisión de proteger el tiempo propio y alimentar la calma interior no solo la recarga como intérprete, sino que alimenta una madurez interpretativa y una autenticidad con las que el público conecta de manera incondicional.

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