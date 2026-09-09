Las conversaciones de WhatsApp entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Los mensajes de Whatsapp entre el CNI con la delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil. (Montaje Infobae con una imagen de Europa Press)

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Con la desclasificación de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno ha desvelado las comunicaciones directas entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los tres días previos. El cuerpo de inteligencia tenía constancia del llamamiento que se había hecho en redes sociales para hacer un “asalto por valla y mar”. En los informes, se ha revelado que los foros tenían “180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance”.

Conversación entre el CNI de Ceuta con el Gabinete Delegación Gobierno en la ciudad autónoma

Lunes 27 de julio, a las 11:20

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Delegación: Reunión urgente con ciudad, CNP y GC para tema nadadores.

Delegación: cuando kieras te informo

CNI: Ok

CNI: La habéis tenido ya??

Delegación: llevamos aki desde las 0930

CNI: Pues cuando tengas un rato hablamos

Martes 28 de julio, a las 10:00

CNI: Buenos días

CNI: Q tal fue la reunión de ayer??

Martes 28 de julio, a las 17:07

CNI: Imagino q habrás visto esto

(Remisión del cartel de convocatoria de la concentración «CEUTA ALZA LA VOZ» prevista para el 02.08.2026, a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público)

Miércoles 29 de julio, a las 11:18

CNI: (envío pantallazo Happy Fnideq con el texto: Algunas fuentes y medios locales informan sobre un acuerdo preliminar entre Marruecos y España que permitiría la devolución de un grupo de migrantes que actualmente reside en el centro de refugio en la ciudad de Ceuta a Marruecos. Hasta ahora, no se ha emitido ningún anuncio oficial que confirme los detalles de este acuerdo o su alcance, por lo que las noticias permanecen pendiente de la confirmación de las autoridades pertinentes.)

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CNI: Buenos días

CNI: Esta es un perfil de RRSS de Castillejos

CNI: Hay algo en firme???

Miércoles 29 de julio, a las 13:52

CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h.

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas

Miércoles 29 de julio, a las 21:34

Delegación: Llamada (11 minutos)

Conversación entre el CNI de Ceuta con el la UCE-3 de la Guardia Civil

Miércoles 29 de julio, a las 13:53

CNI: Llamada sin respuesta

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

Miércoles 29 de julio, a las 13:59

UCE-3: Llamada perdida

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

Miércoles 29 de julio, a las 14:41

UCE-3: Llamada (7minutos, 38 segundos)