Las conversaciones de WhatsApp entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Con la desclasificación de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno ha desvelado las comunicaciones directas entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los tres días previos. El cuerpo de inteligencia tenía constancia del llamamiento que se había hecho en redes sociales para hacer un “asalto por valla y mar”. En los informes, se ha revelado que los foros tenían “180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance”.
Conversación entre el CNI de Ceuta con el Gabinete Delegación Gobierno en la ciudad autónoma
Lunes 27 de julio, a las 11:20
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Delegación: Reunión urgente con ciudad, CNP y GC para tema nadadores.
Delegación: cuando kieras te informo
CNI: Ok
CNI: La habéis tenido ya??
Delegación: llevamos aki desde las 0930
CNI: Pues cuando tengas un rato hablamos
Martes 28 de julio, a las 10:00
CNI: Buenos días
CNI: Q tal fue la reunión de ayer??
Martes 28 de julio, a las 17:07
CNI: Imagino q habrás visto esto
(Remisión del cartel de convocatoria de la concentración «CEUTA ALZA LA VOZ» prevista para el 02.08.2026, a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público)
Miércoles 29 de julio, a las 11:18
CNI: (envío pantallazo Happy Fnideq con el texto: Algunas fuentes y medios locales informan sobre un acuerdo preliminar entre Marruecos y España que permitiría la devolución de un grupo de migrantes que actualmente reside en el centro de refugio en la ciudad de Ceuta a Marruecos. Hasta ahora, no se ha emitido ningún anuncio oficial que confirme los detalles de este acuerdo o su alcance, por lo que las noticias permanecen pendiente de la confirmación de las autoridades pertinentes.)
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CNI: Buenos días
CNI: Esta es un perfil de RRSS de Castillejos
CNI: Hay algo en firme???
Miércoles 29 de julio, a las 13:52
CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h.
CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados
CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores
CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión
Delegación: Sus rilas
Miércoles 29 de julio, a las 21:34
Delegación: Llamada (11 minutos)
Conversación entre el CNI de Ceuta con el la UCE-3 de la Guardia Civil
Miércoles 29 de julio, a las 13:53
CNI: Llamada sin respuesta
CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.
CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono
CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.
Miércoles 29 de julio, a las 13:59
UCE-3: Llamada perdida
UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.
UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx
UCE-3: Me puedes llamar a mí también
Miércoles 29 de julio, a las 14:41
UCE-3: Llamada (7minutos, 38 segundos)
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