Desclasificación de los informes de Ceuta | La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día

Migrants try to cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)

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La Policía Nacional elaboró varios documentos los días previos a la crisis migratoria de Ceuta del 30 y 31 de julio, jornadas en las que más de 80.000 personas entraron desde Marruecos de forma irregular a la ciudad autónoma. En estos informes, elaborados por el Grupo de Fuentes Abiertas y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, se ve cómo el cuerpo pasó de calificar los cruces de migrantes a nado como una “incidencia relativa” el 28 de julio, a elevar esa misma valoración a “riesgo muy alto” apenas 24 horas después. Un giro que figura en varios de los informes desclasificados este miércoles por el Gobierno sobre qué ocurrió tanto antes como durante el asalto masivo.

Dichos expedientes fueron redactados en respuesta a una alerta del Centro Nacional contra el Crimen Organizado (CNC), emitida el 27 de julio, sobre las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo por Infracción de Ley de Extranjería, que estableció que el rechazo en frontera —el mecanismo que permite devolver de forma inmediata a quienes intentan superar elementos físicos como la valla— dejaba de ser aplicable para las personas interceptadas en el mar. En estos casos, según la sentencia, debe tramitarse un procedimiento de devolución con garantías legales, incluida la posibilidad de solicitar protección internacional.

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De hecho, los propios escritos policiales advierten que este cambio en la jurisprudencia “no concede residencia ni impide la devolución”. Su uso como argumento de captación por parte de las redes de facilitación de la inmigración irregular, señalan los documentos, se basaría en la percepción de una mayor demora en el procedimiento, y no en un beneficio jurídico real.

Sin riesgo de una “organización articulada de un salto masivo o asalto violento”

La nota del 28 de julio concluye, respecto al salto de valla, que “no se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento” en torno al 30 de julio, fecha del Día del Trono en Marruecos. Esta misma frase, casi de forma literal, reaparece en el informe firmado un día después.

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Sin embargo, el Día del Trono, la principal festividad nacional marroquí, aparece en los tres documentos como un factor de riesgo. Los analistas de la Policía lo vinculan a un patrón detectado en años anteriores, como una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí como mecanismo de presión política, coincidiendo además con el discurso anual del rey Mohamed VI. Los informes también recuerdan el precedente del 28 de julio de 2018, cuando más de 600 personas lograron entrar a Ceuta tras un asalto violento que dejó más de 20 agentes de la Guardia Civil heridos.

Informe de la Policía Nacional del 29 de julio, publicado este miércoles por el Gobierno.

“Día 30 de julio, vamos a atacar cerca de Ceuta”

Pese a mantener esa valoración sobre la vía terrestre, el informe del 29 de julio incorpora, en su apartado de “novedades detectadas”, un dato que no aparecía en el documento emitido el día anterior. Y es el de la detección de “comunicaciones internas en grupos de migrantes en que tratan de organizar entradas masivas en la noche del 29/07/2026 utilizando las dos posibles modalidades principales de entrada (vía terrestre y entradas a nado) para provocar el mayor colapso posible”.

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Los documentos incluyen capturas de un grupo de WhatsApp con 260 usuarios, cuyo nombre traduce la Policía como “los que queman las fronteras”. Entre los mensajes registrados el 28 de julio figura uno que dice, según la traducción policial: “Ataque va a ser playa, valla y bosque, día jueves es fiesta del trono”. Otro usuario del mismo grupo escribió: “Compartir la publicación. Día 30 de julio vamos a atacar (avalancha) cerca de Ceuta”. Un tercer mensaje instaba a la coordinación entre distintas células: “Cada grupo se ponga en contactos con otros grupo”.

Además, el riesgo asociado a los cruces a nado sí cambió entre ambas fechas. El 28 de julio, esta modalidad se describía como “incidencia relativa”. Un día después, el informe la reclasifica de forma explícita como de “riesgo muy alto”, respaldado con cifras concretas: 921 cruces a nado registrados en Ceuta durante el mes de julio, frente a 124 intentos de salto a la valla.

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No obstante, los propios analistas de la Policía advirtieron en sus conclusiones que no podía establecerse “una relación causal directa” entre el repunte de cruces y los efectos de la sentencia del Supremo. Pero el último de los tres informes añade como nueva conclusión que “no se descartan acciones combinadas por mar y tierra”.