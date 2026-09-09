España

Este es el precio de la luz en España para este 10 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
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Se actualizaron el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la mínima a lo largo de este jueves 10 de septiembre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 10 de septiembre

Precio medio: 146.79 euros por megavatio hora

Precio más alto: 271.39 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 8.35 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 10 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.43 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.45 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 185.45 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 182.5 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.45 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 194.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 227.5 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 248.93 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 211.86 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 117.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.55 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.35 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 11.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 12.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.11 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 39.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.3 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 262.63 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 271.39 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 239.7 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 218.27 euros por megavatio hora.

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