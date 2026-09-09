Chiche Gelblung: las cuatro internaciones que marcaron su salud en el último año

Chiche Gelblung ingresó a una clínica porteña en la mañana de ayer

Guardar

“Todo bien por suerte, mañana ya empiezo”. La frase, de junio de este año, se la decia Samuel “Chiche” Gelblung a Infobae, luego de transitar una de sus internaciones. La declaración representa una constante del periodista donde, con cada alta medica, manifestaba su deseo de volver a hacer lo que toda su vida amó: el periodismo. Tras atravesar diversos episodios que marcaron su 2026, Samuel “Chiche” Gelblung murió finalmente a los 82 años.

La muerte, informada oficialmente este miércoles 9 de septiembre, ocurrió después de que fuera hospitalizado por cuarta vez en el año. El periodista recibió atención médica en el Sanatorio de Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado a causa de una afección respiratoria desde el martes. Chiche había trabajado hasta el lunes donde hizo su programa de radio.

PUBLICIDAD

La confirmación de su muerte reavivó además una serie de declaraciones en las que el conductor había hablado con crudeza sobre su deterioro físico y sobre el temor a la muerte, sin dejar por eso su actividad profesional. En sus últimas apariciones públicas, insistía en que quería seguir trabajando aun mientras encadenaba internaciones, controles y recaídas.

El episodio más reciente había trascendido el 8 de septiembre, cuando Infobae informó que Chiche Gelblung había sido internado otra vez en el Mater Dei. Según esa reconstrucción, el ingreso se produjo a modo de control después de que presentara dificultades para respirar, un cuadro que llevó a los médicos a decidir su hospitalización para estabilizarlo.

PUBLICIDAD

Samuel “Chiche” Gelblung recibió atención médica en el Sanatorio de Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires durante su última internación.

El periodista había atravesado semanas antes un cuadro similar, también atendido en el mismo centro médico de Palermo.

El recorrido más delicado de su salud en 2026 comenzó en mayo. En ese momento, Gelblung fue trasladado de urgencia a terapia intensiva después de una descompensación en su domicilio. Los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, le colocaron dos stents y lo anticoagularon.

PUBLICIDAD

La internación se extendió durante casi un mes y fue el episodio más grave de la serie. El propio periodista contó después que los médicos llegaron a evaluar la posibilidad de una amputación. “Yo ya había decidido que, si era inevitable perder el pie, lo aceptaría”, dijo más tarde al recordar esa etapa.

El regreso anticipado al trabajo derivó en un nuevo ingreso en junio

Tras recibir el alta, Samuel Gelblung retomó su actividad laboral antes de lo indicado. Esa decisión derivó en una nueva internación el 17 de junio, cuando debió regresar por una complicación pulmonar.

PUBLICIDAD

Chiche Gelblung volvió a trabajar antes de lo indicado tras el alta de junio y una complicación pulmonar derivó en otra internación.

La secuencia mostró hasta qué punto el periodista insistía en sostener su rutina en medio de un cuadro todavía inestable. Aun después de ese episodio, volvió a expresar en público que el trabajo ocupaba un lugar central en su recuperación.

La tercera internación del año ocurrió el 28 de julio, otra vez en el Sanatorio Mater Dei. En esa oportunidad, ingresó por un episodio respiratorio que generó preocupación en su entorno y que obligó a su estabilización en el centro médico.

PUBLICIDAD

Después de pasar por esa nueva hospitalización, retomó nuevamente sus apariciones en televisión. En una charla en Crónica TV, explicó por qué no quería detenerse. “Es parte de la terapia”, afirmó al referirse al trabajo.

A lo largo de este último tiempo, Chiche Gelblung también había hecho referencia a otros antecedentes médicos. Mencionó cuadros de sepsis y neumonía en 2020, además de episodios de insuficiencia renal en 2023 y 2024.

PUBLICIDAD

En una de esas declaraciones dejó una frase que, tras conocerse su muerte, tomó otra dimensión. “Le tengo miedo a la muerte, sí. Pero yo no me hago cargo de eso. Yo encaro mi día como si fuera a vivir 200 años”, sostuvo. Luego agregó: “Estoy transitando algunos problemas. Pero bueno, sigo para adelante, ¿qué voy a hacer?”.