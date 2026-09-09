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Feijóo y Abascal culpan a Sánchez de desproteger a España por la crisis en Ceuta y piden elecciones anticipadas: “Ponga fecha y nos vemos en las urnas”

En su intervención, Feijóo ha preguntado a Sánchez qué haría si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta y ha acusado después al mandatario de no responder a las preguntas sobre esta crisis migratoria

Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno este miércoles 9 de septiembre. (Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno este miércoles 9 de septiembre. (Europa Press)
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “desprotegido” a España por la crisis migratoria de Ceuta y le ha advertido en el Congreso de que España “se lo hará pagar” en las urnas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso marcada por el choque sobre la situación en la ciudad autónoma, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a adelantar los comicios ya: “Ponga fecha y nos vemos en las urnas”. Sánchez ha respondido con un lapsus al asegurar que “por supuesto que va a haber elecciones” en 2026, antes de corregirse y situarlas en 2027. El presidente cerró el intercambio con el PP con un pronóstico electoral: “Les veremos en las urnas y les volveremos a ganar”.

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Feijóo también le ha acusado de no ser un “presidente libre” sino que su libertad está “condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben” de él.

Alberto Núñez Feijóo advierte a Pedro Sánchez sobre las consecuencias de que varias personas revelen información que conocen.

“Si Marruecos canta, usted se va”, ha espetado Feijóo a Sánchez. También le ha planteado un escenario concreto sobre el control fronterizo. “Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?”, ha interpelado a Sánchez aunque esa cuestión no ha recibido respuesta.

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El jefe de la oposición ha subrayado que Sánchez “no es un presidente libre” sino que “su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando”. A su entender, su problema es que “su futuro político y procesal depende del silencio de demasiadas personas”.

Abascal le acusa de estar siendo “chantajeado” por Marruecos

El líder de Vox, Santiago Abascal. (Eduardo Parra - Europa Press)
El líder de Vox, Santiago Abascal. (Eduardo Parra - Europa Press)

El líder de Vox, Santiago Abascal, centró su intervención en Ceuta y elevó el tono contra el Ejecutivo: “Toda España sabe que el Gobierno de España está en Rabat” y que la presidencia “se le ha entregado a Marruecos”. En la misma línea, acusó a Sánchez de estar “siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión parlamentaria. El líder de Vox, Santiago Abascal, se encuentra sentado en un escaño. Sánchez, de pie en un atril y con traje, gesticula mientras se dirige al político. Responde a los insultos, afirmando 'yo seré un perro, pero no tengo amo'. La grabación muestra un momento de un debate político en el Congreso de los Diputados.

Abascal añadió que el presidente estaría dispuesto a entregar Ceuta y Melilla y las Islas Canarias “si fuera necesario”. También afirmó que Sánchez “no se ha entregado solo” y que lo hizo “con toda la izquierda española”, a la que, según dijo, ha convertido “en una simple embajadora del islamismo”.

El dirigente de Vox reclamó medidas legales contra el jefe del Ejecutivo y pidió activar “urgentemente” el artículo 102 de la Constitución para llevar a Sánchez ante el Tribunal Supremo y conocer “cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara”. En ese tramo de su intervención, sostuvo que a partir de ahora traicionar a España “no tendrá recompensa”.

Sánchez acusa a Abascal de ser una “amenaza para la democracia”

Pedro Sánchez (Europa Press)
Pedro Sánchez (Europa Press)

En su respuesta, Sánchez negó cualquier sometimiento y replicó que su Gobierno no acepta “el chantaje de ningún partido ni de ningún país” y que no tiene “nada que esconder”. Para respaldar esa posición, anunció que este miércoles se publicarán “todos los informes desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto de la crisis de Ceuta”, para que los españoles “puedan saber exactamente qué es lo que sucedió”.

El presidente también cargó contra Vox y afirmó que Abascal y su partido son “una amenaza para la democracia en España y en el conjunto de Europa”. Y acusó al líder de Vox de regodearse en “la desinformación, los bulos y los insultos” y de esparcir odio xenofobia, algo que, dijo, es “muy preocupante”.

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