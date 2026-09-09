Nicaragua

Encapuchados irrumpen en una casa y matan a dos familiares en Nicaragua

Tres sujetos ingresaron a una casa de la comunidad Sonora, en Matagalpa, y balearon a Noel Espinoza Zeledón, de 49 años, y a su padre Roberto, de 92

Cinta amarilla con la frase "ESCENA DEL CRIMEN" en letras negras, sobre un fondo nocturno desenfocado con vegetación y luces tenues.
Un ataque armado en una vivienda de la comunidad Sonora, en La Dalia, Matagalpa, dejó dos muertos el 7 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos familiares fueron asesinados durante un ataque armado en una vivienda de la comunidad Sonora, en el municipio de La Dalia, Matagalpa, Nicaragua, según informó el medio oficialista TN8. El hecho ocurrió la tarde del 7 de septiembre, cuando tres hombres encapuchados irrumpieron en una casa ubicada a unos 1.5 kilómetros al este del puente Sonora.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Espinoza Zeledón, de 49 años, y su padre, Roberto Espinoza Reyes, de 92. El primero murió tras recibir tres disparos al ingresar a la propiedad, de acuerdo con la versión publicada por el canal. Espinoza Reyes fue atacado poco después, cuando se acercó al lugar tras escuchar las detonaciones.

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El reporte señala que en la vivienda también estaba Noé Cruz, de 26 años, nieto de Roberto Espinoza e hijo de Noel Espinoza, junto a un hermano de 11 años. El joven habría logrado escapar durante el asalto, mientras los atacantes permanecían dentro de la casa.

Las víctimas del asesinato en La Dalia fueron Noel Espinoza Zeledón, de 49 años, y su padre Roberto Espinoza Reyes, de 92. (Cortesía: Redes sociales)
Las víctimas del asesinato en La Dalia fueron Noel Espinoza Zeledón, de 49 años, y su padre Roberto Espinoza Reyes, de 92. (Cortesía: Redes sociales)

Investigan asesinato de dos familiares durante un ataque armado

Según TN8, los agresores llevaban pistolas y un cuchillo. Uno de ellos habría amenazado a Noé Cruz con un arma de fuego al momento de entrar en la casa, lo que impidió que el joven pudiera reaccionar de inmediato.

La información difundida por el medio oficialista indica que Noel Espinoza llegó al sitio después de que los encapuchados tomaron control de la vivienda. Allí recibió tres disparos que, según la publicación, causaron su muerte en el lugar.

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Roberto Espinoza Reyes escuchó los disparos y se dirigió hacia el sector de la casa donde se produjo el ataque. El hombre, de 92 años, también fue baleado y murió, de acuerdo con el reporte.

No se informó si las víctimas habían recibido amenazas previas, si existía una hipótesis sobre el móvil del crimen o si los agresores conocían a las personas que estaban dentro de la propiedad. Tampoco trascendió la identidad de los autores ni detalles sobre su ruta de escape.

Tras los asesinatos, los hombres habrían registrado el inmueble antes de abandonar el lugar. TN8 informó que se llevaron un teléfono celular y 5,000 (USD 136)córdobas en efectivo.

Hasta ahora, no hay información pública sobre otros bienes sustraídos de la vivienda ni sobre el posible valor total de las pertenencias que estaban en el lugar.

Los atacantes registraron el inmueble y se llevaron un teléfono celular y 5,000 córdobas en efectivo antes de huir. (Cortesía: Redes sociales)
Los atacantes registraron el inmueble y se llevaron un teléfono celular y 5,000 córdobas en efectivo antes de huir. (Cortesía: Redes sociales)

La comunidad Sonora se encuentra en el municipio de La Dalia, en el departamento de Matagalpa, una zona del centro-norte de Nicaragua. El ataque ocurrió cerca de las 18:00, según los datos divulgados por la publicación oficialista.

La Policía Nacional fue notificada del hecho y abrió una investigación para identificar a los responsables, según la versión difundida por TN8. Las autoridades no habían informado de detenciones ni presentado públicamente una línea de investigación sobre el ataque.

El caso dejó a dos miembros de una misma familia muertos y a un menor de edad que se encontraba en la vivienda al momento de la irrupción armada. La información disponible no precisa si el niño presenció los asesinatos o si recibió asistencia tras el ataque.

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