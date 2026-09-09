Guerra contra los autos chinos: las principales marcas salieron a competir con versiones más baratas de sus modelos más exitosos

Renault Kwid y Fiat Mobi se renuevan para enfrentar con mejores argumentos la pelea con los nuevos modelos asiáticos que llegan a Argentina y Brasil

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El efecto de los nuevos autos importados asiáticos que están llegando a las calles es un fenómeno que se ve Argentina pero más aún en Brasil, donde hace tres años ya se siente un gran cambio en la composición del mercado.

Las cifras de autos 0 km patentados de los primeros ocho meses del año en ese país muestran claramente el cambio de situación. Volkswagen tiene el 18% del mercado de autos de pasajeros, Fiat el 13%, Chevrolet el 11%, BYD el 10% y Hyundai el 8%.

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Entre los modelos más vendidos en la categoría de autos convencionales, sean hatchbacks o sedanes, lidera el Volkswagen Polo (74.903), seguido por el Fiat Argo (63.451) y el Chevrolet Onix (62.055). Sin embargo, el BYD Dolphin Mini está cuarto con 51.225 unidades, por delante de modelos como Hyundai HB20, Fiat Mobi y el Renault Kwid.

Entonces, no resulta casual que las terminales locales hayan decidido reforzar su propuesta de modelos accesibles, muchos de los cuales ya están en el mercado local también o llegarán en los próximos meses, como una forma de renovar la fidelidad de los clientes con sus modelos y evitar que salten a una marca importada.

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El Volkswagen Polo Robust cuesta $9.000.000 menos que la versión siguiente de la gama. (Volkswagen Argentina)

Volkswagen lanzó hace algunos meses la gama Sense como una nueva versión de entrada, es decir, el modelo más básico en equipamiento y performance mecánica, que aplicó tanto al Virtus como al Nivus y el T-Cross.

En todos los casos, esos modelos salieron al mercado argentino con precios muy por debajo de la anterior versión más accesible. Después sumó el Polo Robust con el mismo concepto, aunque distinto nombre.

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El Polo Robust cuesta hoy $30,2 millones contra $39,3 millones del Track; el Virtus Sense vale $35,2 millones contra $39 millones del Trendline; el Nivus Sense cuesta $34,8 millones contra $48,3 millones del Trendline, y el T-Cross Sense se vende en $39,6 millones contra $55,8 millones de la siguiente versión del modelo.

El Nissan Kait salió al mercado para competir en la franja baja de precios de los B-SUV mientras el Nuevo Kicks subió de segmento y precio (Nissan Argentina)

Nissan hizo algo diferente y renovó totalmente el Kicks Play, que había quedado como el B-SUV más accesible ante la llegada del Nuevo Kicks que sube al segmento C. El nuevo modelo de entrada se llama Nissan Kait, y cuesta $36,6 millones y está muy por debajo de los precios de Kicks que arrancan desde los $46,5 millones.

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Después vino Renault, primero al lanzar el nuevo Kwid 2027, que ya se vende en Brasil. Es el mismo auto que tenemos en el mercado con una renovación estética y de equipamiento interior, que en Brasil se vende en R$ 71.190, equivalentes a unos USD 13.900.

Ese auto debe competir con el Fiat Mobi, que tiene un precio similar, y con un BYD Dolphin Mini que cuesta unos 21.000 dólares. En Argentina, el Kwid actual tiene un precio de $28,3 millones, o USD 18.500.

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El nuevo Renault Kardian Vibe combina la caja de cambios manual con el motor 1.0 litros turbo

Ahora, se conoce un nuevo modelo de Renault Kardian, que empieza a comercializarse en Brasil este mes bajo la denominación de Kardian Vibe, y que tiene como cualidad, ser una nueva versión de entrada a la gama, con un precio de unos USD 19.500, pero incorporando el motor turbo 1.0 litros de tres cilindros combinado con caja manual de 6 velocidades.

Su llegada a Argentina no está confirmada, aunque se lo espera el año próximo. El Kardian más accesible en Argentina es el 1.6 Evolution, también con caja manual, y tiene un precio de USD 26.000.

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El nuevo Fiat Mobi 2027 incorpora un motor de 1,0 litro y tres cilindros diseñado para reducir el consumo de combustible (Stellantis Argentina)

Finalmente, esta semana se conoció que Stellantis ya comercializa en el mercado local el nuevo Fiat Mobi Trekking, ahora rediseñado exteriormente, que tiene el nuevo motor 1.0 Firefly de tres cilindros y 71 CV de potencia.

Esta nueva versión promete una reducción en el consumo de combustible de 6,5 a 5,5 litros cada 100 kilómetros. El precio de lanzamiento del vehículo es $30.280.000, que equivale a unos 19.800 dólares. En Brasil, este modelo tiene un precio que ronda losa USD 16.600.

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