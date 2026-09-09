Economía

Guerra contra los autos chinos: las principales marcas salieron a competir con versiones más baratas de sus modelos más exitosos

Varias marcas renuevan su gama de autos accesibles o crean versiones con menor equipamiento para poder competir en precios. Algo parecido está pasando en Brasil

Un automóvil Renault Kwid gris a la izquierda y un automóvil Fiat Mobi rojo a la derecha en una imagen dividida
Renault Kwid y Fiat Mobi se renuevan para enfrentar con mejores argumentos la pelea con los nuevos modelos asiáticos que llegan a Argentina y Brasil
Guardar

El efecto de los nuevos autos importados asiáticos que están llegando a las calles es un fenómeno que se ve Argentina pero más aún en Brasil, donde hace tres años ya se siente un gran cambio en la composición del mercado.

Las cifras de autos 0 km patentados de los primeros ocho meses del año en ese país muestran claramente el cambio de situación. Volkswagen tiene el 18% del mercado de autos de pasajeros, Fiat el 13%, Chevrolet el 11%, BYD el 10% y Hyundai el 8%.

PUBLICIDAD

Entre los modelos más vendidos en la categoría de autos convencionales, sean hatchbacks o sedanes, lidera el Volkswagen Polo (74.903), seguido por el Fiat Argo (63.451) y el Chevrolet Onix (62.055). Sin embargo, el BYD Dolphin Mini está cuarto con 51.225 unidades, por delante de modelos como Hyundai HB20, Fiat Mobi y el Renault Kwid.

Entonces, no resulta casual que las terminales locales hayan decidido reforzar su propuesta de modelos accesibles, muchos de los cuales ya están en el mercado local también o llegarán en los próximos meses, como una forma de renovar la fidelidad de los clientes con sus modelos y evitar que salten a una marca importada.

PUBLICIDAD

Automóvil Volkswagen Polo Robust gris oscuro estacionado sobre un camino de tierra. Al fondo, un campo de maíz bajo un cielo azul con nubes
El Volkswagen Polo Robust cuesta $9.000.000 menos que la versión siguiente de la gama. (Volkswagen Argentina)

Volkswagen lanzó hace algunos meses la gama Sense como una nueva versión de entrada, es decir, el modelo más básico en equipamiento y performance mecánica, que aplicó tanto al Virtus como al Nivus y el T-Cross.

En todos los casos, esos modelos salieron al mercado argentino con precios muy por debajo de la anterior versión más accesible. Después sumó el Polo Robust con el mismo concepto, aunque distinto nombre.

El Polo Robust cuesta hoy $30,2 millones contra $39,3 millones del Track; el Virtus Sense vale $35,2 millones contra $39 millones del Trendline; el Nivus Sense cuesta $34,8 millones contra $48,3 millones del Trendline, y el T-Cross Sense se vende en $39,6 millones contra $55,8 millones de la siguiente versión del modelo.

Primer plano del lateral izquierdo de un automóvil blanco, mostrando el faro, guardabarros, llanta de aleación y neumático sobre adoquines
El Nissan Kait salió al mercado para competir en la franja baja de precios de los B-SUV mientras el Nuevo Kicks subió de segmento y precio (Nissan Argentina)

Nissan hizo algo diferente y renovó totalmente el Kicks Play, que había quedado como el B-SUV más accesible ante la llegada del Nuevo Kicks que sube al segmento C. El nuevo modelo de entrada se llama Nissan Kait, y cuesta $36,6 millones y está muy por debajo de los precios de Kicks que arrancan desde los $46,5 millones.

Después vino Renault, primero al lanzar el nuevo Kwid 2027, que ya se vende en Brasil. Es el mismo auto que tenemos en el mercado con una renovación estética y de equipamiento interior, que en Brasil se vende en R$ 71.190, equivalentes a unos USD 13.900.

Ese auto debe competir con el Fiat Mobi, que tiene un precio similar, y con un BYD Dolphin Mini que cuesta unos 21.000 dólares. En Argentina, el Kwid actual tiene un precio de $28,3 millones, o USD 18.500.

Un automóvil blanco con la palabra Kardian en la placa delantera y rines negros está estacionado junto a un edificio de cristales
El nuevo Renault Kardian Vibe combina la caja de cambios manual con el motor 1.0 litros turbo

Ahora, se conoce un nuevo modelo de Renault Kardian, que empieza a comercializarse en Brasil este mes bajo la denominación de Kardian Vibe, y que tiene como cualidad, ser una nueva versión de entrada a la gama, con un precio de unos USD 19.500, pero incorporando el motor turbo 1.0 litros de tres cilindros combinado con caja manual de 6 velocidades.

Su llegada a Argentina no está confirmada, aunque se lo espera el año próximo. El Kardian más accesible en Argentina es el 1.6 Evolution, también con caja manual, y tiene un precio de USD 26.000.

Un automóvil compacto de color rojo de la marca Fiat con techo negro y rines oscuros sobre un fondo blanco
El nuevo Fiat Mobi 2027 incorpora un motor de 1,0 litro y tres cilindros diseñado para reducir el consumo de combustible (Stellantis Argentina)

Finalmente, esta semana se conoció que Stellantis ya comercializa en el mercado local el nuevo Fiat Mobi Trekking, ahora rediseñado exteriormente, que tiene el nuevo motor 1.0 Firefly de tres cilindros y 71 CV de potencia.

Esta nueva versión promete una reducción en el consumo de combustible de 6,5 a 5,5 litros cada 100 kilómetros. El precio de lanzamiento del vehículo es $30.280.000, que equivale a unos 19.800 dólares. En Brasil, este modelo tiene un precio que ronda losa USD 16.600.

Temas Relacionados

mercado automotorautos accesiblesautos baratosautos importados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cuesta comprar una pick up en la Argentina y cuáles son los modelos más baratos en septiembre

El relevamiento reúne las listas oficiales de las marcas y compara los valores de entrada de gama junto con las versiones más caras del segmento mediano

Cuánto cuesta comprar una pick up en la Argentina y cuáles son los modelos más baratos en septiembre

Apple genera expectativa en los mercados: se espera que el nuevo CEO John Ternus presente el iPhone plegable

El gigante tecnológico iniciará una nueva era este miércoles, cuando flamante director ejecutivo celebrará su primer evento de presentación del iPhone18, el producto líder de la compañía

Apple genera expectativa en los mercados: se espera que el nuevo CEO John Ternus presente el iPhone plegable

Petróleo en Malvinas: uno por uno, quiénes son los empresarios que el Gobierno busca sancionar y qué negocios tienen

Ejecutivos con décadas de trayectoria en energía, minería y finanzas quedaron alcanzados por la ofensiva oficial contra firmas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas. Hay antiguos directivos de Shell y Goldman Sachs, fundadores de compañías y especialistas en mercados internacionales

Petróleo en Malvinas: uno por uno, quiénes son los empresarios que el Gobierno busca sancionar y qué negocios tienen

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 9 de septiembre

El billete al público continúa ofrecido por quinto día a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue operado a $1.545. El BCRA compró ayer USD 20 millones

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 9 de septiembre

Más de un millón de hogares inquilinos en el AMBA están en condiciones de acceder a un crédito hipotecario: qué falta

Las barreras financieras siguen siendo elevadas e imposibilitan que más familias puedan comprar su primera vivienda

Más de un millón de hogares inquilinos en el AMBA están en condiciones de acceder a un crédito hipotecario: qué falta

DEPORTES

Una frase escalofriante y el plan para emboscarlos: revelaron detalles estremecedores sobre el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Una frase escalofriante y el plan para emboscarlos: revelaron detalles estremecedores sobre el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians: hora, TV y probables formaciones

Los organizadores del Balón de Oro dieron los motivos de la nominación de Lionel Messi y marcaron la notable diferencia con Cristiano Ronaldo

Tras la victoria sobre San Pablo, Boca Juniors define la venta de un futbolista al exterior

La tajante aclaración de Xabi Alonso sobre el futuro de Kendry Páez en su regreso al Chelsea tras su salida de River Plate

TELESHOW

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

La última entrevista a Chiche Gelblung en Infobae: “Tuve que pedir ayuda a un psicoanalista para entender y aceptar la muerte”

Murió Chiche Gelblung, el periodista que soñaba con viajar a la luna y vivir 200 años

Así se anunció la muerte de Chiche Gelblung: la tradicional placa negra de Crónica y las lágrimas de Mercedes Ninci

Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: las despedidas de Mario Pergolini y Baby Etchecopar

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia amplía investigación contra Fernando Cerimedo por usurpación de funciones y legitimación de ganancias

Bolivia amplía investigación contra Fernando Cerimedo por usurpación de funciones y legitimación de ganancias

Repatrian a 34 dominicanos tras ser interceptados en una embarcación precaria cerca de Puerto Rico

Un juez del Tribunal Supremo brasileño revocó la suspensión del jefe de la Policía

“Biografía de Jorge Luis Borges”: cómo es el ‘mapa de la mente’ del gran escritor argentino que Mariano Llinás presentó en el Festival de Venecia

León XIV tendrá un papamóvil hecho en Uruguay: una empresa local fabrica la camioneta que usará el pontífice