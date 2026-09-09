De alojar presidentes y ser usado por la SIDE a hotel boutique: venden el Castillo Mandl en Córdoba

La propiedad está valuada en US$3,1 millones

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En La Cumbre, en el valle de Punilla, está en venta el castillo Mandl por US$3,1 millones, una propiedad con casi un siglo de historia que alojó a expresidentes argentinos, quedó vinculada durante un período a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y más tarde funcionó como hotel boutique.

La residencia se levanta a 1.211 metros sobre el nivel del mar y ocupa 97.124 m² distribuidos en cinco lotes. En total, suma más de 2.250 m² cubiertos, con una casa principal, dependencias anexas, viviendas para caseros, caballerizas y parque.

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El castillo salió al mercado por US$3,1 millones, una cifra inferior a los US$3,8 millones con los que había sido ofrecido a comienzos de 2023.

Por su extensión, la cantidad de construcciones auxiliares y el tamaño del parque, la propiedad aparece también como una eventual apuesta para uso turístico o de hospitalidad, además de su posible destino residencial.

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Otro episodio de dicha propiedad data de abril de 1990, cuando del lugar desaparecieron 42 obras de arte colonial

Su historia

El origen del inmueble se remonta a fines de los años 20, cuando el cirujano rosarino Bartolomé Vasallo decidió construir allí una casa de descanso. El proyecto fue desarrollado por los arquitectos Emilio Maisonnave, Ernesto Mansella y Durand. En su primera etapa, el edificio fue conocido como “El Fuerte” o “La Fortaleza”. Su diseño original incluía torres y almenas, con una impronta asociada a la arquitectura medieval.

El cambio más marcado en la historia del castillo llegó en 1943, cuando la propiedad fue adquirida por Fritz Mandl, un empresario austríaco ligado a la industria armamentística.

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Ya instalado en Argentina, Mandl encaró una reforma profunda de la residencia. Entre 1943 y 1947, el arquitecto húngaro Jorge Kalnay dirigió una remodelación que dejó atrás gran parte del aspecto medieval y convirtió el edificio en un chalet europeo de líneas más sobrias.

Mandl, que había construido una gran fortuna en Europa y mantuvo un bajo perfil en sus años en el país, frecuentó la zona de La Cumbre y tuvo vínculos con Juan Domingo Perón. Tras su muerte, ocurrida en Viena en 1977, la familia dejó de usar la residencia con la misma regularidad.

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El origen del inmueble se remonta a fines de los años 20, cuando el cirujano rosarino Bartolomé Vasallo decidió construir allí una casa de descanso

Otro episodio de dicha propiedad data de abril de 1990, cuando del lugar desaparecieron 42 obras de arte colonial. Años más tarde, 13 de esas piezas fueron localizadas en España en una investigación vinculada al tráfico de bienes culturales.

Tiempo después, Alejandro Mandl, hijo del empresario, cedió el uso del inmueble a Hugo Anzorreguy, entonces titular de la SIDE, a cambio de que se hiciera cargo del mantenimiento, los impuestos y los servicios.

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Durante esa etapa, la residencia fue utilizada por Anzorreguy como lugar de descanso y de reuniones. También se alojaron allí el entonces presidente Carlos Menem y el exmandatario Fernando de la Rúa. La propiedad, de todos modos, no quedó incorporada formalmente al patrimonio del organismo.

Allí se alojaron Carlos Menem y Fernando De la Rúa

A partir de 2006, la familia Mandl concesionó el castillo y el edificio pasó a operar como hotel boutique, una etapa que reforzó su perfil turístico por la escala del inmueble y su ubicación en las sierras cordobesas. La casa se encuentra a 1,5 kilómetros del centro de La Cumbre y a unos 600 metros del campo de golf, en una de las zonas tradicionales del corredor serrano.

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Características principales

La propiedad incluye 16 habitaciones distribuidas en distintos niveles: cuatro en planta baja, nueve en el primer piso y tres en el segundo. La mayoría cuenta con baño privado, y algunas conservan balcones, chimeneas y terminaciones originales.

Entre los espacios principales aparecen un hall central, un bar, dos salones, comedor y una escalera curva de madera que conecta los niveles. Uno de los sectores más distintivos es el comedor de planta parcialmente circular, donde se conserva una mesa redonda para entre 20 y 22 personas realizada especialmente para Mandl.

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La propiedad incluye 16 habitaciones distribuidas en distintos niveles

El predio también incorpora una casa de huéspedes de 250 m², dos viviendas para caseros, caballerizas para cuatro caballos, carruajes, garaje para dos autos, jardines, árboles frutales, olivos y una piscina ubicada en un sector elevado y separado de la casa.

En el subsuelo, además, se mantiene otro rastro de sus distintas etapas: un ambiente que en tiempos de Vasallo había sido ambientado con referencias medievales y que luego fue reconvertido en bodega.

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