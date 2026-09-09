Guatemala

La Corte de Constitucionalidad concede un amparo provisional para evitar bloqueos y proteger el aeropuerto en Guatemala

La resolución, solicitada por el Cacif, ordena a las fuerzas de seguridad actuar para impedir interrupciones en el paso de personas y carga, ante protestas anunciadas por el alza de carburantes

Los bloqueos en Guatemala interrumpieron rutas principales este 7 de septiembre en la segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y la canasta básica.
Los bloques en Escuintla no estaban anunciados, sin embargo este lunes 7 de septiembre varios sectores evitaron el paso de vehículos. (Redes sociales)
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La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo provisional al sector empresarial para garantizar la libre locomoción y la protección de la infraestructura nacional, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora, ante la amenaza de posibles bloqueos viales.

La resolución respondió a la acción legal interpuesta por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en respuesta a las protestas anunciadas por el alza en los precios de las gasolinas y el diésel.

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El máximo tribunal del país dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad para prevenir interrupciones en el tránsito de personas y mercancías.

La medida busca blindar los puntos neurálgicos de conectividad terrestre y aérea en todo el territorio nacional, luego de que diversos sectores sociales convocaran a movilizaciones y cierres de carreteras como mecanismo de presión hacia las autoridades para este miércoles 9 de septiembre.

Las autoridades indígenas descartan tomar la terminal aérea tras el acuerdo legislativo

Previo al pronunciamiento judicial, la dirigencia de los 48 Cantones de Totonicapán descartó cualquier plan para ocupar o bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Por su parte, los representantes de las Autoridades Indígenas de Sololá confirmaron que la medida fue considerada como una opción extrema en caso de no recibir respuestas del Congreso de la República o del gobierno central ante el impacto económico de los carburantes.

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En una reunión con la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, alcaldes indígenas de Sololá advirtieron sobre el cierre del Aeropuerto Internacional La Aurora si no hay una solución al alza de los combustibles en Guatemala.

La tensión social disminuyó de forma parcial tras la sesión parlamentaria del martes 8 de septiembre, en la cual los diputados aprobaron un subsidio a los combustibles con un precio tope establecido para las gasolinas y el diésel.

Aunque los líderes comunitarios indicaron no estar plenamente satisfechos con la medida aprobada, anunciaron que iniciarán un proceso de consulta y consenso con sus bases para definir las acciones a seguir en los próximos días.

Convocatorias no confirmadas en departamentos y caravana programada en la capital

A pesar del paquete de ayuda fiscal, el panorama para este miércoles 9 de septiembre mantiene margen de incertidumbre.

En redes sociales circularon llamadas para instalar cierres de vías a partir de las 06:00 horas en puntos estratégicos del departamento de Escuintla, como San Vicente Pacaya y Tiquisate, además del sector de La Fragua, en el departamento de Zacapa.

Hasta el momento, ninguna entidad u organización ha confirmado oficialmente el inicio de estas medidas de hecho.

En la Ciudad de Guatemala, la Empresa Municipal de Transporte (Emetra) ratificó que las gremiales de transporte extraurbano mantienen en pie la marcha comunicada con anterioridad.

El Director de Comunicación de la Empresa Municipal de Transporte (Emetra), Amílcar Montejo, recordó que el transporte extraurbano anunció una manifestación para este miércoles 9 de septiembre y aún no han cancelado el movimiento.

El vocero institucional, Amílcar Montejo, explicó que los transportistas planean realizar una caravana integrada por menos de 100 autobuses, con un horario de inicio estimado a las 07:00 horas.

Las unidades partirán desde la Calzada Roosevelt, a la altura de El Molino de las Flores, y desde la ruta al Pacífico por la calzada Aguilar Batres, para dirigirse hacia el centro histórico, donde se prevé su concentración frente a las sedes del Congreso de la República o del Palacio Nacional de la Cultura.

Celebra aprobación del subsidio

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró la aprobación del subsidio por parte de los diputados del Congreso de la República.

“Hoy se ha dado un paso importante para apoyar a las familias guatemaltecas. La buena voluntad, la unidad y los consensos han permitido establecer una medida de precio máximo al consumidor”, dijo a través de sus redes sociales.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional al sector empresarial para garantizar la libre locomoción y proteger la infraestructura nacional, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció después de la aprobación del subsidio que establece un precio tope a los combustibles. (X (Twitter))

Además, aseguró que como Ejecutivo están listos para “responder e implementar la medida recientemente aprobada” y aseguró que tienen “voluntad” para llevarlo a cabo.

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