Panamá autoriza la creación de dos nuevas zonas francas

Panamá tiene 19 zonas francas en operación y otras seis en desarrollo. (Mici)

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Dos nuevos proyectos bajo el régimen de zonas francas, con inversiones previstas en Panamá Oeste y Colón, fueron autorizados por el Consejo de Gabinete.

New City Construccion, S.A. y Nevada Logistics, S.A. son las sociedades que buscarán operar instalaciones destinadas a servicios, logística y facilidades tecnológicas.

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La decisión permitirá que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas expida las licencias de promotor y operador y formalice la inscripción de ambas empresas en el Registro Oficial de Zonas Francas.

Las autorizaciones abarcan a Zona Franca Atlapa, impulsada por New City Construccion, S.A., y a Nevada Logistic Free Zone, bajo responsabilidad de Nevada Logistics, S.A. Los dos desarrollos se suman a la expansión de este régimen especial, orientado a captar inversión extranjera y empleo.

La Zona Franca Atlapa se instalará en el corregimiento de Feuillet, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. La compañía promotora figura en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el 21 de junio de 2018.

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Las actividades relacionadas con servicios y facilidades tecnológicas encabezan las inversiones dentro del régimen especial de zonas francas. (Mici)

Zona Franca Atlapa prevé una inversión de $1,95 millones

New City Construccion, S.A. proyectó una inversión de $750.000 en la primera fase de su desarrollo como promotora y operadora. La segunda etapa contempla recursos futuros por $1,2 millones.

El proyecto buscará establecer una zona franca en Panamá Oeste bajo su nombre comercial, luego de recibir el aval del Consejo de Gabinete para completar el trámite administrativo ante la Comisión Nacional de Zonas Francas.

La información divulgada no precisó la cantidad de puestos de trabajo que generará esta iniciativa ni el calendario previsto para el inicio de sus operaciones.

Nevada Logistics, S.A. desarrollará su zona franca en el sector de Los 4 Altos, dentro del corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. La empresa presentó una proyección de empleo superior a 2.500 plazas directas e indirectas durante su etapa operativa.

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La primera fase de Nevada Logistic Free Zone requerirá una inversión inicial de $4.103.267. La empresa prevé una segunda etapa con $14.676.000 como inversión futura.

Las empresas de servicios y alta tecnología concentraron el 60% de las autorizaciones aprobadas por el Comité durante la sesión de julio. (Mici)

Iniciativa se ubicará en una provincia que concentra actividades vinculadas con la logística, el comercio y el tránsito de mercancías. El proyecto se incorporará al esquema de zonas francas tras la emisión de la licencia y su inscripción oficial.

Las actividades relacionadas con servicios y facilidades tecnológicas encabezan las inversiones dentro del régimen especial de zonas francas. Ese sector figura entre los indicadores vinculados con la atracción de Inversión Extranjera Directa en Panamá.

Durante su reunión más reciente, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis licencias nuevas y la ampliación de otra ya existente. El conjunto de esas decisiones representó una inversión inicial cercana a $5,9 millones.

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Más de la mitad de ese monto, unos $4,1 millones, correspondió a las nuevas licencias. Las empresas de servicios y alta tecnología concentraron el 60% de las autorizaciones aprobadas por el Comité durante la sesión de julio.

Las nuevas actividades autorizadas en ese encuentro podrían generar hasta 100 empleos en la etapa inicial y otros 90 a futuro. La estimación incluye puestos directos e indirectos.

Sector figura entre los indicadores vinculados con la atracción de Inversión Extranjera Directa en Panamá. (Mici)

Panamá tiene 19 zonas francas en operación y otras seis en desarrollo. El total de 25 instalaciones activas o en construcción es presentado como una plataforma para la llegada de empresas y la creación de puestos de trabajo locales.

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Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias, sostuvo que el cumplimiento de las normas resulta determinante para el desempeño logístico del país.

“La seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento del marco normativo constituyen pilares esenciales para mantener la competitividad de Panamá como plataforma logística, comercial y de inversión a nivel global”, afirmó recientemente durante la conferencia Zonas Francas en Panamá 2026: marco legal y responsabilidad penal.

En 2025, el régimen especial generó ingresos por $203,2 millones para el país y empleo directo para más de 1,000 panameños.