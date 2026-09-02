España

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

Según un documento publicado por ‘El Confidencial’, los agentes alertan de las posibles consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo

Imagen de archivo de migrantes en Ceuta. (Marcos Moreno/ Europa Press)
Imagen de archivo de migrantes en Ceuta. (Marcos Moreno/ Europa Press)
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La Policía Nacional avisó el 29 de julio sobre el riesgo “extremo” de llegadas masivas de inmigrantes a Ceuta, pese a la insistencia del Gobierno en que no hubo informes previos.

Así lo demuestra una nota informativa enviada el pasado 29 de julio por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), desvelada este miércoles por el diario El Confidencial. La comunicación, que se presenta como un anexo al informe entregado por el CENIF a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, advierte de las posibles consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo, relativa a la aplicación de la Ley de Extranjería en los accesos irregulares por vía marítima; junto con “el antecedente existente con carácter previo a la celebración del Día del Trono de Marruecos el pasado 16 de julio de 2018″.

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Elementos que, según exponen los agentes, “hacen necesaria la elaboración de una previsión de escenarios”. “No se puede asegurar que esto vaya a producirse, pero cuando se ha detectado este tipo de actividad en foros y redes sociales, en ocasiones ha llegado a materializarse”, afirman.

La información se basaba en “fuentes abiertas”, es decir, datos de fácil acceso, y planteaba varios escenarios posibles, de los cuales el que finalmente ocurrió —una entrada por tierra y a nado simultánea— era el más probable.

La información que delata a Rabat

El anexo no atribuye responsabilidades a las autoridades fronterizas marroquíes. Ese asunto figura en el informe entregado por el CENIF, en el que la Policía Nacional habría apuntado a los gendarmes marroquíes por haber “guiado” la entrada, según una información adelantada por El Español.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si se confirma la información relativa al informe de la Policía que atribuye a Marruecos la crisis en Ceuta, "tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes". (Fuente: JCCM)

La noticia ha provocado la reacción inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha pedido explicaciones al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, para que aclare esta información, que daría evidentemente la razón a Defensa. En este contexto, Pardo se ha reunido a primera hora de este miércoles con Información y Extranjería.

Bolaños niega que el Gobierno se ocultase información

Preguntado este martes por la misma cuestión, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limitó a pedir “máxima cautela” e insistió en que el Gobierno no escondió información sobre esa supuesta implicación. “En absoluto. El Gobierno de España está actuando y está informando a la ciudadanía con la información que tiene a su alcance, con la que conoce [...] Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe y de conocer todos los detalles que se mencionan”, indicó el ministro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados, donde se espera que la oposición y sus aliados le pregunten por esta información. A la espera de que la Audiencia Nacional avance en la causa, el presidente atribuyó las responsabilidades a las mafias y a una campaña de bulos en redes sociales, promovida por detrás por Israel y Rusia.

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