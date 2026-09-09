Experiencia Piazzolla celebra sus 10 años este fin de semana en el Konex

Experiencia Piazzolla celebra 10 años con un cierre dedicado a la obra del compositor

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La quinta edición de Experiencia Piazzolla cierra el domingo 13 de septiembre en Konex con una programación que reúne jazz, tango y fusión para homenajear la obra de Astor Piazzolla desde cruces entre tradición y vanguardia, en el marco de un festival que ya suma 10 años de trayectoria.

La jornada final tendrá dos presentaciones: a las 18.30 en el Auditorio actuarán Cirilo Fernández y An Espil, y a las 20 en la Gran Sala el sexteto Escalandrum ofrecerá su nuevo trabajo Piazzolla 74. La dirección musical del festival está a cargo de Nicolás Guerschberg.

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El cierre del domingo responde a la propuesta central del encuentro: revisitar el repertorio piazzolleano con artistas de distintas generaciones y géneros. Fernández, pianista, y Espil, cantante, presentarán versiones del compositor argentino desde lenguajes vinculados al jazz, el R&B, el soul y la fusión.

El sexteto Escalandrum ofrecerá su nuevo trabajo "Piazzolla 74"

Escalandrum tendrá a su cargo el concierto de clausura con un material que celebra los 50 años de dos discos publicados por Piazzolla en 1974: Reunión Cumbre y Libertango. El nuevo proyecto del sexteto retoma así una etapa precisa de la obra del músico marplatense.

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Pero el sábado 12 de septiembre hay mucho para ver, como el Bandoneonazo dirigido por Néstor Marconi a las 19.30 en el Auditorio. Y a las 21, en la Gran Sala, se presentará Chango Spasiuk, Julieta Laso, Maggie Cullen, Chino Laborde y Mat Alba junto al Quinteto Experiencia Piazzolla.

Sobre el criterio artístico del encuentro, Guerschberg explicó: “Experiencia Piazzolla es un festival que rinde homenaje a la impresionante calidad artística y a la personalidad vanguardista de Piazzolla. Por tal motivo, se convoca a artistas muy virtuosos y personales, y propone distintas aproximaciones a su obra, desde lo instrumental hasta sus canciones, así como cruces generacionales y de géneros como el tango, el jazz, el rock, el folclore o la música clásica, siempre con el bandoneón como protagonista, como lo era en la vida de Astor”.

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El director musical agregó: “Originalidad, cruces y excelencia artística son los ejes en los que se basa la propuesta de estas dos noches dedicadas al gran Astor”.

Nicolás Guerschberg, a cargo de la dirección musical del festival

El festival es presentado por la Fundación Astor Piazzolla, Fundación Konex y CCKonex. Esta edición cuenta con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrolla dentro de la iniciativa Piazzolla 100, lanzada por la Fundación Astor Piazzolla en 2021 para impulsar homenajes al compositor al cumplirse cien años de su nacimiento.

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La historia del encuentro incluye ediciones presenciales en 2016, 2018 y 2021. En 2020 tuvo su primera versión virtual, con participación de miles de personas desde distintas partes del mundo.

En sus ediciones anteriores, el festival convocó a artistas como Hermeto Pascoal, Susana Rinaldi, Julio Pane, Jairo, Juan José Mosalini, el Quinteto Astor Piazzolla, Julia Zenko, Pedro Aznar, Néstor Marconi, Juan Carlos Baglietto, Elena Roger, Sandra Mihanovich, Hugo Fattorusso, Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Ligia Piro, Paula Maffia, la Camerata Argentina, Franco Luciani y Lito Vitale.

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