España

Tras los incendios del verano, España concentra casi la mitad de todas las hectáreas quemadas en la Unión Europea

En lo que va de año, el fuego ha quemado 295.720 hectáreas en el país, el 45,6% de las 647.375 afectadas en todo el bloque. No obstante, Italia acumula el mayor número de incendios

Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
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El de 2026 ha sido, sin duda, otro verano trágico en cuanto a incendios forestales y la temporada aún no ha terminado, ya que la previsión de temperaturas superiores a los 40 grados en amplias zonas del país durante los próximos días eleva de nuevo el riesgo de que se produzcan nuevos fuegos. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del programa Copernicus, España concentra casi la mitad de la superficie arrasada por incendios en la Unión Europea en 2026: entre el 1 de enero y el 2 de septiembre, el fuego quemó 295.720 hectáreas, el 45,6% de las 647.375 hectáreas afectadas en el conjunto comunitario.

La cifra se mantuvo casi sin cambios en los últimos días: el 26 de agosto, EFFIS contabilizaba 295.405 hectáreas quemadas, apenas 315 menos que el último registro disponible. España no encabeza, sin embargo, el número de incendios registrados este año, sino Italia, que lleva 543 hasta el momento. En segundo lugar se sitúa España, con 433, y Francia, con 357.

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El mayor repunte de la superficie afectada se produjo en julio. Para el 5 de ese mes, España ya había registrado 50.750 hectáreas quemadas, más del doble que en la misma fecha de 2025. Ese mes también dejó uno de los incendios más mortíferos de la historia reciente del país: el fuego de Los Gallardos, en Almería, causó 13 muertes. Hacia finales de julio, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo calcinaron más de 77.000 hectáreas.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

La evolución de 2026 contrasta con la del año anterior. En 2025, la peor oleada llegó en agosto: la superficie quemada pasó de 45.221 hectáreas el día 5 a 367.520 el 19 de ese mes. Al 2 de septiembre de 2025, España acumulaba 380.877 hectáreas arrasadas, más de 85.000 por encima del registro actual. El año cerró con 393.079 hectáreas quemadas, la cifra más alta desde 1994.

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Por otro lado, en lo que llevamos de año España ha registrado un total de 44 grandes incendios, es decir aquellos que superan las 500 hectáreas. Ante el riesgo de nuevos incendios en estos próximos días por las altas temperaturas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, ha recordado que no hay que bajar la guardia y ha destacado la importancia de “seguir actuando con la máxima precaución”.

(Con información de Europa Press)

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