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Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas “planificada”, en ningún caso “espontánea”, y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso de los Diputados. (EFE/Fernando Villar)
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso de los Diputados. (EFE/Fernando Villar)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que ha dado orden de publicar todos los informes que existen y se han elaborado sobre la entrada masiva de Ceuta para que los medios y la ciudadanía puedan examinarlos. “No tenemos ningún problema en trasladar a la opinión pública toda la información. A día de hoy, nadie ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos ejecutara el episodio”.

“El Gobierno no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía”, ha anunciado en su esperada comparecencia en el Congreso.

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“Lo que nos queda claro es que no estamos ante un evento lineal, estamos ante un fenómeno con muchas causas”, ha afirmado durante su comparecencia en el Congreso para explicar el origen y las responsabilidades de la crisis migratoria que afronta ahora Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 personas.

Durante su comparecencia extraordinaria ante el Pleno del Congreso para explicar la gestión gubernamental en la crisis de Ceuta, Sánchez ha asegurado que han examinado todos los informes, mensajes y notas verbales remitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior durante aquellos días. “Puedo asegurarles que ninguno iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario, y que ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”, ha afirmado.

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El jefe del Ejecutivo ha insistido en que “ningún informe”, al menos ninguno que llegase a manos del Gobierno, anticipó que “en cuestión de horas, 70.000 personas iban a intentar acceder a Ceuta”, aunque ha admitido que los medios disponibles “se vieron desbordados ante la magnitud de la situación” y que hay que reforzarlos.

El presidente del Gobierno ha prometido que, en el caso de que aparezcan “pruebas sólidas” de la responsabilidad de Marruecos, se actuará con “contundencia”, porque, según ha añadido, cree que el Gobierno ha dejado claro que “no tiene miedo a enfrentarse a poderes extranjeros”. “Vamos a ir cargados de hechos contrastados”.

Sin embargo, y pese a los informes que se conocieron ayer, ha negado que el Ejecutivo recibiera en los días previos a la crisis de Ceuta alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva de migrantes. Sí ha reconocido que “fallaron cosas” en los servicios de Inteligencia que hay que “mejorar” porque “es evidente que las nuevas tecnologías están trayendo nuevas amenazas híbridas que los Estados aún deben aprender a detectar y neutralizar”.

Publicación del informe policial sobre la implicación de Marruecos

No es una comparecencia más para Sánchez. Ayer decenas de miles de personas tomaron las calles de España para protestar por la gestión de la crisis de Ceuta. Y el informe que se conoció unas horas antes de las manifestaciones avivó la sensación de que el presidente no está siendo claro en este asunto y el Gobierno está escondiendo la versión real de lo que sucedió el pasado 30 de julio y el verdadero papel que jugó Marruecos en el episodio.

El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas “planificada”, en ningún caso “espontánea”, y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

Según el informe policial, que centrará buena parte del debate del Congreso, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias -a las que aludió Sánchez vagamente durante su entrevista del lunes en la SER-, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.

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