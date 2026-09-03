El llamativo calendario de Leonor para su inicio de curso en la Universidad Carlos III: exámenes antes de Navidad, dos cuatrimestres y una agenda sin descansos

La princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. (Fotomontaje: Europa Press/UC3M)

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La princesa Leonor tiene por delante un mes de septiembre especialmente significativo. Apenas dos meses después de poner punto final a sus tres años de formación militar, la heredera al trono se prepara para regresar a las aulas y comenzar una nueva etapa académica. El próximo 7 de septiembre, la hija de Felipe VI y Letizia se incorporará a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para estudiar el grado de Ciencias Políticas en el campus de Getafe.

Su llegada a la universidad supone un cambio importante respecto a los últimos años. El pasado 10 de julio de 2026, Leonor culminó su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde participó junto a los reyes en el acto de entrega de Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio.

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La princesa Leonor en la Academia General del Aire de San Javier, última etapa de su formación militar. Archivo/EFE/ Marcial Guillén

Con esa etapa ya concluida, aunque todavía tenga por delante las ceremonias en las que recibirá oficialmente los despachos correspondientes a sus rangos militares correspondientes a las diferentes academias, la princesa de Asturias centra ahora su formación superior en una carrera universitaria que se prolongará durante cuatro años. La propia Casa del Rey ya había señalado que estos estudios deberán desarrollarse en paralelo a sus compromisos institucionales como heredera de la corona. Y el calendario oficial de la Carlos III permite hacerse una idea de cómo será su primer curso.

El 7 de septiembre, primer día de universidad

La primera fecha marcada en rojo será el 7 de septiembre, jornada en la que comenzarán oficialmente las clases del curso 2026-2027 para los estudiantes de grado de la UC3M. La Universidad Carlos III establece que el primer cuatrimestre arrancará ese día y finalizará el 11 de diciembre.

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Antes de sumergirse por completo en las asignaturas, Leonor tendrá además la oportunidad de familiarizarse con el campus de Getafe y con la vida universitaria. La Carlos III ha organizado jornadas de bienvenida para los nuevos estudiantes, con información sobre los servicios de la universidad y las posibilidades que ofrece el centro.

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El grado que ha elegido pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y combina contenidos de Ciencia Política con otras áreas como el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia o las Relaciones Internacionales. Se trata, por tanto, de una formación especialmente vinculada a algunas de las materias que tendrán relevancia en su futuro institucional.

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Un primer cuatrimestre que terminará antes de Navidad

Aunque las clases del primer cuatrimestre terminarán el 11 de diciembre, Leonor no podrá dar por concluida esta primera parte del curso con la llegada de las vacaciones. Apenas unos días después comenzará el periodo de exámenes ordinarios.

Según el calendario académico de grado de la UC3M, las pruebas del primer cuatrimestre se celebrarán en dos bloques: del 16 al 22 de diciembre de 2026 y del 11 al 25 de enero de 2027. De esta forma, la heredera tendrá que afrontar parte de sus primeros exámenes universitarios justo antes de Navidad y continuar con las pruebas después del parón navideño.

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La princesa Leonor mira a su padre, el rey Felipe VI, durante un desfile militar luego de que ella jurara fidelidad a la Constitución como posible futura reina de España, Madrid, martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Manu Fernandez)

Será uno de los momentos más exigentes de su primer curso, especialmente teniendo en cuenta que durante estos meses su agenda no quedará limitada a las obligaciones académicas. La Princesa de Asturias deberá seguir atendiendo los compromisos oficiales que correspondan a su condición de heredera.

Enero marca el comienzo del segundo cuatrimestre

Una vez superado el periodo de exámenes de enero, la actividad académica volverá a ponerse en marcha. El 26 de enero de 2027 comenzará el segundo cuatrimestre, cuyas clases se prolongarán hasta el 7 de mayo. Después llegará una nueva convocatoria ordinaria de exámenes, prevista entre el 11 y el 28 de mayo.

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La estructura del curso permitirá así dividir su primer año universitario en dos grandes etapas, con unas semanas de descanso entre ambas y los correspondientes periodos de evaluación. En caso de que alguna asignatura quede pendiente, el calendario contempla además una convocatoria extraordinaria entre el 14 y el 30 de junio.

La princesa de Leonor y la infanta Sofía en la recepción Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González

La universidad establece, además, una organización docente basada habitualmente en dos sesiones semanales de 90 minutos por asignatura, aunque algunas materias pueden incorporar sesiones adicionales de laboratorio. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, una de esas sesiones puede adoptar el formato de clase magistral de 100 minutos.

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Una estudiante con una agenda muy diferente

A diferencia de cualquier otro alumno de su promoción, Leonor tendrá que encontrar el equilibrio entre los horarios universitarios y una agenda institucional que continuará creciendo. Su incorporación a la Carlos III no supone una pausa en su preparación como futura reina de España, sino una nueva manera de completarla.

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Durante el curso están previstos algunos de los actos más señalados de su agenda, entre ellos los Premios Princesa de Asturias, que tradicionalmente se celebran en octubre y constituyen una de las citas centrales del año para la heredera.

Además, aunque su formación académica será ahora la prioridad, el ámbito militar tampoco desaparece completamente de su recorrido. La Casa del Rey ya ha informado de que en julio de 2027 recibirá los Reales Despachos correspondientes a sus empleos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, en las ceremonias correspondientes a sus respectivas promociones.

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