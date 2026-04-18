España

La prensa internacional se rinde ante Leonor: “Es una princesa en más de un sentido”

La prensa europea analiza el peso histórico de la heredera y su rol institucional, que brilla con fuerza en plena formación militar

Guardar
La princesa Leonor durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025 en el Hotel de la Reconquista, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España) (Raúl Terrel - Europa Press)
La princesa Leonor durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025 en el Hotel de la Reconquista, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España) (Raúl Terrel - Europa Press)

La imagen de la princesa Leonor ha trascendido las fronteras de España para convertirse en un fenómeno de admiración global. En un momento en el que las monarquías europeas buscan su lugar en el siglo XXI, la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha logrado forjar una identidad institucional que combina la rigurosidad de su formación militar con una presencia serena en los grandes actos de Estado. Este equilibrio no ha pasado desapercibido para la crítica internacional, que hoy ve en ella a una heredera preparada, moderna y profundamente consciente del peso histórico que carga sobre sus hombros.

Publicaciones de prestigio como la revista francesa Point de Vue han dedicado recientemente amplios espacios a ensalzar su figura. “Como heredera al trono español, es princesa de Asturias, pero también ostenta otros títulos relacionados con su condición de futura reina de España, tal como estipula el artículo 57.2 de la Constitución”, señalan desde la cabecera gala, subrayando que su relevancia va mucho más allá de un simple tratamiento de cortesía: “Es una princesa en más de un sentido”.

Para comprender la magnitud de la figura de Leonor, es necesario bucear en los linajes familiares y en la historia que los sustentan, según Semana. La hermana de la infanta Sofía no es solo princesa de Asturias y futura heredera al trono. Leonor es Condesa de Cervera, una distinción creada en 1353 que desde el siglo XV camina de la mano del título de Girona, y Señora de Balaguer, creado en 1418 por Alfonso V, este título acabó vinculado de forma permanente a los herederos de la Corona de Aragón tras el ascenso al trono de Juan II.

Además, también ostenta el título de princesa de Girona, vinculado a la Corona de Aragón y anterior al de princesa de Asturias. Por último, también es princesa de Viana, un título que está asociado al reino de Navarra. Cada uno de estos nombres —Asturias, Girona, Viana, Cervera y Balaguer— actúa como un hilo invisible que conecta la España del medievo con la democracia actual.

Leonor, centrada en la última etapa de su formación militar castrense

Mientras la princesa Leonor avanza en su instrucción castrense y asume una agenda propia cada vez más intensa. La formación militar de la princesa Leonor representa un pilar fundamental en su preparación como futura reina de España y jefa del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Este itinerario, diseñado para condensar tres años de formación en uno solo, comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde la heredera se integró como una dama cadete más, asumiendo la disciplina de la vida castrense y jurando bandera como símbolo de su compromiso con la nación.

La Princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. (Casa de Su Majestad el Rey)
La Princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. (Casa de Su Majestad el Rey)

Tras su paso por la Escuela Naval Militar de Marín, Leonor experimentó una transformación crucial al alejarse de la instrucción en tierra para enfrentarse al rigor del mar. Su formación en la Armada estuvo marcada por la combinación de estudios técnicos de navegación y maniobras tácticas, pero el verdadero punto de inflexión fue su embarque en el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.

Esta última etapa en el Elcano no fue solo un rito de paso, sino una prueba de resistencia y liderazgo. Durante meses de navegación transatlántica, la princesa convivió en espacios reducidos, participando activamente en las guardias, el mantenimiento del buque y el aprendizaje de la navegación astronómica. El cierre de esta etapa se culmina en Academia General del Aire en San Javier, donde actualmente completa su formación antes de recibir sus despachos. Con este recorrido, Leonor no solo adquiere conocimientos técnicos, sino que proyecta una imagen de preparación y modernidad, consolidando su rol institucional ante una prensa internacional que observa con atención cada uno de sus pasos hacia el trono.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

La caída del crudo llega tras la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, clave para el 20% del suministro mundial, aunque las tensiones vuelven a aumentar con nuevas restricciones iraníes

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

El padre de Felipe VI ha concedido una entrevista al diario francés ‘Le Figaro’, donde ha hablado del futuro de la Corona española

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

El nobel de literatura intentó durante ocho años crear una relación con la escritora madrileña

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Así lo ha expresado la dirigente opositora venezolana en la capital española en una rueda de prensa a la que Edmundo González no ha podido asistir por encontrarse hospitalizado

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Así lo ha expresado el presidente del Gobierno durante su intervención en el evento, en el que diversos mandatarios y representantes progresistas han puesto en valor la defensa del multilateralismo, el diálogo y la cooperación ante el avance de discursos extremistas y la normalización de la violencia

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”