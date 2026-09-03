España

En desventaja frente a Europa: los pacientes españoles con migraña tienen un acceso limitado a los tratamientos más nuevos y eficaces

El Ministerio de Sanidad ha rechazado la propuesta de las sociedades de Neurología de actualizar los criterios restrictivos

Una mujer sufre un ataque de migrañas (Shutterstock España)
Una mujer sufre un ataque de migrañas (Shutterstock España)
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Los pacientes españoles con migraña juegan en desventaja frente al resto de europeos. Mientras que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba el uso de los fármacos anti-CGRP en personas que sufran más de cuatro días de migraña al mes, en España su prescripción está mucho más restringida: es necesario tener estos episodios, al menos, ocho veces al mes y haber probado tres tratamientos preventivos distintos

Aunque la migraña no tiene cura, se trata de una enfermedad neurológica que se puede controlar y tratar para mejorar la calidad de vida. Entre los avances más importantes de los últimos años sobresalen estos anti-CGRP, cuya eficacia ya ha sido ampliamente demostrada por todas las sociedades de Neurología a nivel mundial, hasta el punto de considerarse el tratamiento preventivo más eficaz contra esta patología.

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Quienes lo sufren en España, sin embargo, no cuentan con el mismo acceso que aquellos que la padecen en otros países de Europa, denuncian la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Migraña y Cefaleas (AEMICE) y la Fundación Española de Cefaleas (FECEF). Son seis los fármacos anti-CGRP actualmente disponibles en nuestro país, pero los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud restringen su uso a muchos pacientes.

Ilustración en tonos azules del busto de una persona con el cerebro visible y un área brillante de color naranja en el centro.
Una representación médica en tres dimensiones del cerebro humano señala un foco de dolor en el lóbulo frontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medicamentos disponibles en España han supuesto “un gran avance en el tratamiento preventivo de la migraña, especialmente en pacientes con una elevada frecuencia de ataques o con mala respuesta a los tratamientos tradicionales”, explica el doctor Robert Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, en relación a las terapias disponibles de esta enfermedad neurológica que no es simplemente un dolor de cabeza, sino una cuestión de salud cerebral.

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La migraña es la sexta patología más prevalente en el mundo y la segunda causa de discapacidad global. En España, más de cinco millones de personas la sufren; el 80% de ellas, mujeres. Esto implica una prevalencia nacional del 12% (17% en mujeres). Los ataques de migraña limitan las actividades laborales, familiares y sociales del paciente, y hasta en un 20-30% de los casos obligan al paciente a permanecer en la cama.

A pesar de la eficacia comprobada de estos medicamentos, los criterios de financiación del SNS restringen el uso de estos nuevos fármacos a pacientes que presentan al menos ocho días de migraña al mes y que previamente han probado tres tratamientos preventivos distintos. En la actualidad, la SEN considera que estos criterios, que pudieron entenderse en el momento de la llegada de los nuevos medicamentos por la falta de estudios comparativos directos, ya no responden a la evidencia científica disponible.

Sanidad se niega a renovar criterios anticuados

En los últimos años se han publicado nuevos estudios y metaanálisis que confirman la mayor eficacia y seguridad de los fármacos anti-CGRP, así como ensayos clínicos comparativos que muestran sus beneficios frente a otros tratamientos preventivos. Por esta razón, la SEN, la AEMICE y la FECEF han enviado una carta conjunta al Ministerio de Sanidad solicitando la eliminación de los criterios restrictivos actuales, para que los pacientes puedan beneficiarse de los fármacos anti-CGRP, siguiendo los criterios aprobados por la EMA, es decir, a partir de cuatro días de migraña al mes y sin necesidad de haber fracasado previamente con tres tratamientos preventivos.

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad Mónica García (Europa Press)
Imagen de archivo de la ministra de Sanidad Mónica García (Europa Press)

La respuesta del Ministerio ha sido, no obstante, negativa, asegurando que no modificará los criterios restrictivos, al menos a corto-medio plazo. Una medida que lamenta el doctor José Miguel Laínez, director de la Fundación Española de Cefaleas, quien mantiene que “retrasar el acceso a estos fármacos puede tener consecuencias clínicas importantes en los pacientes”.

“El tiempo es dolor en migraña. Obligar a los pacientes a pasar por varios tratamientos menos eficaces antes de poder acceder a los anti-CGRP puede suponer más de un año de dolor evitable, con el riesgo añadido de que la enfermedad progrese, el cerebro se sensibilice y la respuesta posterior al tratamiento sea menor”, concluye.

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