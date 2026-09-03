Cinco destinos para rematar el verano joven en el último mes disponible: desde playas en España a rutas europeas con Interrail

Playa de El Sablón en Llanes, Asturias. (Javier/stock.adobe.com)

Guardar

Septiembre ofrece una última oportunidad para extender las vacaciones con trenes, autobuses y rutas internacionales a precios reducidos para los beneficiarios del programa Verano Joven. Con temperaturas más moderadas y una menor presión turística que en agosto, el mes permite organizar escapadas de costa, ciudades y recorridos por Europa antes de la llegada del otoño. Para muchos viajeros, septiembre ha dejado de ser el mes de la vuelta a la rutina. Quienes pueden elegir sus fechas esperan a que termine agosto para hacer las maletas y disfrutar de unos días de descanso con temperaturas más suaves y lejos de los momentos de mayor afluencia del verano.

El Mediterráneo todavía conserva el ambiente estival para quienes se resisten a guardar el bañador, las grandes capitales europeas continúan llenas de vida y destinos más templados de la Península, como Galicia o Asturias, ofrecen alternativas muy interesantes. Septiembre se ha convertido así en una oportunidad para recuperar ese viaje pendiente o regalarse una última escapada antes del otoño.

PUBLICIDAD

“Viajar en septiembre permite seguir disfrutando de todo lo bueno del verano, pero de una forma diferente. Los destinos mantienen su oferta de actividades y los viajeros pueden descubrirlos con algo más de calma”, señala David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis, en unas declaraciones a La Sexta. La elección dependerá del presupuesto, los días disponibles y el tipo de plan: playa, patrimonio urbano, naturaleza o una ruta ferroviaria europea.

Rías Baixas

El norte también tiene mucho que ofrecer cuando se busca una escapada de este estilo. Las Rías Baixas, en Galicia, combinan pueblos marineros, playas, paisajes costeros y una gastronomía en la que el producto del mar ocupa un lugar protagonista.

PUBLICIDAD

Vigo y Pontevedra pueden servir como punto de partida para descubrir una zona en la que tampoco faltan pequeñas localidades pesqueras y rincones junto al Atlántico. Uno de los grandes atractivos son las islas Cíes, integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Una propuesta para quienes quieren disfrutar del verano sin renunciar a los paisajes del norte.

Playa de Rodas, en las Islas Ciés, Pontevedra (Adobe Stock).

Baix Empordà

Esta comarca de Cataluña reúne pueblos, playas, calas y un paisaje que invita a recorrer la costa sin demasiadas prisas. La comarca permite combinar los días junto al Mediterráneo con visitas a localidades como Palafrugell, Tamariu o Sa Tuna, donde todavía se conserva su pasado marinero.

PUBLICIDAD

Además, el Camino de Ronda ofrece una forma diferente de descubrir el litoral y acercarse a algunas de sus calas. Una alternativa para quienes quieren aprovechar los últimos días del Verano Joven entre mar, naturaleza y gastronomía. El destino resulta accesible en tren desde distintos puntos de España a través de las conexiones de alta velocidad con un descuento del 50%, aunque el trayecto debe completarse con conexiones regionales o por carretera hasta la comarca.

Llanes y la costa asturiana

Asturias permite cerrar la temporada de baño sin alejarse de un paisaje marcado por los acantilados, las playas pequeñas y la cercanía de los Picos de Europa. En septiembre, el Cantábrico conserva jornadas aptas para recorrer el litoral, aunque las condiciones del mar y el tiempo cambian con rapidez respecto de los meses centrales del verano.

PUBLICIDAD

El entorno kárstico en Llanes crea un paisaje único y protege la zona del fuerte oleaje (Turismo Asturias)

Por ejemplo, Llanes reúne un casco histórico de origen medieval y un litoral de 56 kilómetros, donde se alternan playas, acantilados y cuevas. Entre sus principales atractivos figuran el Torreón, una construcción defensiva del siglo XIII; la Basílica de Llanes, de estilo gótico con elementos románicos; y palacios como el del Duque de Estrada, el de los Rivero y el de Posada Herrera. En algunas calles del centro pueden leerse versos de Celso Amieva inscritos en el pavimento.

El Sablón, Puertu Chicu y Toró son sus playas urbanas, mientras que el puerto alberga los Cubos de la Memoria, la intervención del artista Agustín Ibarrola sobre la escollera. El destino también permite combinar el mar con rutas como la Senda Costera, el Camín Encantáu y la Ruta del Río Purón.

PUBLICIDAD

El interior de Andalucía

Sevilla y Granada ofrecen una alternativa para quienes prefieren una escapada urbana antes que los últimos días de playa. La primera permite recorrer el entorno de la catedral, el Real Alcázar, el barrio de Santa Cruz y la plaza de España; la segunda concentra buena parte de su visita en la Alhambra, el Albaicín y los miradores con vistas a Sierra Nevada. En ambos casos, septiembre puede facilitar los paseos durante las mañanas y al final de la tarde, tras las temperaturas más altas del verano.

Para los beneficiarios del Verano Joven, el autobús de larga distancia abre una vía para llegar al sur con descuentos de hasta el 90% en líneas regulares de competencia estatal. La planificación previa resulta necesaria, sobre todo en Granada, donde las entradas a la Alhambra tienen cupos limitados, y en Sevilla, que todavía puede registrar calor durante las horas centrales del día.

PUBLICIDAD

Un Interrail por varias capitales europeas

Las rutas europeas con Interrail son la opción para quienes cuentan con más tiempo y desean recorrer varios países sin depender de vuelos internos. El Global Pass permite diseñar trayectos que incluyan ciudades como París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Viena o Roma, de acuerdo con los días de validez adquiridos.

Coliseo Romano (Pexels)

El programa contempla una bonificación del 50% en el Interrail Global Flexible de 10 días, comercializado a través de Renfe. Antes de definir el recorrido conviene revisar los trenes que requieren reserva previa, en especial los de alta velocidad y los nocturnos. Septiembre permite encontrar estaciones y atracciones con menor demanda que en agosto, aunque los viajeros deben comprobar los plazos del programa y las condiciones de cada operador. La planificación anticipada resulta determinante para encadenar conexiones y ajustar el presupuesto de alojamiento.

PUBLICIDAD