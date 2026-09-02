563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Un pensionista pasea por un parque tras hacer la compra.

Guardar

La pensión media de jubilación en España, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se ha situado en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año pasado. Pero esa cifra media esconde diferencias muy acusadas según el lugar de residencia de los jubilados. Entre la comunidad autónoma con las pensiones más elevadas y la que registra las más bajas hay una brecha de 563 euros al mes.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el País Vasco encabeza el ranking autonómico de pensiones de jubilación. Los retirados vascos son los que han recibido en agosto la pensión más alta, de media se ha situado en los 1.909 euros mensuales, mientras que Extremadura ocupa la última posición, con 1.346 euros. Así, la diferencia entre ambas comunidades alcanza los 563 euros mensuales.

PUBLICIDAD

Junto a los jubilados del País Vasco, otros de los privilegiados son los de Asturias, que ocupan el segundo lugar de la tabla al ganar en agosto 1.838 euros mensuales. Les siguen los de Madrid, con 1.797 euros; los de Navarra, con 1758; los de Ceuta, con 1.753; y los de Melilla, con 1.669.

También por encima de la media del ranking se colocan los jubilados cántabros que han cobrado de media en agosto una pensión de 1.661 euros; los aragoneses, con 1.646 euros, y los catalanes, con 1.609 euros.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

La parte baja de la tabla

Ya por debajo de la media están los castellanoleoneses, con 1.570 euros; los riojanos, con 1.523 euros, y los castellanomanchegos, con 1.486 euros. Los retirados de Canarias han recibido una pensión media de 1.457 euros y los de las Islas Baleares, 1.453 euros.

PUBLICIDAD

Les siguen los jubilados de la Comunidad Valenciana que han cobrado de media 1.451 euros. Algo menos reciben los andaluces, 1.431 euros; los murcianos obtuvieron de media 1.428 euros en agosto; los gallegos, 1.357 euros, y como farolillo rojo se colocaron los extremeños con una pensión media en agosto de 1.346 euros mensuales.

14.470 millones de euros para más de 9 millones de pensionistas

En total, la Seguridad Social abonó en la nómina de agosto 10.535.869 pensiones a más de 9,5 millones de personas, por un importe total de 14.470,4 millones de euros. El mes pasado se registraron 6,74 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares.

PUBLICIDAD

La pensión media del sistema de la Seguridad Social fue de 1.373,44 euros, un 4,6% más que en agosto del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social fue de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue de 1.062,1 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media fue de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.707,2 euros de media, según los últimos datos disponibles, correspondientes a julio. En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 976 euros al mes.

PUBLICIDAD

Pensiones por clase

De la nómina mensual de agosto de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.470,4 millones de euros), casi tres cuartas partes correspondieron a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones supusieron el 73,4% de la nómina, 10.625,9 millones de euros.

A pensiones de viudedad se destinaron 2.288,6 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.331,4 millones; la de orfandad, a 185,7 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,7 millones.