España

Este será el calendario escolar 2026-2027 del País Vasco: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones

La vuelta al cole tendrá lugar desde el 7 de septiembre con carácter general, aunque en algunas etapas educativas y centros la fecha puede ser distinta

Varios niños esperan para entrar a las aulas de un colegio. (EFE/Luis Tejido)
Varios niños esperan para entrar a las aulas de un colegio. (EFE/Luis Tejido)
Guardar

El regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina. Las familias ya se encuentran prácticamente inmersas en el ajetreo del mes de septiembre: comprar el material escolar, preparar las mochilas, revisar el calendario para comprobar el día en el que los alumnos vuelven a clase...

Esta vuelta al cole se convertirá en la más cara de la historia, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que estima que las familias deberán desembolsar una media de 429 euros por niño este curso. La cifra supone un incremento del 1,73 % con respecto al año pasado, que también marcó el récord hasta el momento.

PUBLICIDAD

En cada comunidad autónoma, las clases empiezan un día específico. Los primeros en volver son los de Andalucía, pero únicamente los más pequeños (primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años), que comienzan el colegio el 3 de septiembre. Les siguen los estudiantes navarros, a partir del 4 de septiembre, y los madrileños, a partir de 7. También este día comienzan a regresar a las aulas los alumnos del País Vasco.

Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)
Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

Inicio y fin de las clases

El Gobierno Vasco fija el 7 de septiembre como la fecha a partir de la que los colegios y otros centros estudiantiles pueden abrir sus puertas. Cada uno, sin embargo, puede concretar su propio calendario, por lo que conviene comprobar la fecha de cada centro en concreto.

PUBLICIDAD

Los estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundario y Bachillerato, por tanto, tendrán su “vuelta al cole” a partir del 7 de septiembre. Los de Formación Profesional la tendrán a partir del 3 de septiembre, pues este año se ha adelantado el posible inicio de las actividades lectivas para este nivel.

Las clases finalizarán el 18 de junio para todos ellos, a excepción de los estudiantes de Bachillerato, pues el Gobierno vasco establece que el fin de curso de los de primero será el 28 de mayo y de los de segundo el 14 de mayo.

Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)
Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

En la Universidad del País Vasco las actividades lectivas también comienzan el 7 de septiembre con carácter general, aunque en algunas facultades esta fecha se adelanta o se retrasa algunos días. Es el caso de la Facultad de Farmacia (en Álava), cuyos alumnos del primer curso inician el 4 de septiembre, o la de Derecho (en Bizkaia), que lo harán el 8 de septiembre aquellos que entran por primera vez a estos estudios superiores.

Festivos y vacaciones

Aunque todavía no han comenzado las clases, seguramente algunos estudiantes ya están pensando en las próximas vacaciones. Las de Navidad serán en el País Vasco del 24 de diciembre al 6 de enero, mientras que las de Semana Santa comprenden del 25 al 29 de marzo, pues incluyen desde el Jueves Santo al Lunes de Pascua.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Además de estos días libres, los alumnos podrán disfrutar de algunos festivos durante el curso, que son los siguientes:

  • Lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
  • Martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.
  • No podrán disfrutar, sin embargo, el festivo del sábado 1 de mayo, Día del Trabajador, por caer en fin de semana.
  • En las vacaciones se incluyen el viernes 25 de diciembre, Navidad; el viernes 1 de enero, Año Nuevo; el miércoles 6 de enero, Día de Reyes; jueves 25 de marzo, Jueves Santo; viernes 26 de marzo, Viernes Santo, y lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua.

Temas Relacionados

ColegiosCalendario EscolarVuelta al ColeUniversidadesFormación ProfesionalFP EspañaPaís VascoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega: odiaba ser príncipe, soñaba con convertirse en surfista y se jugó el trono por amor

El nuevo monarca, de 53 años, ha asumido el rol de jefe de Estado de su país tras el fallecimiento de su padre

Así es Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega: odiaba ser príncipe, soñaba con convertirse en surfista y se jugó el trono por amor

El pueblo de Salamanca que parece detenido en la Edad Media y guarda leyendas de hace 400 años

En plena Sierra de Francia se encuentra La Alberca, uno de los pueblos más singulares de Salamanca. Su arquitectura medieval y sus leyendas centenarias lo convierten en una escapada única

El pueblo de Salamanca que parece detenido en la Edad Media y guarda leyendas de hace 400 años

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

El viernes ubicaron al primero y este sábado han dado con el paradero de otro, sin indicar las identidades de estas personas

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Cómo plantar romero desde semilla a tallo: el truco de un experto biólogo

Este es el procedimiento paso a paso para conseguir una planta saludable de romero en casa

Cómo plantar romero desde semilla a tallo: el truco de un experto biólogo

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

El acuerdo llega tras días de tensión y negociaciones, con la prioridad puesta en restaurar la convivencia en la ciudad autónoma y agilizar los procedimientos administrativos para resolver la situación de los migrantes

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

La “situación límite” que llevó la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián