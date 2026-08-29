Este será el calendario escolar 2026-2027 del País Vasco: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones

Varios niños esperan para entrar a las aulas de un colegio. (EFE/Luis Tejido)

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El regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina. Las familias ya se encuentran prácticamente inmersas en el ajetreo del mes de septiembre: comprar el material escolar, preparar las mochilas, revisar el calendario para comprobar el día en el que los alumnos vuelven a clase...

Esta vuelta al cole se convertirá en la más cara de la historia, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que estima que las familias deberán desembolsar una media de 429 euros por niño este curso. La cifra supone un incremento del 1,73 % con respecto al año pasado, que también marcó el récord hasta el momento.

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En cada comunidad autónoma, las clases empiezan un día específico. Los primeros en volver son los de Andalucía, pero únicamente los más pequeños (primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años), que comienzan el colegio el 3 de septiembre. Les siguen los estudiantes navarros, a partir del 4 de septiembre, y los madrileños, a partir de 7. También este día comienzan a regresar a las aulas los alumnos del País Vasco.

Varios niños a su llegada al colegio, a 11 de septiembre de 2023 en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

Inicio y fin de las clases

El Gobierno Vasco fija el 7 de septiembre como la fecha a partir de la que los colegios y otros centros estudiantiles pueden abrir sus puertas. Cada uno, sin embargo, puede concretar su propio calendario, por lo que conviene comprobar la fecha de cada centro en concreto.

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Los estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundario y Bachillerato, por tanto, tendrán su “vuelta al cole” a partir del 7 de septiembre. Los de Formación Profesional la tendrán a partir del 3 de septiembre, pues este año se ha adelantado el posible inicio de las actividades lectivas para este nivel.

Las clases finalizarán el 18 de junio para todos ellos, a excepción de los estudiantes de Bachillerato, pues el Gobierno vasco establece que el fin de curso de los de primero será el 28 de mayo y de los de segundo el 14 de mayo.

Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

En la Universidad del País Vasco las actividades lectivas también comienzan el 7 de septiembre con carácter general, aunque en algunas facultades esta fecha se adelanta o se retrasa algunos días. Es el caso de la Facultad de Farmacia (en Álava), cuyos alumnos del primer curso inician el 4 de septiembre, o la de Derecho (en Bizkaia), que lo harán el 8 de septiembre aquellos que entran por primera vez a estos estudios superiores.

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Festivos y vacaciones

Aunque todavía no han comenzado las clases, seguramente algunos estudiantes ya están pensando en las próximas vacaciones. Las de Navidad serán en el País Vasco del 24 de diciembre al 6 de enero, mientras que las de Semana Santa comprenden del 25 al 29 de marzo, pues incluyen desde el Jueves Santo al Lunes de Pascua.

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Además de estos días libres, los alumnos podrán disfrutar de algunos festivos durante el curso, que son los siguientes:

Lunes 12 de octubre , Fiesta Nacional de España.

Martes 8 de diciembre , Día de la Inmaculada Concepción.

No podrán disfrutar, sin embargo, el festivo del sábado 1 de mayo, Día del Trabajador, por caer en fin de semana.

En las vacaciones se incluyen el viernes 25 de diciembre, Navidad; el viernes 1 de enero, Año Nuevo; el miércoles 6 de enero, Día de Reyes; jueves 25 de marzo, Jueves Santo; viernes 26 de marzo, Viernes Santo, y lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua.