España

Receta de puré de zanahoria y leche de coco

Su textura cremosa y su sabor ligeramente dulce lo convierten en la opción perfecta para acompañar platos principales o disfrutar como primer plato

Tazón con crema de zanahoria y cuchara, junto a frasco con cilantro, zanahorias en tabla de picar y tazón pequeño con virutas de coco.
Un tazón de crema de zanahoria decorado con cilantro y láminas de coco se encuentra sobre una mesa de madera junto a ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocas combinaciones resultan tan sorprendentes como la de la zanahoria y la leche de coco en un puré. La dulzura natural de la zanahoria se fusiona con la cremosidad y el aroma tropical de la leche de coco, creando una textura suave y un sabor que invita a repetir. Este plato, lejos de ser una simple guarnición, puede convertirse en el centro de una comida ligera y equilibrada.

La versatilidad de este puré permite disfrutarlo tanto caliente en los días fríos como a temperatura ambiente en épocas más cálidas. Además, es una opción perfecta para quienes buscan alternativas a los lácteos tradicionales, ya que la leche de coco aporta cremosidad sin recurrir a la nata o la leche de vaca. Su color vibrante y su sabor delicado lo hacen ideal para acompañar carnes blancas, pescados o incluso para servir como entrante en cenas informales.

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Preparar un buen puré de zanahoria y leche de coco requiere elegir zanahorias frescas y cocinarlas suavemente para que mantengan su dulzor y propiedades. Un sofrito previo o el uso de especias aromáticas realzará el conjunto, aportando matices que marcan la diferencia. Sin embargo, tan sólo con los propios alimentos, abogando por el realfooding, también queda delicioso. Así, logramos un plato saludable, fácil de preparar y con un toque exótico, perfecto para renovar el repertorio de cremas y purés en casa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 600 g de zanahorias
  2. 200 ml de leche de coco
  3. 1 patata mediana (opcional, para dar cuerpo)
  4. 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  5. Sal al gusto
  6. Pimienta blanca al gusto
  7. Nuez moscada (opcional)
Primer plano de unas manos pelando una zanahoria con un pelador de metal sobre una tabla de cortar de madera, con las cáscaras ya retiradas a la vista.
Unas manos pelan cuidadosamente una zanahoria con un pelador sobre una tabla de cortar de madera, preparando el vegetal para una comida fresca y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer puré de zanahoria y leche de coco, paso a paso

  1. Pela y corta en rodajas las zanahorias y, si usas, la patata.
  2. Coloca las zanahorias y la patata en una cazuela. Cubre con agua y añade una pizca de sal.
  3. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernas (unos 20 minutos).
  4. Escurre y transfiere las verduras a un vaso batidor.
  5. Añade la leche de coco, el aceite de oliva y pimienta blanca. Tritura hasta obtener un puré fino y cremoso.
  6. Ajusta la textura con un poco de agua de la cocción si lo ves demasiado espeso.
  7. Prueba de sal y, si te gusta, añade una pizca de nuez moscada.
  8. Sirve caliente y decora con un hilo de leche de coco o hierbas frescas.

Un consejo que te resultará muy útil a la hora de preparar la receta: si buscas un extra de sabor, rehoga las zanahorias en aceite de oliva antes de cocerlas.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones. Aunque debes saber distinguir si lo quieres utilizar para acompañar platos principales o disfrutarlo como primer plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Para recalentar, hazlo a fuego suave y añade un chorrito de leche de coco si hace falta recuperar su textura.

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