Raúl Asencio, condenado por conducir alcoholizado a pocos días de enfrentarse a una causa por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Supercopa de España - Final - FC Barcelona vs Real Madrid - Estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, Arabia Saudita - 12 de enero de 2026. Raúl Asencio, del Real Madrid, luce abatido tras perder la final de la Supercopa de España. REUTERS/Vincent West

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El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio, natural de Gran Canaria, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido el pasado mes de agosto conduciendo su vehículo, un Porsche, con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. La prueba de aire espirado arrojó un resultado de 0,90 mg/l, frente al límite legal de 0,25 mg/l.

Según ha adelantado el digital Atlántico Hoy, el control se produjo el 16 de agosto en una zona de ocio del sur de Gran Canaria, dentro de un dispositivo rutinario de vigilancia. El jugador fue juzgado en un procedimiento rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana, que concluyó con una multa de 14.400 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

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Un segundo proceso judicial pendiente

Esta condena se conoce apenas unos días antes de que Asencio se enfrente a otra causa judicial. Desde este jueves, la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria juzga al futbolista junto a otros tres exjugadores del club blanco —Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, procedentes del filial—, en una vista que se prolongará hasta los días 4 y 7 de septiembre.

Según ha informado Canarias7, el inicio del juicio está condicionado por la posibilidad del perdón de las víctimas: si estas lo ratifican ante la autoridad judicial durante la vista, la Fiscalía retiraría la acusación contra Asencio por los delitos de revelación de secretos que se le atribuyen, dado que su participación en los hechos habría sido secundaria.

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El origen del caso, en un ‘beach club’ de Mogán

Los hechos investigados se remontan al 15 de junio de 2023, en un establecimiento de ocio situado en Amadores, en el municipio de Mogán. Aquella noche, según la acusación, dos de los procesados mantuvieron un encuentro sexual con una de las víctimas, entonces menor de edad, mientras un tercero tuvo otro encuentro con la segunda joven. Durante esos episodios, dos de los acusados habrían grabado y fotografiado las relaciones sin el conocimiento de las víctimas, material que después se habría difundido entre terceros a través de aplicaciones de mensajería. Andrés García reconoció espontáneamente, durante la fase de instrucción, su participación en esa grabación.

Según sostiene el Ministerio Público, Asencio no estuvo presente en ese momento, pero días más tarde solicitó y recibió el vídeo pese a saber que había sido obtenido sin el consentimiento de las víctimas, y llegó a mostrárselo a un conocido.

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Por esos hechos, la Fiscalía mantiene contra Asencio una acusación provisional por dos delitos de revelación de secretos, para los que solicita dos años, seis meses y un día de cárcel, además de una multa. Sus tres excompañeros afrontan cargos por los mismos delitos contra la intimidad y, adicionalmente, por un delito de distribución de pornografía infantil, previsto en el artículo 189 del Código Penal, en relación con la víctima menor de edad. Para ellos, el Ministerio Fiscal pide cuatro años y siete meses de prisión a cada uno, una orden de alejamiento de las víctimas durante seis años a una distancia mínima de 500 metros, y una indemnización de 25.000 euros por denunciante.