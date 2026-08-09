Bastones de zanahoria crujientes: una receta saludable y llena de sabor que sirve como entrante, guarnición o aperitivo

Bastones de zanahoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La zanahoria es una de las hortalizas más versátiles y fáciles de incorporar a nuestra dieta. Su sabor ligeramente dulce y su textura crujiente hacen que sea una opción a tener en cuenta en ensaladas y diferentes guisos. Sin embargo, también puede convertirse en un aperitivo diferente y muy sencillo de preparar en casa.

Los bastones de zanahoria crujientes son una alternativa para quienes buscan disfrutar de un picoteo lleno de sabor sin recurrir a opciones más calóricas. Además, permiten aprovechar esta hortaliza de una forma diferente y conseguir un resultado dorado y crujiente por fuera, pero tierno en su interior. Se pueden acompañar con distintas salsas o especias para darle un toque personal.

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Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos

Cocción: 12 minutos

Tiempo total: 17 minutos

Ingredientes

3 zanahorias grandes 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1/2 cucharadita de sal 1/2 cucharadita de ajo en polvo 1/2 cucharadita de pimentón ahumado 1/2 cucharadita de orégano seco 40 g de queso parmesano rallado 1 yogur natural 1 cucharada de zumo de limón 1 pizca de sal adicional (para la salsa) 1 pizca de pimentón ahumado (para la salsa)

Cómo hacer bastones de zanahoria crujientes, paso a paso

Pela las zanahorias y córtalas en 3 partes iguales. Saca bastones del mismo grosor para que se cocinen por igual. Mezcla los bastones con el aceite de oliva, la sal, el ajo en polvo, el pimentón ahumado y el orégano. Reboza cada bastón en el parmesano rallado, asegurando que queden bien cubiertos. Coloca los bastones separados entre sí en la cesta de la freidora de aire o en un horno. Cocina a 200ºC durante 12 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. No los amontones para que queden perfectos. Mientras tanto, mezcla el yogur natural con el zumo de limón, una pizca de sal y un poco de pimentón ahumado para la salsa. Sirve los bastones acompañados de la salsa de yogur y disfruta de inmediato. Sirve recién hechos para mantener el punto crujiente.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para tres porciones generosas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 8 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los bastones de zanahoria en un recipiente hermético y consérvalos en la nevera durante un máximo de dos días. Es importante esperar a que se hayan enfriado por completo antes de guardarlos para evitar que la humedad afecte a su textura.

Cuando quieras volver a consumirlos, puedes recalentarlos en la freidora de aire durante unos minutos para recuperar parte del crujiente exterior. Evita calentarlos demasiado tiempo, ya que podrían perder su textura. También puedes consumirlos fríos, aunque estarán menos crujientes que recién preparados y su sabor será ligeramente diferente.

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