La Casa Real de Países Bajos difunde imágenes del primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial

Ariane de Holanda (CASA REAL DE PAÍSES BAJOS).

Guardar

La princesa Ariane de Holanda ha comenzado una nueva etapa en sus estudios que rompe con todos los protocolos tradicionalmente asociados a las familias reales. A sus 19 años, la hija pequeña de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima ha iniciado este lunes, 31 de agosto, su formación universitaria en un ámbito poco habitual entre los miembros de la realeza: la ingeniería aeroespacial.

Después de completar el Bachillerato Internacional en el UWC Adriatic, en Italia, y tomarse posteriormente un año sabático, la tercera en la línea de sucesión al trono neerlandés se ha incorporado a la Universidad Tecnológica de Delft, una de las instituciones académicas de referencia de Europa en el campo de la tecnología y la ingeniería. Allí estudiará Aeronáutica y Astronáutica, una disciplina conocida por su elevado nivel de exigencia.

PUBLICIDAD

La propia Ariane confirmó su elección durante el pasado Día del Rey, celebrado en abril. Ante las preguntas sobre su futuro académico, la princesa reconoció sentirse especialmente ilusionada con la oportunidad que tenía por delante. Su acceso al programa no fue sencillo: se trata de una de las titulaciones más competitivas de Países Bajos y cuenta con un proceso de selección especialmente exigente.

Con motivo de su llegada a las aulas, la Casa Real neerlandesa ha difundido varias fotografías de Ariane en las instalaciones universitarias. La joven aparece sonriente y relajada, con un estilismo desenfadado formado por unos pantalones de lino de rayas multicolores, una camisa blanca y un bolso de ante marrón.

PUBLICIDAD

Ariane de Holanda (CASA REAL DE PAÍSES BAJOS).

Las imágenes también permiten descubrir el lugar en el que desarrollará los próximos años de su formación. En una de ellas, la princesa posa frente al edificio dedicado a la Ingeniería Aeronáutica y Espacial. En otra, aparece en el interior de la facultad bajo una avioneta suspendida del techo, una estampa especialmente simbólica para quien acaba de comenzar una carrera vinculada precisamente al mundo de la aviación y el espacio.

Pese a la publicación de estas fotografías, desde la Casa Real han dejado claro que su vida universitaria tendrá consideración de ámbito privado. El objetivo es que Ariane pueda desenvolverse en el campus con la mayor normalidad posible y disfrutar de una experiencia académica alejada de la atención mediática que acompaña a su condición de princesa.

PUBLICIDAD

Una elección que rompe con la tradición

La decisión de Ariane supone un camino diferente al emprendido por sus hermanas. La princesa Amalia, heredera de la Corona, estudió un programa interdisciplinar que combinaba política, psicología, derecho y economía, mientras que Alexia se orientó hacia las ciencias y la ingeniería relacionadas con el cambio social durante su etapa universitaria en Londres.

La princesa Ariane debuta con la tiara de la reina Emma (EFE)

Ariane, en cambio, ha apostado por una especialización eminentemente científica y tecnológica. Una elección que, además, conecta con la propia historia familiar. Su tío, el fallecido príncipe Friso, estudió ingeniería y posteriormente se especializó en el ámbito aeroespacial. También su padre, Guillermo Alejandro, mantiene desde hace décadas una estrecha relación con la aviación: es piloto y ha llegado a ponerse a los mandos de aviones durante algunos de sus desplazamientos.

PUBLICIDAD

La universidad elegida por Ariane fue fundada en 1842 y mantiene una sólida reputación internacional gracias a su investigación en ingeniería, tecnología y diseño. Sus vínculos con grandes compañías e instituciones del sector tecnológico y aeroespacial convierten sus aulas en un entorno especialmente atractivo para quienes aspiran a desarrollar una carrera en este campo.