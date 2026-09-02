El Gobierno avisa de que habrá menores en Ceuta a quienes se les concederá asilo y que no podrán ser reagrupados con sus familias

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia en el Congreso. (Europa Press)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que las intenciones del Gobierno pasan por reagrupar con sus familias a los menores que entraron de forma irregular en Ceuta el pasado mes de julio, aunque ha advertido de que habrá casos con derecho a asilo o sin posibilidad legal de retorno.

En una entrevista en RNE, Torres ha precisado que la mayoría de las personas que accedieron irregularmente a Ceuta serán devueltas porque, según ha dicho, no tendrán derecho al asilo ni a protección internacional.

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El ministro, que actúa desde el 25 de agosto como mando único en la ciduad autónoma, ha matizado que los menores que sí puedan ser reunidos con sus familias serán objeto de ese proceso, pero ha diferenciado a quienes tengan derecho a asilo y a aquellos que no puedan ser reagrupados. “Esos son los que no podrán ser devueltos acorde a ley, no porque sea una voluntad de nadie el que se quede nadie o que se devuelva a nadie”, ha afirmado el titular de Política Territorial.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica en el Congreso que se ha producido un cambio en el perfil migratorio de los menores no acompañados que llegan a Ceuta, con un aumento significativo de niñas y menores de 13 años.

Torres ha insistido en que las devoluciones se harán “conforme a la legalidad” y ha rechazado la idea de que puedan ejecutarse de forma inmediata. En ese punto, ha recordado que ya hubo retornos en 2006, 2002, 2015 y 2026 con distintos gobiernos en España.

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El ministro ha añadido que cuando esos procedimientos no se han ajustado a la ley, ha habido responsables políticos de distintas organizaciones que han sido condenados. Y en este contexto, ha cargado contra quienes sostienen desde la oposición que las devoluciones pueden resolverse “de la noche a la mañana”. También ha reprochado a los populares y a Vox que votaran en contra de distribuir por el resto del territorio español a los menores no acompañados que ya estaban en Ceuta antes del 30 de julio.

Choque político por el boicot de PP y Vox

El ministro ha cuestionado además el sentido de las manifestaciones convocadas este miércoles. Según su interpretación, no buscan defender a la ciudad ni a los ceutíes, sino actuar contra el Gobierno de España.

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El ministro ha manifestado que Vox y el Partido Popular, “que dicen que quieren ayudar a Ceuta”, votaron en contra de que los menores no acompañados que estaban en Ceuta antes del 30 de julio fueran distribuidos por el resto del territorio español, aun cuando “había una gran presión social en Ceuta y había una petición expresa de su presidente, Juan Jesús Vivas”. “No ayudaron a Ceuta, cuando tuvieron que hacerlo”, ha afirmado.

Noticia con información de Europa Press