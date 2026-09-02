No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

Un entrenador da instrucciones a un alumno que realiza un saque durante una clase de tenis infantil en una pista de tierra batida en España (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vivir en una ciudad u otra puede encarecer en cientos de euros las actividades extraescolares. En el caso de los deportes, los precios de referencia analizados por TusClasesParticulares van desde 10 euros por hora en Córdoba hasta 25 euros en Palma de Mallorca. Con una clase semanal durante nueve meses, la diferencia equivaldría a 540 euros por hijo y curso: unos 360 euros frente a 900.

Los precios analizados por la plataforma varían hasta un 150% en deportes, un 87,5% en música y artes y un 50% en idiomas entre las ciudades situadas en los extremos de la clasificación. Las diferencias son bastante menores cuando se trata de contratar refuerzo académico.

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Para obtener estas cifras, TusClasesParticulares parte de un escenario homogéneo de una clase a la semana, cuatro semanas al mes y nueve meses de curso. Su Observatorio de Precios analiza las tarifas anunciadas por los profesores en la plataforma y utiliza la mediana como indicador central. El estudio se elaboró con más de 70.000 anuncios activos correspondientes a marzo de 2026.

De 360 a 900 euros por curso en actividades deportivas

El mayor contraste aparece en los deportes. La plataforma sitúa el precio en torno a 10 euros por hora en Córdoba, mientras que alcanza los 25 euros en Palma de Mallorca.

Aplicando el mismo supuesto durante todo el curso, una familia pagaría unos 40 euros al mes y 360 al año en el primer caso. En Palma, la factura ascendería a unos 100 euros mensuales y 900 durante los nueve meses lectivos.

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La diferencia del 150% encaja también con el hecho de que algunas disciplinas deportivas figuren entre las más caras del Observatorio. El tenis aparece con una mediana de 25 euros por hora, mientras que otras actividades como la natación se sitúan en 18 euros.

Así, tomando nuevamente una sesión semanal, practicar tenis durante todo el curso supondría unos 900 euros, frente a los 648 euros de la natación.

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Música y artes: hasta 378 euros de diferencia

La ciudad donde vivas también influye en el precio de las actividades artísticas. El desglose de datos elaborado por la plataforma para la vuelta al cole sitúa el precio de música y artes desde 12 euros por hora en Córdoba hasta 22,5 euros en Barcelona y Palma de Mallorca.

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Eso supone una diferencia del 87,5%. Traducido al conjunto del curso, mantener una hora semanal costaría aproximadamente 432 euros en el extremo más barato y 810 euros en el más caro: 378 euros de diferencia por hijo.

A nivel nacional, el precio también cambia considerablemente según la actividad. El Observatorio sitúa el piano en 23 euros por hora, la guitarra en 20 y el baile en 19. Con el mismo cálculo de 36 horas durante el curso, equivaldrían aproximadamente a 828, 720 y 684 euros, respectivamente.

Estudiar idiomas también depende de la ciudad de residencia

La diferencia territorial se reduce en los idiomas, aunque sigue siendo significativa. Una clase se sitúa en torno a 10 euros por hora en Córdoba y Granada, frente a los 15 euros de Madrid, Barcelona y Palma, según los datos remitidos por la plataforma.

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La distancia es del 50%. En términos de curso completo, una hora semanal supondría aproximadamente 360 euros en las ciudades más baratas y 540 en las más caras, una diferencia de 180 euros.

El inglés, uno de los idiomas más estudiados y demandados en España, aparece en el Observatorio con una mediana nacional de 15 euros por hora.

En las clases particulares la brecha de precios es menor

El lugar de residencia también influye en las clases de apoyo, pero las diferencias son más contenidas. El desglose de TusClasesParticulares sitúa el refuerzo académico desde 10 euros por hora en Sevilla, Málaga, Alicante, Córdoba, Granada o Murcia y hasta 13 euros en Palma de Mallorca.

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En nueve meses, una hora semanal equivaldría a unos 360 euros frente a 468 euros, una distancia de 108 euros.

Canto y tenis, las actividades más caras

Más allá de las diferencias entre ciudades, el Observatorio de Precios de TusClasesParticulares también permite comparar cuánto cuesta, de media, cada materia o actividad a nivel nacional. En la parte alta del ranking aparecen canto y tenis, ambos con una mediana de 25 euros por hora, seguidos del piano, con 23 euros, y la batería, con 21.

A continuación se sitúan el entrenador personal, la guitarra y el pádel, con 20 euros por hora, mientras que el baile alcanza los 19 y la natación, los 18.

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Entre las actividades extraescolares y materias con una tarifa intermedia figuran programación, alemán y música, con 16 euros, además de francés, contabilidad, física, inglés, dibujo técnico e informática, con 15 euros por hora.

Por debajo aparecen el italiano y el español para extranjeros, con 14 euros, y un amplio grupo de materias académicas que se sitúan en los 12 euros por hora: clases de refuerzo para bachillerato, Biología, Química, Euskera, Economía y Lengua Castellana y Literatura.

Las opciones más económicas del ranking son también las vinculadas al apoyo escolar. ESO y Matemáticas tienen una mediana de 11 euros por hora, mientras que las clases particulares de primaria y repaso general cierran la clasificación con 10 euros.

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