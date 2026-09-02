Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los grandes movimientos del mercado de fichajes (montaje de Infobae)

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El mercado de fichajes llega a su fin y lo hace por todo lo alto. Las primeras semanas todo eran grandes fichajes, jugadores a los que habían echado el ojo desde hace tiempo y en los que llevaban trabajando para cerrar cuanto antes el acuerdo. Una situación que dio paso a la desesperación y prisas que suelen reinar en los últimos días de mercado. Grandes estrellas, algunas sorpresas y viejos conocidos son algunos de los traspasos que ha dejado el mercado estival en LaLiga.

El FC Barcelona y Julián Álvarez protagonizaron el culebrón del verano. Los azulgranas sabían desde antes de que se abriera el mercado de fichajes que necesitarían un delantero. La salida de Robert Lewandowski y la de Ferran Torres dejaron al equipo azulgrana sin un jugador de referencia en el ataque, aunque muchos de la plantilla se han postulado al puesto. Sin embargo, ellos ya habían fijado su objetivo en un futbolista: Julián Álvarez. Convencieron al argentino y trataron de sentarse a negociar con el Atlético de Madrid, pero los rojiblancos se mantuvieron perennes en su opinión: el jugador no se vende. Los azulgranas insistieron por todas las vías posibles, pero ninguna surtió efecto.

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Ante la imposibilidad de fichar al delantero argentino, tuvieron que volver al mercado para buscar un jugador con el que cerrar la plantilla. Hansi Flick ya lo dejaba caer en rueda de prensa: “Hasta el último día del mercado veremos”. In extremis han encontrado solución a su problema en la delantera: Gabriel Jesús. Sin embargo, no es el jugador más destacado que aterriza en la ciudad condal para vestir la camiseta azulgrana; esa calificación se la lleva Rodri. El ya excentrocampista del Manchester City parecía que se uniría al Real Madrid, pero rechazó al club blanco para sumarse a la plantilla de Hansi Flick por un valor de 76,5 millones de euros (60 fijos y 16,5 en variables). Anthony Gordon o Karim Adeyemi son otros de los fichajes que han llegado al FC Barcelona.

El nuevo jugador del FC Barcelona (REUTERS/Bruna Casas)

Cucurella, Bernardo Silva, Konaté o Dumfries

El Real Madrid comenzó a calentar el mercado de fichajes durante las elecciones a la presidencia en las que se impuso Florentino Pérez para seguir ampliando su hegemonía en el club blanco. Entonces ya anunció la llegada de José Mourinho como nuevo técnico del equipo. Fue el primer fichaje en hacerse oficial, pero no el único. La plantilla necesitaba una vuelta de cara tras dos temporadas en blanco y el técnico portugués comenzó a realizar peticiones.

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Su primera misión fue reforzar la defensa con la llegada de Marc Cucurella (55 millones de euros). El defensa del Chelsea había firmado una temporada impecable en la Premier y se encontraba inmerso en el Mundial 2026, donde volvió a ser decisivo para el equipo y para coser la segunda estrella al pecho. A él se unió también Konaté (gratis) y Dumfries (20 millones). También reforzó el centro del campo con Bernardo Silva, pero el fichaje más caro del verano blanco fue el de Yan Diomande. Florentino Pérez pagó hasta 125 millones de euros por el marfileño, que vestirá de blanco hasta 2033. Carlos Espí y Sergio Martínez también se han sumado a las filas blancas.

El jugador del Real Marc Cucurella (REUTERS/Juan Barbosa)

Kang-in Lee enamora a los rojiblancos

El Atlético de Madrid ha luchado con uñas y dientes por retener a su estrella: Julián Álvarez. Ese ha sido su mercado, aunque también ha tenido oportunidad de reforzar la plantilla con la llegada de nuevos jugadores. Alejandro Grimaldo fue de los primeros en incorporarse a las filas rojiblancas por más de 20 millones y cuatro temporadas. Aunque si hay un nombre que ya se ha ganado el beneplácito del Metropolitano y ha conquistado los corazones de los colchoneros, es Kang-in Lee (40 millones de euros).

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El futbolista surcoreano se presentaba ante la afición durante el primer partido liguero ante el Málaga, con el Metropolitano como escenario. Si había alguna duda sobre su nivel, las despejó todas sobre el terreno de juego. Tiene todo lo que necesitan los del Cholo Simeone: golpeo, verticalidad y personalidad. No necesitó muchos minutos para demostrar que tenía un auténtico misil por pierna. Y cerró su actuación con el primer gol de los rojiblancos. Además de ellos, también han llegado al Atlético de Madrid Morten Hjulmand y Cuti Romero.

El jugador del Atlético de Madrid Kang-in Lee (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Otros movimientos destacados

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid han acaparado los focos por la importancia de la institución, pero si hay un club que se ha pasado el mercado de fichajes, es el Deportivo de La Coruña. La llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, un viejo conocido de LaLiga, a Galicia dirigió la atención hacia el club coruñés. El delantero gabonés fichaba por 1,5 millones de euros y dos temporadas. No tardó en demostrar su valía. Debutó y firmó un golazo para conquistar a su nueva afición, y desde entonces no ha parado.

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También se han sumado a sus filas Adama Traoré, otro de los nombres destacados del mercado, que inició su carrera en el FC Barcelona antes de dar el salto a la Premier y unirse al Aston Villa, Wolves, Fulham o West Ham. Dos jugadores de renombre que recalan en el Deportivo para reforzar la plantilla y cumplir con el objetivo: mantenerse en Primera. Pero si de nombres destacados va la cosa, el Deportivo no es el único que ha dado la campanada.

El entrenador portugués inicia su segunda etapa en Madrid con la tarea de devolver la competitividad al equipo.

El Leganés lo venía anunciando a través de publicaciones en redes sociales. Parecía un sueño lejano, pero poco a poco se fue materializando hasta hacerse realidad. Álvaro Morata regresa a España para sumarse al equipo pepinero, que actualmente juega en Segunda División. Además, Dani Ceballos conseguía lo que tanto ansiaba: volver al Betis. El utrerano regresa como agente libre al club verdiblanco tras nueve años fuera de Sevilla. Fran García es otro de los que se une al club para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini. Sergio Canales también regresa a LaLiga para unirse al club de sus amores, el Racing de Santander, que está de vuelta en Primera División.

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Un mercado con la esencia de siempre, pero distinto al habitual. El verano ha estado marcado por los traspasos emotivos, por los regresos inesperados, por la nostalgia de aquellos que un día se hicieron grandes en LaLiga y ahora regresan para seguir aportando su grano de arena al fútbol español.