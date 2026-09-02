España

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El concepto combina presión política, informativa o migratoria, elementos que recuerdan al caso Pegasus, las reclamaciones de ministros marroquíes o la crisis de la ciudad autónoma

El retrato del rey Mohamed VI junto a un artículo sobre el general Valeri Guerásimov con las banderas de España y Marruecos de fondo
Composición sobre la doctrina de guerra híbrida del general ruso Valeri Guerásimov con la del rey Mohamed VI de Marruecos ante la bandera de España.
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Desde el 30 de julio, el Gobierno ha mantenido su defensa de Marruecos como un “socio leal” que ha cooperado en todo momento durante la crisis de Ceuta. Sin embargo, a medida que pasan los días, el papel y la responsabilidad que tuvo Rabat en la entrada masiva que se produjo en la ciudad autónoma queda menos claro. Los analistas discuten sobre el término correcto para lo que sucedió esos días y sobre las acciones de Marruecos y, en medio de esta disputa, aparece de forma recurrente el concepto de “guerra híbrida”.

Esta idea ha sufrido transformaciones a lo largo de los años. Una de las teorías con más peso es la doctrina Gerasimov, que surge tras el artículo escrito por el general ruso Valeri Guerásimov, Jefe del Estado Mayor de Rusia. No es una concepto universalmente aceptado, pues otros teóricos han criticado que estaba muy enfocado en la situación rusa, pero sí que fue de las primeras explicaciones que hablan de la posibilidad de un conflicto sin que llegue a tener acciones militares abiertas.

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El enfoque de Gerasimov combina presión política, económica, informativa y humanitaria con el aprovechamiento de actores internos y protestas en el país adversario. También contempla “guerra de información”, acciones encubiertas y, si resulta necesario, un empleo limitado de fuerza convencional y armas de precisión o drones, pero sin ser un elemento indispensable. A ello suma capacidades como la inteligencia artificial y métodos “irregulares” que pretendan desestabilizar al rival desde dentro. En los últimos años, Marruecos ha realizado movimientos que se pueden encasillar en varias de estas características, como el caso Pegasus, las declaraciones de ministros que reclaman la soberanía de Ceuta y Melilla o, en el plano económico, las amenazas con cierres de aduanas.

Marruecos frustró este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes. El incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta. En el lado español permanecen activados numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre ellos unidades del GRS, GAR, UIP y UPR, preparadas para intervenir ante cualquier intento de entrada multitudinaria.

Exigencias de soberanía marroquí de Ceuta y Melilla

La idea del dominio de Marruecos sobre las ciudades autónomas no es una novedad. La idea del “Gran Marruecos”, que incluye a ambas, la repiten figuras del poder desde hace décadas. No obstante, en el último mes ha vuelto a cobrar peso. Por un lado, a través de ministros marroquíes, lo que se corresponde con la presión política de la que habla Gerasimov, y, por otro, mediante la batalla “informativa”, con titulares en periódicos como Le360 prácticamente diarios.

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El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, exigió hace días que ambas ciudades “vuelvan al seno de la patria”, defendiendo supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre estos territorios. Además, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, en un evento religioso con Mohamed VI presente, insistió en la reclamación con argumentos religiosos y la identidad nacional. El Gobierno español ha respondido rechazando tajantemente cualquier duda sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla, pero no se ha traducido en una llamada a consultas a la embajada.

La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.

Uso de la migración y el caso Pegasus

Hay dos enfoques más que permiten establecer conexiones con la doctrina del militar ruso. El primero es el uso de la migración del que le acusan partidos e instituciones. En apenas un día entraron 72.000 personas, según cifras del Gobierno, lo que hace difícil creer que hubo un esfuerzo real de las autoridades al otro lado de la frontera. El PP y el Partido de Izquierda Europea, al que pertenece Izquierda Unida, coinciden en el término de “chantaje migratorio” por parte de Marruecos contra el Gobierno.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO de Ceuta llegan a acusar al ejecutivo marroquí de haber “instrumentalizado a la población como arma contra España”. El propio Gobierno, en el Informe de Seguridad de 2021, advierte de que “se han explotado debates sensibles sobre flujos migratorios irregulares, por ejemplo, difundiendo rumores de ‘oleadas inminentes’ para fomentar polarización social”, aunque no señala directamente a Marruecos.

Dos hombres en traje sostienen una placa verde dorada; a la derecha figura el logotipo de un lobo verde y el texto JabaRoot
El ministro Fernando Grande-Marlaska posa con Abdellatif Hammouchi junto a la gráfica del grupo cibernético JabaRoot.

Si existe una evidencia de amenaza directa contra España por parte de su vecino es el caso Pegasus. En mayo de 2022, el Gobierno reconoció que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus. Según los informes del Centro Criptológico Nacional, se produjeron dos intrusiones en el móvil de Sánchez y una en el de Robles, de las que se extrajeron datos, como también le ocurrió al presidente francés, Emmanuel Macron.

Si bien es el sistema que emplean, Sánchez y los ministros no llegaron a mencionar a Marruecos como ejecutor. El juez Calama ha tratado de afrontar el caso en diversas ocasiones, pero, hace unos meses, lo archivó por “la obstrucción de Israel a cooperar”. Los hackers de Jabaroot flitraron lo que aseguraban que era una lista de 70.000 espías marroquíes. En lo más alto de este engranaje situaban a Abdellatif Hammouchi, señalado por Pegasus y a quien después Marlaska homenajeó con una medalla de la Guardia Civil.

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