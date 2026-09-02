España

Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de una profesora española que enfadan a Rabat: “Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía”

La historiadora Margarita Torres ha defendido la vinculación histórica de las ciudades autónomas con España en COPE, y ya ha recibido respuesta de la prensa marroquí

La frontera de Ceuta, en calma tras un refuerzo histórico de las autoridades marroquíes. (Europa Press)
La frontera de Ceuta, en calma tras un refuerzo histórico de las autoridades marroquíes. (Europa Press)
Guardar

La historiadora Margarita Torres ha defendido la vinculación histórica de Ceuta y Melilla con España en una intervención en el programa La Tarde, de COPE, donde cuestionó las reclamaciones formuladas desde Marruecos sobre ambas ciudades. La profesora sostuvo que esas pretensiones carecen de respaldo documental y las definió como una “fantasía animada”. Sus palabras no han tardado en causar malestar en Rabat.

El medio afín al gobierno marroquí, Le360, ha respondido directamente a la profesora de la Universidad de León. “Le vendría bien conocerla y leer mi Historia de Marruecos desde sus orígenes hasta nuestros días, una obra que convendría traducir al español y que le evitaría decir necedades sobre la historia estatal de Marruecos”, afirma en su artículo Bernard Lugan, un historiador francés nacido en el país alaui.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Torres vinculó la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla con la antigüedad de ambas ciudades y con la evolución política de Marruecos. “Hasta 1957 el reino de Marruecos no existía”, afirmó en COPE, al distinguir entre la formación del actual Estado vecino con el origen de Abyla y Rusadir. La historiadora señaló que ambas cuentan con más de tres milenios de historia y formaron parte de la Hispania romana. Según expuso, esa circunscripción dependía de la diócesis de Hispania, con capital en Mérida.

También repasó las etapas vándala, visigoda, bizantina y andalusí. Recordó que Almanzor fortificó Ceuta en 978 y aseguró que las dos ciudades dependían de Córdoba. Sobre la conquista portuguesa de Ceuta en 1415, destacó que fue anterior a la dinastía alauí. Torres citó además los tratados de 1767 y 1799 y los presentó como prueba de la soberanía española.

PUBLICIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Fuente: La Moncloa)

Respuesta de la prensa marroquí

Bernard Lugan rechaza la idea de que Marruecos careciera de continuidad política antes del final de los protectorados francés y español, en 1956. El historiador francés respondió así a las declaraciones de Margarita Cecilia Torres Sevilla-Quiñones. En un su artículo publicado en Le360, Lugan argumenta que la afirmación de la no existencia de Marruecos hasta hace unas décadas confunde el cambio de título de la dinastía alauí, que pasó de sultanato a reino en 1957, con el origen de una entidad estatal.

A su juicio, la trayectoria política marroquí se remonta a los idrisíes, establecidos en 788. “¿Cómo es posible afirmar que el Marruecos ‘moderno’ nació en 1956, cuando su historia se remonta a los idrisíes?”, plantea. El autor cuestiona además la interpretación que sitúa a Ceuta y Melilla como territorios españoles desde la Antigüedad. Aunque reconoce los periodos romano, visigodo y andalusí, sostiene que Ceuta permaneció entre 788 y 1415 bajo el control de dinastías que identifica como marroquíes: idrisíes, almorávides, almohades y meriníes.

Lugan recuerda que Portugal conquistó Ceuta en 1415 y que la ciudad pasó más tarde a soberanía española. Defiende que la continuidad dinástica y los tratados suscritos durante esos siglos impiden reducir la formación de Marruecos a 1956 o 1957. También critica a medios argelinos que difundieron las declaraciones de Torres y atribuye ese respaldo a su rivalidad con Rabat. “El Estado marroquí nunca renunció, bajo sus sucesivas dinastías, a intentar recuperar Sebta”, afirma.

Temas Relacionados

Historia de EspañaMarruecosCeutaEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de puré de zanahoria y leche de coco

Su textura cremosa y su sabor ligeramente dulce lo convierten en la opción perfecta para acompañar platos principales o disfrutar como primer plato

Receta de puré de zanahoria y leche de coco

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La asociación memorialista La Barranca de La Rioja carga contra Vox tras acusarla de “fomentar el odio y la división”: “Es un insulto a las víctimas del franquismo”

La formación ultra ha pedido al Gobierno regional que deje de conceder subvenciones esta organización dedicada a la preservación de la memoria histórica

La asociación memorialista La Barranca de La Rioja carga contra Vox tras acusarla de “fomentar el odio y la división”: “Es un insulto a las víctimas del franquismo”

Curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha: todas las fechas clave de la vuelta al cole

Los estudiantes castellanomanchegos regresan a las aulas este mes de septiembre

Curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha: todas las fechas clave de la vuelta al cole
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El Gobierno prevé conceder asilo a menores en Ceuta, pero sigue dividido por el traslado de personas a la península: “Hay plazas”

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

ECONOMÍA

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes