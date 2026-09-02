Quién es Leah Behn, la Victoria Federica noruega: la sobrina influencer del rey Haakon VIII que da el salto a la televisión

Leah Behn en una publicación en redes sociales (INSTAGRAM).

Guardar

La muerte del rey Harald V ha situado a numerosos miembros de la familia real noruega bajo los focos. Entre ellos se encuentran las tres hijas de la princesa Marta Luisa, que acudieron juntas a despedir a su abuelo. Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah forman parte de una rama especialmente singular de la familia, alejada de la agenda oficial de la Corona y mucho más vinculada al mundo de la cultura, las redes sociales y el entretenimiento.

De las tres, Leah Behn es actualmente la que mantiene una mayor exposición mediática. La joven, nacida el 8 de abril de 2005, ha construido su propia carrera como creadora de contenido especializada en belleza y maquillaje y, en los últimos años, ha comenzado a explorar un terreno que poco tiene que ver con las labores institucionales: la televisión.

PUBLICIDAD

Con motivo del 80.º cumpleaños de los reyes Harald y Sonja de Noruega, la familia real —el príncipe Sverre Magnus (a la izquierda), la reina Sonja, la princesa Ingrid Alexandra, el rey Harald, Leah Isadora Behn (sentada en primer plano), Emma Tallulah Behn y Maud Angelica Behn— posa para una fotografía en el Salón Blanco del Palacio Real de Oslo, Noruega, el 17 de octubre de 2016. (NTB/Lise Aserud vía REUTERS).

Su próximo reto será Skal vi danse, la versión noruega de Bailando con las estrellas. Leah participará en la vigésimo primera edición del concurso, cuyo estreno está previsto para el 26 de septiembre en TV2. Allí competirá junto al bailarín profesional Andreas Hiim y deberá demostrar que, además de desenvolverse ante una cámara, también tiene recursos sobre la pista.

La noticia la anunció a través de sus redes sociales, donde la joven cuenta con una importante comunidad de seguidores. “¡Sorpresa! Este otoño va a ser una locura", anunció al confirmar su fichaje. La reacción de su familia no tardó en llegar. Sus hermanas le mostraron públicamente su apoyo y Durek Verrett, marido de Marta Luisa, también quiso felicitarla.

PUBLICIDAD

Leah Isadora Behn en 'Bailando con las estrellas' (TV2)

Una ‘royal’ que ha construido su propio camino

Leah es la segunda de las tres hijas de Marta Luisa de Noruega y el escritor Ari Behn, fallecido en 2019. Aunque pertenece a la familia real y ocupa un puesto en la línea sucesoria, no posee un título de princesa. Su posición, además, está muy alejada de la de sus primos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos del príncipe Haakon y miembros centrales de la futura Corona.

Precisamente esa distancia respecto a la actividad oficial le ha permitido desarrollar una imagen pública muy diferente. Leah ha encontrado en las plataformas digitales su principal escaparate y ha convertido la belleza y la moda en el eje de su trayectoria profesional.

PUBLICIDAD

Formada como maquilladora, ha logrado hacerse un nombre en el panorama noruego de la creación de contenido y ha recibido reconocimientos en los Vixen Awards por su trabajo en el ámbito de la belleza. Su presencia en redes combina tutoriales, tendencias y aspectos de su vida cotidiana, un estilo de comunicación especialmente alejado de la tradicional discreción de las monarquías europeas.

Leah Behn en la portada de la revista Elle Noruega (ELLE.COM).

Aunque Skal vi danse supone su desembarco como concursante, Leah ya conoce las cámaras. El pasado año tuvo una primera experiencia en la pista del programa al participar como invitada junto a su amiga Tale Torjussen, que posteriormente se proclamó vencedora de aquella edición. Aquella aparición pudo servir como anticipo de lo que estaba por llegar.

PUBLICIDAD

Además, el baile no es su única incursión en el entretenimiento. Leah también participó en Forræder, la adaptación noruega de The Traitors. Durante aquella experiencia dejó patente que no piensa interpretar el papel de una miembro de la realeza convencional. En tono divertido, resumió su estrategia con tres conceptos: “Actitud: manipular, controlar, jefa al mando”.

Leah Behn, en una fotografía promocional de la versión noruega de 'Traitors'. (RRSS)

El interés de Leah por los realities no es completamente excepcional dentro de su familia. Su hermana mayor, Maud Angélica, ya había abierto esa puerta al participar en Kokkeskolen, el equivalente noruego de MasterChef, y posteriormente en Mask Singer.

PUBLICIDAD

La propia Marta Luisa también mantiene una intensa relación con los medios. Junto a Durek Verrett prepara una docuserie centrada en el universo de las terapias y prácticas alternativas, una faceta que ambos han convertido en parte esencial de su actividad pública. Por otro lado, fueron pioneros en la realeza y vendieron a Netflix los derechos para una miniserie, llamada Realeza rebelde: Una insólita historia de amor, sobre el día de su boda y su historia de amor.