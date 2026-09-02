La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

Guardias Civiles en Ceuta (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, recibió el informe policial sobre la supuesta implicación de Marruecos en la entrada masiva en Ceuta. Este miércoles se ha conocido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al director de la Policía Nacional explicaciones sobre esta investigación. Por el momento, el caso está en estadio incipiente de diligencias previas, lo que significa que debe analizar el informe y hacerlo llegar a la Fiscalía antes de tomar una decisión sobre la competencia. No obstante, antes de concluir y asumir el caso o delegarlo en otro juzgado, la jueza espera un último informe de la Guardia Civil, según ha podido saber Infobae.

El informe policial lo ha realizado la CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En el caso de la Guardia Civil es la Jefatura de Información (SIGC) la que tiene que hacer llegar su aporte a la magistrada. La Audiencia Nacional asume los casos de delitos de gran gravedad e impacto social o económico, como el terrorismo, la organización criminal o delitos cometidos fuera de España pero que le afectan de forma directa.

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Por el momento, el Ministerio del Interior no ha dado detalles de por qué no conocía o no han informado sobre esta supuesta implicación de El Español. Según la información que deslizan, Marlaska ha pedido que le aclaren si es cierto que Marruecos estuvo detrás y por qué no tenía el informe. Desde hace más de un mes, el Gobierno ha defendido a Marruecos, calificándolo de “socio leal” y destacando su cooperación. Ministros de Sumar, como Urtasun (Cultura) esta mañana, sí que han hablado de la “responsabilidad” del otro lado de la frontera en lo sucedido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

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