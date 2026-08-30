El rey Haakon VIII, sus hijos y la reina Sonia encabezan el funeral del rey Harald: grandes ausencias y mucho dolor

El rey Haakon de Noruega, la princesa heredera Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la reina Sonja asisten a un servicio conmemorativo en honor al difunto rey Harald, 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)

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Noruega comienza a despedir a Harald V apenas dos días después de su fallecimiento. Este domingo, 30 de agosto, las iglesias de todo el país han acogido ceremonias religiosas en memoria del monarca, en una jornada marcada por el recogimiento y por la presencia de una familia real que afronta, al mismo tiempo, el duelo por la pérdida de un padre, marido y abuelo y el inicio de una nueva etapa para la Corona.

Uno de los actos más destacados ha tenido lugar en la iglesia de Asker, situada a pocos kilómetros de Oslo y muy próxima a Skaugum, la residencia privada de la familia del heredero. Hasta allí se han desplazado el nuevo rey Haakon VIII, su madre, la reina Sonia, y sus dos hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Los cuatro han acudido vestidos de negro para participar en el servicio religioso dedicado al monarca fallecido.

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La familia real llegaba al templo poco antes de las once de la mañana. Haakon y su hija Ingrid Alexandra fueron de los primeros en abandonar el vehículo y saludar a los presentes antes de dirigirse al interior de la iglesia. Después llegaron Sonia y Sverre Magnus, que completaron una imagen especialmente simbólica: tres generaciones de la familia reunidas para despedir al hombre que durante 35 años estuvo al frente de la monarquía noruega.

La reina Sonja de Noruega, el rey Haakon, la princesa heredera Ingrid Alexandra (parcialmente visible) y el príncipe Sverre Magnus a su llegada a la iglesia de Asker para asistir a un servicio conmemorativo en honor al difunto rey Harald, el 30 de agosto de 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)

Para Sonia ha sido, además, uno de los primeros homenajes públicos a su marido desde que se confirmó su muerte. El rostro de la reina viuda reflejaba el dolor tras la pérdida de Harald, con quien compartió seis décadas de vida y 58 años de matrimonio. A su lado estuvieron sus hijos y sus nietos, convertidos ahora en las principales figuras de una Corona que acaba de cambiar de manos.

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Las ausencias de Mette-Marit y Marta Luisa

La ceremonia, sin embargo, no ha contado con todos los miembros de la familia. Una de las ausencias más destacadas ha sido la de la nueva reina, Mette-Marit, que permanece en proceso de recuperación después del trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de julio. De hecho, quienes sí han acudido en representación de la consorte ha sido la familia de su hermano, Espen Hoiby.

La Casa Real noruega había comunicado previamente que su estado de salud le impedía participar en este primer servicio religioso: “Su Majestad la reina Mette-Marit se encuentra en convalecencia tras su trasplante de pulmón en junio y tiene una capacidad limitada para participar en actos oficiales. Por ello, no estará mañana en la iglesia de Asker. Sin embargo, la reina sí asistirá a algunos otros actos con motivo del fallecimiento del rey Harald”.

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El rey Haakon de Noruega, la princesa Ingrid Alexandra, la reina Sonja y el príncipe Sverre Magnus asisten al funeral del difunto rey Harald en la iglesia de Asker, en Asker, Noruega, el 30 de agosto de 2026. (NTB/Cornelius Poppe vía REUTERS)

Tampoco ha acudido Marta Luisa de Noruega. La hija mayor de Harald y Sonia permanece junto a su marido, Durek Verrett, que también atraviesa un proceso de recuperación después de haber recibido un trasplante de riñón. Su ausencia se suma así a la de Mette-Marit en unos días especialmente complicados para la familia.

Un templo muy vinculado a la familia

La elección de la iglesia de Asker no ha sido casual. Se trata de la parroquia más cercana a Skaugum y de un lugar con un importante significado para la familia real noruega. El templo, construido en el siglo XIX sobre los restos de una iglesia medieval, ha acogido diferentes celebraciones familiares de los miembros de la Casa de Glücksburg.

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La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

En sus alrededores, además, numerosos ciudadanos se han congregado para acompañar a la familia en este primer homenaje. Flores, velas y mensajes de cariño continúan apareciendo en distintos puntos del país desde que se conoció la muerte de Harald V.