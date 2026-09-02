El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Una persona echa gasolina en una gasolinera en Atlanta, Georgia, EEUU, el 20 de marzo de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer

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El gasóleo cotiza este miércoles por debajo de la gasolina 95 en las gasolineras españolas por primera vez desde el 4 de marzo: 1,773 euros el litro frente a 1,774 euros. La diferencia es de apenas una milésima, pero el cambio de orden responde a una decisión fiscal concreta y genera ya una polémica entre transportistas y estaciones de servicio.

El factor que explica el giro es el descuento de 20 céntimos por litro aplicado al impuesto de hidrocarburos del diésel desde este mes, según los últimos datos del Geoportal, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Esa bonificación duplica la vigente en agosto, cuando era de 10 céntimos, y supera ampliamente la rebaja que mantiene la gasolina 95, que pasó de 10 céntimos el litro a solo 5.

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El diésel se alejó de su máximo de marzo y la gasolina 95 se acerca al suyo

El precio actual del gasóleo queda ya lejos de los 1,942 euros por litro que marcó el 21 de marzo, su techo histórico reciente. La gasolina 95, en cambio, se sitúa a apenas 0,022 euros de su propio máximo de esa misma fecha, que fue de 1,796 euros el litro.

En términos prácticos, llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta hoy una media de 88,65 euros. El mismo depósito con gasolina 95 sale a 88,70 euros, cinco céntimos más caro.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

El diferente trato fiscal entre ambos combustibles tiene su origen en la cláusula de salvaguardia incluida en el decreto del plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Esa norma prevé que la retirada progresiva de las ayudas puede interrumpirse si el precio sube de forma pronunciada, y fija el 15% de encarecimiento interanual como umbral de activación.

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El gasóleo superó ese umbral: se encareció un 15,7% en julio, lo que activó la cláusula y justificó la bonificación ampliada de 20 céntimos. La gasolina 95, con un alza de 7,3% en el mismo periodo, quedó por debajo del límite y solo accede al descuento reducido de 5 céntimos.

Transportistas denuncian que varias gasolineras no aplican la rebaja

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) alertó el primer día de vigencia de la medida de que “numerosas gasolineras” no estaban trasladando el descuento al precio final del diésel.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) respondió el mismo miércoles que las estaciones aplican “de forma mayoritaria y generalizada” los nuevos tipos del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). La patronal explicó que el nuevo tipo para el gasóleo rige sobre el producto comprado y entregado a partir del martes, y que resulta “materialmente imposible” que todas las gasolineras del país hubieran vaciado sus depósitos a las 23:59 del 31 de agosto para reponerlos a las 00:00 del 1 de septiembre.

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“A medida que las estaciones vayan reponiendo existencias y adquiriendo producto con el IEH vigente en septiembre se irá produciendo esa traslación al precio de venta al público”, añadió la CEEES en una nota.

*Con información de Europa Press