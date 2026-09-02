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Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El grupo municipal solicialista ha encontrado anuncios de pisos que no tienen licencia para operar como VUT y pide al Ayuntamiento que actúe. Según los últimos datos oficiales solo hay 1.405 viviendas autorizadas

Uno de los anuncios para ofrecer un alquiler turístico con motivo del Gran Premio de Fórmula 1
Uno de los anuncios para ofrecer un alquiler turístico con motivo del Gran Premio de Fórmula 1
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Los anuncios son varios. “Villa de lujo con vistas a la pista de Fórmula 1: a 50 metros de circuito”. El precio por tres noches es de 14.050 euros. “Chalé privado F1 Madrid con vistas directas a circuito”. En este caso, el alquiler es de 17.703 euros por tres noches. “Chalé VIP a un minuto del circuito” por 11.400 euros esas tres noches. “Chalé con piscina privada Fórmula 1 Ifema”. El precio casi llega a los 12.000 euros por esas tres noches. Mientras algunos vecinos se quejan de las molestias y el ruido que provocará el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, otros han visto una buena oportunidad de negocio.

Varios anuncios en la plataforma ‘Airbnb’ ofrecen alquileres turísticos aprovechando que la Fórmula 1 llega a la capital por primera vez el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. Pero el grupo municipal socialista denuncia que ha hecho una comprobación de los datos públicos disponibles en el ‘Geoportal’ del Ayuntamiento de Madrid y que ninguna de estas viviendas de uso turístico disponen de la pertinente licencia para estar funcionando como tales, “pues no están incluidas en el listado de VUT con licencia urbanística que el propio Ayuntamiento actualiza periódicamente”, explica el edil Antonio Giraldo.

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“Es más, no existe actualmente ni una sola vivienda de uso turístico con licencia para funcionar en todo el entorno del circuito, por lo que todas ellas, no solamente las incluidas en los ejemplos adjuntos a esta denuncia, son ilegales”, continúa Giraldo. Los socialistas han pedido este miércoles al Área de Urbanismo “que con la máxima celeridad y diligencia se proceda a inspeccionar, clausurar y ejercitar las correspondientes sanciones contra todas las viviendas que ahora mismo se están anunciando en el entorno”. Y que el importe de las sanciones sea proporcional a la cuantía de ingresos que estos propietarios estarían obteniendo por el alquiler turístico ilegal durante los días de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1.

El circuito de Fórmula Uno 'Madring' , este verano durante las obras. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El circuito de Fórmula Uno 'Madring' , este verano durante las obras. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los últimos datos hablan de 1.405 viviendas de uso turístico en la capital, según el registro municipal. El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida a finales de 2024 el Plan Reside para regular precisamente las viviendas de uso turístico (VUT), que llevaban años aflorando en la capital sin una pertinente regulación. El INE maneja otros datos elaborados a partir de las principales plataformas de alojamiento turístico. Sus cifras hablan de 13.431 pisos en mayo de 2026, muy alejados de los oficiales con licencia oficial. La normativa municipal impide conceder licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico y, fuera de ese ámbito, únicamente permite nuevas autorizaciones cuando los inmuebles cuentan con acceso independiente en planta baja o primera.

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350.000 visitantes

Las previsiones de los organizadores de la Fórmula 1 de Madrid, organizado por Ifema con un circuito que tendrá parte de urbano, tienen un aforo de 350.000 personas. Con estas cifras, el alquiler de viviendas de uso turístico acompaña a los hoteles en la oferta de opciones de los turistas que vendrán de otras ciudades o países para presenciar este evento. El PSOE pide ahora al Ayuntamiento que vigile que se cumple la normativa en la zona más próxima al circuito. “No puede ser que exista lucro especulativo gracias a la falta de control municipal”, señala Giraldo. Llama la atención, por ejemplo, el caso de un chalé con cuatro habitaciones. La reserva del 30 de agosto al 2 de septiembre, con un fin de semana incluido, cuesta 3.341 euros. Las mismas tres noches, pero del 11 al 14 de septiembre, fin de semana en que se celebra el Gran Premio, se elevan a 17.661 euros por la reserva.

Por otro lado, el Gran Premio de Fórmula 1 desplegará un plan especial de movilidad con cortes y restricciones. Este plan, aún por detallar, limitará el acceso a una parte del barrio de Las Cárcavas. Los residentes que accedan con vehículo deberán tener una pegatina distintiva para entrar a esta zona durante el 11, 12 y 13 de septiembre. Las acreditaciones se repartirán entre el 1 y el 4 de septiembre y se limitarán a un máximo de tres por vivienda. En en los próximos días se instalarán pantallas acústicas.

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