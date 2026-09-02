El Hospital 12 de Octubre desarrolla mascarillas de oxígeno a medida para bebés prematuros

Mascarillas neonatales (HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID)

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El Hospital 12 de Octubre ha puesto en marcha un ensayo clínico con mascarillas nasales personalizadas fabricadas en 3D para ayudar a respirar a recién nacidos prematuros de muy bajo peso, incluidos bebés de menos de 750 gramos, con el objetivo de comprobar si este sistema mejora la ventilación no invasiva y reduce las complicaciones asociadas a los dispositivos convencionales.

El ensayo, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, parte de un estudio piloto previo realizado en el Servicio de Neonatología y publicado en 2022. Aquel trabajo demostró que el uso de mascarillas personalizadas mediante impresión 3D era seguro y apuntaba a una posible mejora de los parámetros respiratorios.

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Los investigadores medirán ahora cuántas veces por hora baja la saturación de oxígeno en sangre por debajo del 85% con cada tipo de mascarilla. El hospital quiere determinar si el modelo personalizado mantiene niveles más estables que las opciones comerciales que se usan ahora en neonatología. El nuevo proyecto también busca mejorar la transmisión del soporte respiratorio y reducir el riesgo de lesiones en la piel y en el tabique nasal. El centro sostiene que esta tecnología puede tener impacto directo en la atención diaria de estos pacientes.

Mascarillas para bebés de menos de medio kilo

Escaneo facial de un neonato para elaborar una mascarilla respiratoria a medida. (Comunidad de Madrid)

En el Servicio de Neonatología del hospital nacen cada año entre 100 y 120 niños con un peso inferior a 1.500 gramos. De ellos, alrededor de 20 pesan menos de 750 gramos y algunos de ellos pueden nacer con apenas 500 gramos de peso. En esos casos, disponer de dispositivos adaptados a una anatomía facial tan pequeña puede facilitar el tratamiento y mejorar el confort del paciente.

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La mayoría de los recién nacidos que pesan menos de 1.500 gramos, sobre todo los que están por debajo de 1.000 gramos, necesitan algún tipo de ayuda para respirar. Cuando la situación clínica lo permite, la ventilación no invasiva es la opción más aconsejable porque proporciona soporte respiratorio sin necesidad de intubar al bebé. Pero las mascarillas comerciales solo llegan a la talla XS e incluso estos modelos pueden resultar demasiado grandes para los prematuros de menor peso.

Las mascarillas fabricadas con impresión 3D se ajustan de forma personalizada a la anatomía facial de cada recién nacido. Ese ajuste más preciso favorece una transmisión adecuada del soporte respiratorio.

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Del escaneado facial a la esterilización en entre tres y siete días

El diseño y la fabricación de cada pieza se realizan mediante un proceso desarrollado por los ingenieros de la Unidad de Tecnologías Avanzadas en Diseño e Impresión 3D del Hospital 12 de Octubre, UTADI 3D, en colaboración con la empresa XPER3D Serveo Servicios. La elaboración parte de un escaneo 3D de la cara del bebé, a través de un procedimiento indoloro e inocuo. El escaneo se hace siempre con protección ocular y, cuando es posible, se mantiene el contacto con los padres a través del método canguro o dentro de la incubadora.

Una vez se obtiene esta imagen digital, los ingenieros diseñan la mascarilla y fabrican un molde personalizado mediante impresión 3D. El molde se utiliza después para generar la mascarilla, a partir de una inyección de silicona biocompatible para uso clínico. El último paso se desarrolla en el Servicio de Neonatología, donde la mascarilla se somete a un proceso de desinfección y esterilización con luz ultravioleta antes de utilizarse con el paciente.

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El Hospital 12 de Octubre ha precisado que todo el proceso, desde el escaneado de la cara del bebé hasta la fabricación del dispositivo, se completa actualmente en un plazo de entre tres y siete días. Ese margen permite adaptar la mascarilla a los cambios físicos que experimentan los recién nacidos prematuros durante sus primeras semanas de vida.