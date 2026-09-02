España

Ni buganvilla ni madreselva: la planta trepadora que puede bajar hasta 12 °C la temperatura bajo su sombra

La parra, además de su rico fruto, la uva, ha aportado a las familias españolas durante generaciones un refugio perfecto contra el calor en los patios y terrazas de las casas

Terraza de baldosas con mesa de madera, sillas, macetas con flores, un perro sobre una alfombra y una parra en una pérgola.
Una parra sobre una pérgola de madera ofrece sombra a la terraza de una vivienda de arquitectura tradicional en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La parra (Vitis vinifera) puede reducir hasta 12 °C la temperatura bajo su sombra respecto de un espacio expuesto al sol. Este dato surgió en Jerez de la Frontera en el verano de 2025. Este fue excepcionalmente caluroso, registrándose en este pueblo gaditano la temperatura más alta jamás observada en España, con 45,8 °C. Ante un calor cada vez más extremo, la ciudad buscó soluciones ambientales innovadoras para mejorar la habitabilidad de sus espacios públicos. Así, el proyecto europeo PALIMPSEST, cuyo piloto se denominó SONE (Canciones de la Tierra) se valió del saber hacer tradicional de los emparrados de vides como dispositivos para la mitigación de las altas temperaturas.

La vid fue durante generaciones una planta habitual en patios y corrales del sur de España. Frente a la buganvilla, que suele elegirse por su floración y su rápido crecimiento, la parra puede formar una cubierta vegetal de mayor altura, con espacios entre ramas y hojas que permiten el paso del aire.

PUBLICIDAD

Según explicó Sergio Rodríguez, “las vides están a gran altura y dejan huecos libres por los que pasa el aire”. Esa circulación, sumada a la humedad que liberan las hojas, mantiene una ventilación constante bajo el emparrado. Los toldos y las velas textiles, en cambio, pueden bloquear el aire y retener el calor acumulado durante el día. Por ello, no es solo una solución para el hogar sino que ofrece una gran alternativa para los ayuntamientos de las ciudades que quieran cubrir de sombra sus calles.

Las necesidades para cuidar la parra

La parra no resulta demasiado exigente con el suelo, aunque prefiere los terrenos con buen drenaje. Tolera sustratos pobres e incluso calizos. Los suelos muy fértiles pueden provocar un desarrollo excesivo del follaje y una producción de fruta de menor calidad, por lo que el abonado debe ser limitado.

PUBLICIDAD

Patio interior de paredes blancas con una parra de uvas verdes sobre una pérgola, macetas con flores y una mesa de madera con sillas.
Una parra sobre una pérgola de madera proyecta sombra sobre el patio de una casa decorado con macetas y una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta necesita un lugar soleado y resguardado, además de espacio suficiente. Se trata de una especie leñosa que vive muchos años: el tronco se engrosa con el tiempo y el sistema radicular se expande. Por eso, conviene plantarla lejos de pavimentos y muros que puedan verse afectados por las raíces.

El riego debe concentrarse en la época de calor y aplicarse con moderación. Con los años, la parra puede alcanzar un peso considerable, por lo que necesita una estructura capaz de resistir tanto la carga de ramas y racimos como la intemperie. Las pérgolas de madera o metal figuran entre las alternativas habituales para formar el emparrado.

La poda ordena el crecimiento y define los racimos

Después de plantarla, hay que elegir el sarmiento más robusto y vertical para formar el futuro tronco. Esa rama joven debe colocarse sobre el tutor definitivo y atarse con un cordel para que crezca alrededor en espiral. En los años posteriores, una rama se guía hasta la zona elegida para que se ramifique.

Uva
Entre las variedades recomendadas para un emparrado de terraza se encuentra la Moscatel de Málaga. (Diputación Provincial de Málaga)

Las ramas que formarán la estructura principal de la copa deben seleccionarse con el tiempo. De ellas surgirán las ramas secundarias, sobre las que se hará la poda de fructificación. La estructura principal se conserva durante la vida de la planta, mientras que los chupones que aparezcan en la parte baja deben eliminarse.

Las parras fructifican en la madera del año anterior. La poda se realiza tras la caída de la hoja y debe respetar varias yemas, según la variedad y la altura de floración. A mayor cantidad de yemas, habrá más racimos, aunque las uvas pueden perder calidad si se dejan demasiadas. Entre las variedades recomendadas para un emparrado de terraza se encuentran Moscatel de Málaga, Cardinal, Rosetti o Regina y Red Globe. Los racimos pueden protegerse de pájaros y avispas con una malla fina o bolsas de papel.

Temas Relacionados

JardineríaPlantasTemperaturaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un entrenador personal lo confirma: “Es recomendable dejar pasar tres horas entre el final de la cena y la hora de acostarse”

El especialista, Marcos Vázquez, expone la vinculación del proceso digestivo y el descanso en una charla con el divulgador Pablo Jiménez Sánchez, referente en salud, entrenamiento y longevidad

Un entrenador personal lo confirma: “Es recomendable dejar pasar tres horas entre el final de la cena y la hora de acostarse”

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

El presidente del Gobierno comparece a petición propia un mes después de la entrada masiva de inmigrantes y en medio de una gran tensión social

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El grupo municipal solicialista ha encontrado anuncios de pisos que no tienen licencia para operar como VUT y pide al Ayuntamiento que actúe. Según los últimos datos oficiales solo hay 1.405 viviendas autorizadas

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

Según un documento publicado por ‘El Confidencial’, los agentes alertan de las posibles consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla de una profesora española que enfadan a Rabat: “Hasta 1957, el Reino de Marruecos no existía”

ECONOMÍA

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

El Tesoro se ‘estira’ con los ahorradores: las letras ya dan más rentabilidad que los mejores depósitos españoles

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes